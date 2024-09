Biografia

Luca Tommassini è un ballerino, coreografo, direttore artistico e regista italiano. Vanta una carriera lunga, ricca e blasonata. Scopriamola assieme in questa breve biografia.

Nasce a Roma il 14 febbraio 1970.

La madre, Pasqualina Russo, è la sua prima musa ispiratrice (così la definisce nel suo libro, citato più in basso).

Ha una sorella maggiore, Eleonora, più grande di cinque anni.

Luca Tommassini

Formazione e studi

Inizia a studiare danza nel 1979 iscrivendosi alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi. Quando ha solo 12 anni inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, frequentando gli ambienti di tv, teatro e cinema.

Nel 1987, ancora minorenne, è primo ballerino alla trasmissione "Festival" condotta da Pippo Baudo (al suo debutto su Canale 5), nella quale balla al fianco di Lorella Cuccarini. Luca e Lorella erano già in confidenza come amici, in quanto si erano conosciuti in un percorso comune di studi presso le scuole di danza.

Luca Tommassini lavora poi in molte trasmissioni tv, ballando di nuovo al fianco di Lorella Cuccarini ma anche di Heather Parisi.

Gli anni '90

Nel 1993 decide di trasferirsi negli Stati Uniti per approfondire le sue esperienze artistiche e tecniche oltreoceano.

In questo anni partecipa come ballerino al film "Sister Act 2".

Entra a far parte del corpo di ballo di Madonna per il suo tour The Girlie Show (1993). È presente nel videoclip della canzone "Human Nature" nel 1994 e anche nel film "Evita" – con Madonna nei panni della protagonista Evita Peron.

Luca Tommassini con Madonna

Successivamente Tommassini balla e lavora al fianco di altre star internazionali. Tra queste: Paula Abdul, Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue.

Appare nel video di "Blood on the Dance Floor" (1997) di Michael Jackson.

Luca Tommassini con Michael Jackson

Lavora anche con Claudio Baglioni.

Nel 1996 recita nel film statunitense "Piume di struzzo", di Mike Nichols (con Robin Williams).

Gli anni 2000: la carriera di coreografo

Senza abbandonare del tutto la professione di ballerino, inizia una carriera da coreografo che lo porta in breve tempo ad accumulare successi di forte rilievo.

Luca Tommassini cura le coreografie della carriera solista di Geri Halliwell: celebre il balletto del brano "It's Raining Men". Ma anche "Mi Chico Latino" e "Ride it". In quest'ulimo videoclip, del 2004, ricopre anche il ruolo di regista.

Sempre da coreografo ha lavorato con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens.

Nel campo delle coreografie televisive vi sono molti programmi di punta. Ne elenchiamo solo alcuni:

"Carràmba! Che sorpresa" di Raffaella Carrà (2002);

"Uno di noi", di Gianni Morandi e Lorella Cuccarini;

"Stasera pago io", di Fiorello;

il Festival di Sanremo 2004.

Tra gli eventi tv internazionali ci sono i Grammy Award e gli MTV Video Music Awards.

Nel 2008 è direttore artistico e coreografo agli MTV Europe Music Awards a Liverpool. Qui lavora con Katy Perry, Kid Rock e diversi altri artisti.

Successivamente è coreografo, consulente artistico e autore nel programma "Non Perdiamoci Di Vista" andato onda su Rai 3, scritto e condotto da Paola Cortellesi.

Sempre in ambito italiano lavora con Paola & Chiara, Ambra Angiolini, Giorgia (è lui che cura il suo cambio di look negli anni 2000 facendolo virare verso la sensualità).

Per lo show Mechanical Dream di Elisa Toffoli nel 2008 curan le scenografie.

Per la stagione 2008-2009 firma il musical "Hair" come coreografo con David Parsons, oltre a essere consulente d'immagine.

Collabora al programma televisivo "The X Factor" curando le esibizioni dei talenti in gara (fino all'edizione del 2018).

Collabora anche con il cinema per due film del regista Volfango De Biasi: "Come tu mi vuoi" (2007, film di esordio) e "Iago" (2009).

Gli anni 2010 e 2020

In questo periodo è regista del "Re Matto Tour" di Marco Mengoni.

Nel 2011 curato il look di Anna Tatangelo, ed è regista sia del videoclip "Bastardo", che del tour "Progetto B".

Dal 2012 collabora con Eros Ramazzotti nel ruolo di consulente artistico del "NOI Tour" e dei videoclip "La nostra Stagione" e "Fino all'estasi" (in duetto con Nicole Scherzinger).

Nel settembre del 2015 è tra i concorrenti della quarta edizione del game-show di Rai 2 "Pechino Express", in coppia con Paola Barale; purtroppo per problemi di salute si ritira dopo la quarta tappa.

Nel 2015 esce per Mondadori il suo libro "Fattore T. L'inafferrabile scintilla del talento" (di seguito la prima e quarta di copertina).

Nel 2018 è il nuovo direttore artistico della fase serale del programma "Amici", di Maria De Filippi.

Dal 2022 dirige il corpo di ballo di "Viva Rai2!", di "Viva Rai2! Viva Sanremo!" su Rai 1; poi di "Boomerissima" nel 2023.

Sempre nel 2023 Luca Tommassini inizia a curare la direzione artistica dei concerti di Laura Pausini.

Dirige di nuovo il corpo di ballo di "Viva Rai2!" nel contesto del Festival di Sanremo 2024 nei balletti di Fiorello.