Angelino Alfano

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Biografia

Angelino Alfano nasce ad Agrigento il 31 ottobre 1970.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dottore di ricerca in diritto dell'impresa, avvocato, ha iniziato la sua esperienza politica con la Democrazia Cristiana, per la quale è stato Delegato Provinciale del Movimento Giovanile di Agrigento.

Nel 1994 aderisce al neonato partito Forza Italia. Viene successivamente eletto alla Camera dei deputati nel 2001. Dal 2005 è coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

È rieletto alla Camera dei deputati nel 2006 e nel 2008.

Considerato uno dei giovani emergenti del partito, dal giorno 8 maggio 2008 è Ministro della Giustizia del IV governo Berlusconi. A 37 anni di età è il più giovane Ministro della Giustizia della storia della Repubblica Italiana.

Dal giorno 1 luglio 2011 diviene il segretario politico del PdL (Popolo della Libertà), dopo la modifica allo statuto del partito che non prevedeva tale figura.

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Martedì 9 marzo 2021 14:38:12

Cure domiciliari del Covid


Ill. mo Presidente Draghi
Sono un vecchio chirurgo e durante l'università il mio Professore di Semeiotica medica ripeteva sempre: " Le malattie è meglio prevenirle che curarle ma comunque è fondamentale curarle ai primi sintomi. Il Covid deve essere curato a casa, alla comparsa dei sintomi patognomonici, anche prima del tampone.
Con tale condotta si eviterebbe l'insorgere delle complicanze (polmonite interstiziale ed embolia polmonare) con conseguente drastica diminuzione dei ricoveri e delle morti. Ma non da ultimo si allenterebbe l'allarme sociale.
Con stima
cesare badoino Chirurgo della mano Savona

Da: Cesare Badoino
Domenica 18 settembre 2011 13:07:48

ma quale sarebbe la "vostra"storia? alla storia passerete come i bacia-chiappe di B. che avete aiutato e continuate ad aiutare per non finire in galera. avete trasformato il nostro paese in una fogna.

Da: luciano

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