Biografia

Ethan Green Hawke nasce il 6 novembre del 1970 ad Austin, in Texas, figlio di Leslie Carole Green e di James Steven Hawke, all'epoca ancora giovani studenti dell'Università del Texas. Bisnipote del celebre scrittore Tennessee Williams, Ethan a tre anni è costretto ad affrontare la separazione dei genitori. Poco dopo si trasferisce nel New Jersey, a Princeton, insieme con la madre.

Frequentando dapprima la West Windsor-Plainsboro High School e poi la Hun School of Princeton, si avvicina anche al mondo della recitazione grazie al McCarter Theatre. Recita sul palcoscenico, tra l'altro, nella commedia scolastica "Santa Giovanna", di George Bernard Shaw.

Il precoce esordio al cinema

All'età di quattordici anni esordisce al cinema, comparendo accanto a River Phoenix nel film "Explorers". Successivamente Ethan Hawke si trasferisce in Inghilterra per studiare recitazione presso la British Theatre Association. Quindi fa ritorno negli Stati Uniti per frequentare la Carnegie Mellon University.

Dopo essersi iscritto al programma di inglese dell'Università di New York, diventa direttore artistico della Malaparte Theater Company, compagnia della Grande Mela. Nel 1988 recita nel cortometraggio di Bryan Singer "Lion's Den". Ma è solo l'anno successivo che conquista la fama internazionale.

Il successo e la prima metà degli anni '90

La fama arriva grazie al successo de "L'attimo fuggente": Ethan Hawke interpreta uno dei ragazzi studenti del prof. Keating - interpretato da Robin Williams. E' proprio lui a pronunciare la frase "O Capitano, mio Capitano", nella celebre scena in cui per primo si alza in piedi sul banco.

Sempre nel 1989 appare in "Dad - Papà", per la regia di Gary David Goldberg. Mentre nel 1991 Ethan Hawke è sul grande schermo con "Zanna Bianca, un piccolo grande lupo", per la regia di Randal Kleiser. Dopo aver fatto parte del cast del film di Jonathan Wacks "Vediamoci stasera... porta il morto", nel 1992 compare in "Vicino alla fine", film di Keith Gordon.

Quindi trova dietro la macchina da presa Stephen Gyllenhaal in "Waterland - Memorie d'amore", prima di lavorare a "Cambiar vita", di Bruce Beresford, e a "Alive - Sopravvissuti", di Frank Marshall (film che narra del Disastro delle Ande del 1972). Nel 1994 recita per Ben Stiller in "Giovani, carini e disoccupati".

La seconda metà degli anni '90

Non accreditato in "La leggenda di Zanna Bianca" e in "Quiz Show", nel 1995 è al cinema in "Prima dell'alba" e "Cerca e distruggi". Un paio di anni più tardi esce "Gattaca - La porta dell'universo", per la regia di Andrew Niccol - con Jude Law.

Il 1° maggio del 1998 si sposa con la sua collega Uma Thurman - conosciuta sul set di Gattaca. Uma, un paio di mesi più tardi gli regala la sua prima figlia, Maya Ray. Alla fine degli anni Novanta prende parte a "Paradiso perduto", di Alfonso Cuaròn, e a "Newton Boys", di Richard Linklater, ma fa anche parte del cast di "Amore a doppio senso", diretto da Dan Ireland.

Dopo aver lavorato per Scott Hicks in "La neve cade sui cedri" e per Michael Almereyda in "Hamlet 2000", ritrova dietro la macchina da presa Richard Linklater per "Tape".

Gli anni 2000

Nel 2001 esce al cinema "Training Day". Il 15 gennaio del 2002 diventa di nuovo padre, questa volta di un maschietto, a cui viene dato il nome di Levon Roan. Nel 2004 sceneggia il film "Before Sunset", grazie a cui viene nominato agli Oscar, e recita per D. J. Caruso nel film "Identità violate".

Tra il 2004 e il 2005 Ethan Hawke si separa e divorzia da Uma Thurman.

Sul fronte lavorativo, compare nel film di Jean-François Richet "Assault on Precinct 14" e per Andrew Niccol recita in "Lord of War" (con Nicholas Cage).

La seconda metà degli anni 2000

Nella primavera del 2006 il suo ufficio personale a New York è interessato da un incendio che lo distrugge completamente, proprio nel periodo in cui Hawke è impegnato a dirigere "L'amore giovane", film tratto da un suo romanzo scritto nel 1996 ("Amore giovane"). I negativi, tuttavia, vengono recuperati.

Nel frattempo, l'attore ritorna sul grande schermo ancora una volta con una pellicola di Linklater: si tratta, in questo caso, di "Fast Food Nation". Nel 2007 appare in "Onora il padre e la madre", per la regia di Sidney Lumet, per poi lavorare a "Boston Streets", per la regia di Brian Goodman.

Nel giugno del 2008 si sposa di nuovo, questa volta con Ryan Shawhughes, la ragazza che faceva da babysitter alle sue figlie, che poco più di un mese più tardi lo rende ancora padre, di Clementine Jane. Nel 2009 recita nell'episodio diretto da Yvan Attal del film "New York, I Love You", ma collabora anche con Antoine Fuqua in "Brooklyn's Finest" e con James DeMonaco in "Staten Island".

Gli anni 2010

Nell'agosto del 2011 diventa padre per la quarta volta: sua moglie Ryan mette al mondo Indiana.

Nel 2014 esce al cinema "Boyhood", film girato a partire dal 2002 e fino al 2013, nell'arco di dodici anni, in cui Ethan Hawke indossa i panni del padre del protagonista. Grazie a questo ruolo riceve una candidatura agli Oscar e al Golden Globe come migliore attore non protagonista.

Successivamente lavora con i fratelli Spierig per "Predestination", un thriller di science fiction in cui interpreta un agente che viaggia nel tempo: la pellicola riceve consensi da parte della critica, venendo nominata agli AACTA Award come miglior film.

Nel settembre del 2014 Hawke esordisce alla direzione di un documentario, intitolato "Seymour: An Introduction": proposto in anteprima al Toronto International Film Festival, viene concepito da Hawke in occasione di una cena di gala in cui è presente anche il musicista Seymour Bernstein (pianista e compositore su cui il documentario è incentrato). Il documentario esce nel marzo del 2015, conquistando un'accoglienza piuttosto calda.

Nel frattempo, l'attore americano prende parte al film drammatico "Born to Be Blue", per la regia di Robert Budreau, in cui veste i panni del musicista jazz Chet Baker. La pellicola è ambientata negli anni Sessanta, e si concentra sul ritorno del musicista dopo la sua lotta contro l'assuefazione all'eroina.

Poco dopo, Hawke recita in "Maggie's Plan", al fianco di Julianne Moore e e Greta Gerwig: in questa commedia romantica diretta da Rebecca Miller indossa i panni di un aspirante romanziere e antropologo. Nel 2016 appare in "In a Valley of Violence", film western di Ti West in cui recita al fianco di John Travolta. Poco dopo è al cinema con "Maudie", per la regia di Aisling Walsh, e con "Valerian e la città dei mille pianeti", di Luc Besson.