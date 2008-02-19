Scarlett Johansson
Biografia • Languidi tormenti
Scarlett Johansson: gli inizi della carriera di attrice
L'hanno paragonata a Marilyn Monroe. Altri in hanno rivisto il fascino di Lana Turner e a qualcuno ricorda l'immagine languida di Kim Basinger. Con quell'aria fragile e tormentata, proprio come le femme fatal che hanno fatto la storia del cinema, Scarlett Marie Johansson nasce a New York il 22 novembre 1984, da Karsten Johansson, architetto danese (figlio del regista e sceneggiatore Ejner Johansson) e Melanie Sloan, nata nel Bronx da famiglia di origine polacche.
Sembra che già a tre anni la piccola Scarlett già sognasse di diventare attrice; inizia a prendere parte ai primi provini per spot televisivi a sette anni, anche se in questa fase i pubblicitari preferiranno il fratello, provocando in lei un forte senso di delusione.
La madre capisce che la bambina è veramente interessata al mestiere di attrice, così sebbene sia giovanissima, inizia a portarla a vari provini per produzioni cinematografiche e teatrali. Scarlett Johansson ha solo otto anni quando calca le scene insieme a Ethan Hawke nella pièce teatrale "Sofistry".
Dal 1994 inizia ad apparire in piccoli ruoli in alcuni film (ad esempio "Genitori cercasi", "Appuntamento col ponte" e "La giusta causa"); poi si fa conoscere al pubblico con il suo ruolo di Amanda in "Manny & Lo"; si impone all'attenzione del grande pubblico internazionale con la sua interpretazione ne "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (1998), diretto e interpretato da Robert Redford.
Gli anni 2000
Nel 2000 è in "Ghost World", poi ne "L'uomo che non c'era"; nel 2002 consegue il diploma e intanto gira il filme "Arac Attack - Mostri a otto zampe", pellicola ispirata alla fantascienza-horror degli anni '50. La consacrazione definitiva arriva nel 2003 con due film: "La ragazza con l'orecchino di perla" e "Lost in Translation - L'amore tradotto"; grazie al suo ruolo in quest'ultimo film, diretto di Sofia Coppola (presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia) Scarlett Johansson ottiene il premio come miglior attrice emergente.
Nel 2004 è accanto a John Travolta nel cast del film "Una canzone per Bobby Long", film che la giovane Scarlett desiderava interpretare ormai da qualche anno. Da qui inizia un lungo periodo che la porta e la mantiene sulla cresta dell'onda: campagne pubblicitarie, moda (Louis Vuitton, Calvin Klein), vari progetti cinematografici, diretta da registi del calibro di Woody Allen ("Match Point", "Scoop") e Brian De Palma ("The Black Dahlia"), e le immancabili indiscrezioni a base di gossip. Nella classifica 2007 delle donne più desiderate del pianeta, la rivista americana "AskMen", ha messo Scarlett Johansson al secondo posto, preceduta solamente da Beyonce Knowles.
Scarlett appare nei videoclip "When the deal goes down" di Bob Dylan e "What goes around...Comes around" di Justin Timberlake. Poi nel 2007 incide "Anywhere I Lay My Head", un album composto da cover di Tom Waits, da lei reinterpretate.
Gli anni 2010
Dopo essere stata sposata con Ryan Reynolds, Scarlett Johansson dal 2013 si è fidanzata con il giornalista Romain Dauriac: all'inizio del mese di settembre 2014 è diventata mamma. Lei e il compagno hanno chiamato la figlia con il nome Rose Dorothy. Il suo primo film uscito (in Italia) dopo la gravidanza è "Lucy", per la regia di Luc Besson.
Dopo il nuovo matrimonio (ottobre 2014) Scarlett torna single all'inizio del 2017.
Negli anni 2010 Scarlett Johansson appare nella serie di film Marvel dedicata agli Avengers nei panni di Natasha Romanoff, conosciuta anche Vedova Nera. Nel 2021 torna nelle vesti di questa celebre killer dei fumetti, protagonista del film dedicato proprio al suo personaggio: "Black Widow".
Altri film con Scarlett Johansson degni di nota della fine del decennio, sono: "Jojo Rabbit" e "Storia di un matrimonio".
Nel 2021 diventa di nuovo mamma, quando nel mese di agosto dà alla luce Cosmo, figlio avuto dal terzo marito Colin Jost, attore e comico con cui si è sposata nell'ottobre 2020.
Frasi di Scarlett Johansson
Chiedo emozioni ai copioni che scelgo. Voglio avere qualcosa da dire. Non mi sento diva, anche se Hollywood è fatta anche di frivolezze, e scelgo i miei film anche in base a chi vi prende parte.
L'unica somiglianza fra i personaggi che interpreto è il loro desiderio di imparare. E la fragilità. Forse è una caratteristica mia che non riesco a fare a meno di passare ai miei personaggi.
Amo la musica di Tom Waits e avendo un'occasione d'oro come quella di poter fare un disco mi è sembrato naturale provare a realizzare un sogno.
Io e Woody Allen pensiamo entrambi che il termine "musa" sia davvero bizzarro. Non è che quando arrivo io porto l'ispirazione e lui perde il "blocco dello scrittore". È solo che ci piace lavorare assieme, lavoriamo facilmente e abbiamo un piacevolissimo rapporto d'amicizia. Nulla di più.
Penso che fare il regista sia il sogno di ogni interprete. Ogni volta che mi trovo a leggere una sceneggiatura, mi vengono un sacco di idee su come potrebbe diventare il film. Poi sul set mi accorgo di come queste sceneggiature vengano spesso massacrate dall'incompetenza di alcuni registi e produttori perdendo ogni interesse. Il lavoro di un attore è fare una scena e andarsene via, sperando che il montaggio e tutto il resto sappia rendere lo spirito del film che ha scelto di interpretare. Poi però ogni tanto ti accorgi che il film è diventato qualcos'altro che non riconosci. Il risultato di questa situazione è drammatico.
Ho scelto di fare l'attrice perché quando ero piccola mi piaceva cantare, avrei voluto interpretare un musical. Avevo otto anni e sognavo di vestire i panni di Cosetta in "Les Miserables". Poi ho cominciato a fare film e non sono mai arrivata al teatro musicale. Naturalmente da quando ho compiuto 13 anni ho praticamente sepolto la parte musicale di me stessa. Ma è sempre stata lì.
Tom Waits scrive canzoni meravigliose e bellissime melodie in una maniera che io trovo sia davvero cinematografica e aperta. Mi sono sentita ispirata dal suo modo di fare musica e ho cercato di interpretare le sue canzoni alla mia maniera.
La grande pressione che si vive a Hollywood ha provocato il crollo di tanti bravi attori anche perché in questa categoria ci sono persone strane e gente insicura. I registi riescono a catturare tutte queste insicurezze sullo schermo.
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