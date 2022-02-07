Taylor Mega

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Biografia

Taylor Mega è il nome d'arte di Elisia Todesco. Nata nella città di Udine il 31 ottobre 1993, è divenuta celebre come modella e come influencer sui canali social, soprattutto su Instagram, dove è presente con l'account @taylor_mega. Sul suo account ha acquisito centinaia di migliaia di follower grazie alla sua bellezza statuaria, all'abilità di realizzare scatti provocanti e allo sfoggio della sua vita dorata.

È figlia di una famiglia di allevatori di tacchini.

Il nome d'arte Taylor Mega deriva dal suo profilo Myspace, che gestiva all'età di quindici anni.

Ho inventato il mio nome d'arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace. Sono andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita. Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate.

Anche se i miei mi rimproverano: "Cambi un fidanzato al giorno", "pubblichi sempre foto nuda". Ma non mi vergogno: Instagram mi ha salvato la vita perché mi ha fatto trovare il coraggio di essere me stessa.

Tra le relazioni e i flirt che ha avuto si annoverano i nomi di Flavio Briatore (estate 2018), Tony Effe della Dark Polo Gang, e Sfera Ebbasta. Sulla storia con il trapper italiano Taylor Mega ha dichiarato:

Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all'improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno, poi ho ceduto al corteggiamento.

Taylor Mega

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Taylor Mega appare talvolta con la sorella Jade Mega.

Nel 2019 è una delle concorrenti della 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, insieme a Marina La Rosa, Jo Squillo e altre. È lei la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Taylor Mega. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Taylor Mega.

Lunedì 7 febbraio 2022 18:22:50

Proposta azzardata


Buongiorno mi chiamo Gabriele Driussi, ho 34 anni e sono di Udine. Ho da poco pubblicato un romanzo thriller con la casa editrice Rudis e si intitola "il mostro". Onestamente il libro sta vendendo bene ma per fare il salto di qualità servirebbe una maggiore visibilità. Per questo mi chiedevo se fossi disposta a postare il link del mio libro sui tuoi vari canali social, in cambio, oltre alla mia gratitudine potrei citarti nei miei libri e frati pubblicità durante le mie presentazioni in giro per il Friuli. Se interessata ti giro il link, altrimenti pazienza, io ci ho provato. Grazie per l'attenzione e scusa il disturbo. Saluti, Gabriele.

Da: Gabriele
Domenica 17 marzo 2019 12:21:57

ciao file Taylor sono Tiziana vorrei Vorrei conoscerti e parlare con te se è possibile volevo avere degli spunti o imparare da te come come fare il lavoro che stai facendo Ci terrei tantissimo Sei in caso riusciresti a leggere questo messaggio e lo spero Se vuoi contattarmi ti ringrazio tantissimo Ciao Tiziana

Da: Tiziana Mariotti

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