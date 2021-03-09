Angelino Alfano
Biografia
Angelino Alfano nasce ad Agrigento il 31 ottobre 1970.
Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dottore di ricerca in diritto dell'impresa, avvocato, ha iniziato la sua esperienza politica con la Democrazia Cristiana, per la quale è stato Delegato Provinciale del Movimento Giovanile di Agrigento.
Nel 1994 aderisce al neonato partito Forza Italia. Viene successivamente eletto alla Camera dei deputati nel 2001. Dal 2005 è coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.
È rieletto alla Camera dei deputati nel 2006 e nel 2008.
Considerato uno dei giovani emergenti del partito, dal giorno 8 maggio 2008 è Ministro della Giustizia del IV governo Berlusconi. A 37 anni di età è il più giovane Ministro della Giustizia della storia della Repubblica Italiana.
Dal giorno 1 luglio 2011 diviene il segretario politico del PdL (Popolo della Libertà), dopo la modifica allo statuto del partito che non prevedeva tale figura.
Frasi di Angelino Alfano
Non dimentichiamoci mai, anche quando leggiamo le statistiche sui ritardi e sugli arretrati e sul numero dei giudizi pendenti , che dietro ogni giudizio c’è una persona. E ricordiamoci che il rapporto che il singolo cittadino ha con la giustizia, il grado di fiducia del singolo cittadino nella giustizia, finisce con il coincidere con il grado di fiducia del cittadino nei confronti dello Stato.
Il cittadino che ha sbagliato deve scontare la pena ma deve farlo in luoghi rispettosi della dignità umana ed idonei a consentire la funzione rieducativa della pena medesima.
Credibilità e competitività del Paese sono strettamente connesse al funzionamento del servizio giustizia.
Sento dentro di me forte il bisogno di rivolgere un appello ai giovani: coltivate le vostre passioni, impegnatevi, non cedete alla rinuncia e al pessimismo. Credete nei vostri ideali, se avete un sogno coltivatelo, non rinunciate a essere onesti, non siate disaffezionati alle istituzioni e alla politica.
Il diritto di asilo fa parte dei diritti soggettivi di coloro i quali viaggiano tra un Paese e l'altro.
[Corriere della sera, 12 maggio 2009]
[Col processo breve] sarebbe a rischio solo lo 0,2% dei procedimenti penali.
[Corriere della Sera, 13 aprile 2011]
[Sul Governo Monti] Questo è un governo tecnico, politicamente legittimato da un voto del Parlamento, ma non è un governo delle larghe intese o di compromesso storico. Nelle prossime settimane e mesi sarà all'opera una coalizione della responsabilità e dell'impegno nazionale, come ha detto il presidente Monti, ma non una riedizione di esperienze passate che nell'Italia della riforma maggioritaria non devono riemergere. Sarebbe il morto che afferra il vivo, sarebbe la riedizione della storia, una volta come tragedia e una seconda volta come farsa.
Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi inutili idioti.
[16 febbraio 2014]
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Foto e immagini di Angelino Alfano
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Angelino Alfano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Angelino Alfano.
ma quale sarebbe la "vostra"storia? alla storia passerete come i bacia-chiappe di B. che avete aiutato e continuate ad aiutare per non finire in galera. avete trasformato il nostro paese in una fogna.
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