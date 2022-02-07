Taylor Mega
Biografia
Taylor Mega è il nome d'arte di Elisia Todesco. Nata nella città di Udine il 31 ottobre 1993, è divenuta celebre come modella e come influencer sui canali social, soprattutto su Instagram, dove è presente con l'account @taylor_mega. Sul suo account ha acquisito centinaia di migliaia di follower grazie alla sua bellezza statuaria, all'abilità di realizzare scatti provocanti e allo sfoggio della sua vita dorata.
È figlia di una famiglia di allevatori di tacchini.
Il nome d'arte Taylor Mega deriva dal suo profilo Myspace, che gestiva all'età di quindici anni.
Ho inventato il mio nome d'arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace. Sono andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita. Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate.
Anche se i miei mi rimproverano: "Cambi un fidanzato al giorno", "pubblichi sempre foto nuda". Ma non mi vergogno: Instagram mi ha salvato la vita perché mi ha fatto trovare il coraggio di essere me stessa.
Tra le relazioni e i flirt che ha avuto si annoverano i nomi di Flavio Briatore (estate 2018), Tony Effe della Dark Polo Gang, e Sfera Ebbasta. Sulla storia con il trapper italiano Taylor Mega ha dichiarato:
Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all'improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno, poi ho ceduto al corteggiamento.
Taylor Mega appare talvolta con la sorella Jade Mega.
Nel 2019 è una delle concorrenti della 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, insieme a Marina La Rosa, Jo Squillo e altre. È lei la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco.
Frasi di Taylor Mega
Una volta ho perso la coincidenza di un volo economico. Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa trentamila euro.
Ma tu... Quanto alzi al mese? [slogan per chiedere quanto si guadagna]
Non si guadagna mai abbastanza. Per i miei standard direi almeno un milione al mese.
Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno.
Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini.
Dai quattordici ai diciotto anni ho combinato di tutto, mi ero anche rasata la testa a metà; ora sono un agnellino in confronto, una brava persona.
Ringrazio gli haters: più mi insultano più divento famosa. Innanzitutto mi accusano di essere tutta rifatta, finta. Solo labbra e tette. Come tutte! Lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale: zigomi, sedere... Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro! Poi mi dicono che mi sto facendo tutta la scena trap italiana, ma non è vero! Due su venti mica sono tutti.
[Alla domanda: quanti uomini ha avuto nella vita?] Ma perché... C’è davvero qualcuno che riesce a tenerli a mente?
[Su Tony Effe] Ci siamo conosciuti sui social: lui mi aveva scritto in privato tempo fa, ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettergli dei “mi piace” alle foto. Non ascolto la trap, ma quando l'ho visto ho detto: “Che figo!”. È un bel ragazzo, molto virile: odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a farsi selfie. Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita.
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Foto e immagini di Taylor Mega
Video Taylor Mega
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Taylor Mega. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Taylor Mega.
ciao file Taylor sono Tiziana vorrei Vorrei conoscerti e parlare con te se è possibile volevo avere degli spunti o imparare da te come come fare il lavoro che stai facendo Ci terrei tantissimo Sei in caso riusciresti a leggere questo messaggio e lo spero Se vuoi contattarmi ti ringrazio tantissimo Ciao Tiziana
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