Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dottore di ricerca in diritto dell'impresa, avvocato, ha iniziato la sua esperienza politica con la Democrazia Cristiana, per la quale è stato Delegato Provinciale del Movimento Giovanile di Agrigento.

1 di 9

Frasi di Angelino Alfano

3 fotografie

Foto e immagini di Angelino Alfano

Video Angelino Alfano

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Berlusconi Repubblica Italiana Politica Angelino Alfano nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

14 biografie

Nati lo stesso giorno di Angelino Alfano