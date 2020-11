Biografia • Languidi tormenti

L'hanno paragonata a Marilyn Monroe, altri in hanno rivisto il fascino di Lana Turner e a qualcuno ricorda l'immagine languida di Kim Basinger. Con quell'aria fragile e tormentata, proprio come le femme fatal che hanno fatto la storia del cinema, Scarlett Marie Johansson nasce a New York il 22 novembre 1984, da Karsten Johansson, architetto danese (figlio del regista e sceneggiatore Ejner Johansson) e Melanie Sloan, nata nel Bronx da famiglia di origine polacche.

Sembra che già a tre anni la piccola Scarlett già sognasse di diventare attrice; inizia a prendere parte ai primi provini per spot televisivi a sette anni, anche se in questa fase i pubblicitari preferiranno il fratello, provocando in lei un forte senso di delusione.

La madre capisce che la bambina è veramente interessata al mestiere di attrice, così sebbene sia giovanissima, inizia a portarla a vari provini per produzioni cinematografiche e teatrali. Scarlett Johansson ha solo otto anni quando calca le scene insieme a Ethan Hawke nella pièce teatrale "Sofistry".

Dal 1994 inizia ad apparire in piccoli ruoli in alcuni film (ad esempio "Genitori cercasi", "Appuntamento col ponte" e "La giusta causa"); poi si fa conoscere al pubblico con il suo ruolo di Amanda in "Manny & Lo"; si impone all'attenzione del grande pubblico internazionale con la sua interpretazione ne "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (1998), diretto e interpretato da Robert Redford.

Nel 2000 è in "Ghost World", poi ne "L'uomo che non c'era"; nel 2002 consegue il diploma e intanto gira il filme "Arac Attack - Mostri a otto zampe", pellicola ispirata alla fantascienza-horror degli anni '50. La consacrazione definitiva arriva nel 2003 con due film: "La ragazza con l'orecchino di perla" e "Lost in Translation - L'amore tradotto"; grazie al suo ruolo in quest'ultimo film, diretto di Sofia Coppola (presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia) Scarlett Johansson ottiene il premio come miglior attrice emergente.

Nel 2004 è accanto a John Travolta nel cast del film "Una canzone per Bobby Long", film che la giovane Scarlett desiderava interpretare ormai da qualche anno. Da qui inizia un lungo periodo che la porta e la mantiene sulla cresta dell'onda: campagne pubblicitarie, moda (Louis Vuitton, Calvin Klein), vari progetti cinematografici, diretta da registi del calibro di Woody Allen ("Match Point", "Scoop") e Brian De Palma ("The Black Dahlia"), e le immancabili indiscrezioni a base di gossip. Nella classifica 2007 delle donne più desiderate del pianeta, la rivista americana "AskMen", ha messo Scarlett Johansson al secondo posto, preceduta solamente da Beyonce Knowles.

Scarlett appare nei videoclip "When the deal goes down" di Bob Dylan e "What goes around...Comes around" di Justin Timberlake. Poi nel 2007 incide "Anywhere I Lay My Head", un album composto da cover di Tom Waits, da lei reinterpretate.

Dopo essere stata sposata con Ryan Reynolds, Scarlett Johansson dal 2013 si è fidanzata con il giornalista Romain Dauriac: all'inizio del mese di settembre 2014 è diventata mamma. Lei e il compagno hanno chiamato la figlia con il nome Rose Dorothy. Il suo primo film uscito (in Italia) dopo la gravidanza è "Lucy", per la regia di Luc Besson.

Dopo il nuovo matrimonio (ottobre 2014) Scarlett torna single all'inizio del 2017.