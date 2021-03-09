Nelle sale italiane esce il film western"Dio perdona... Io no!": è il primo film in cui compare la coppia di attori Bud Spencer e Terence Hill.

29 anni fa

A Chamonix, sul Monte Bianco, Patrick de Gayardon è il primo uomo al mondo a compiere un volo con una tuta alare. E' la prima volta di un volo umano senza mezzi meccanici. La distanza percorsa in orizzontale è superiore alla distanza percorsa in verticale: con la tuta di sua stessa progettazione, il francese compie un tuffo in caduta libera da 4.000 metri, coprendo una distanza di oltre 6.000 metri, per un volo di circa tre minuti.