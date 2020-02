Biografia • Un ombelico misterioso

La bellissima modella ceca Karolina Kurkova nasce a Děčín (Repubblica Ceca) il giorno 28 febbraio 1984. Occhi verdi, capelli biondissimo, alta 180,5 cm, la carriera di modella inizia grazie a un amico che, notando la sua bellezza, spedisce le foto di Karolina ad un'agenzia di Praga.

Dopo alcune sfilate nella Repubblica Ceca si trasferisce a Milano dove incontra Miuccia Prada che le propone un contratto. Dopo un incontro con alcuni editori di Vogue, si trasferisce a New York nel 1999; due anni dopo compare sulla copertina della rivista.

In seguito Karolina Kurkova viene scelta da Victoria's Secret per partecipare al Fashion Show nel novembre del 2001. Yves Saint-Laurent come altre grandi case di moda, notano Karolina: i contratti da firmare sono moltissimi.

Anche negli anni seguenti, contratti e proposte di lavoro non si fanno attendere: Tommy Hilfiger, Valentino, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Chanel, Balenciaga e i successivi Victoria's Secret Fashion Show, sono solo alcuni. Nel 2002 riceve il titolo di Modella dell'anno ai "VH1/Vogue Fashion Awards".

Tra i grandi fotografi che hanno catturato l'immagine di Karolina Kurkova vi sono Steven Klein, Mario Sorrenti e Mario Testino. Divenuta ufficialmente una delle "Victoria's Secret Angel" - le più importanti supermodel di Victoria's Secret - nel 2008 è in cima alla classifica delle donne più belle del mondo, stilata dall'emittente tv "E!", che a causa del suo ombelico piatto e quasi invisibile, non esita a definirla "la donna dall'ombelico misterioso".