Biografia

Taylor Mega è il nome d'arte di Elisia Todesco. Nata nella città di Udine il 31 ottobre 1993, è divenuta celebre come modella e come influencer sui canali social, soprattutto su Instagram, dove è presente con l'account @taylor_mega. Sul suo account ha acquisito centinaia di migliaia di follower grazie alla sua bellezza statuaria, all'abilità di realizzare scatti provocanti e allo sfoggio della sua vita dorata.

È figlia di una famiglia di allevatori di tacchini.

Il nome d'arte Taylor Mega deriva dal suo profilo Myspace, che gestiva all'età di quindici anni.

Ho inventato il mio nome d'arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace. Sono andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita. Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate.

Anche se i miei mi rimproverano: "Cambi un fidanzato al giorno", "pubblichi sempre foto nuda". Ma non mi vergogno: Instagram mi ha salvato la vita perché mi ha fatto trovare il coraggio di essere me stessa.

Tra le relazioni e i flirt che ha avuto si annoverano i nomi di Flavio Briatore (estate 2018), Tony Effe della Dark Polo Gang, e Sfera Ebbasta. Sulla storia con il trapper italiano Taylor Mega ha dichiarato:

Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all'improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno, poi ho ceduto al corteggiamento.

Taylor Mega

Taylor Mega appare talvolta con la sorella Jade Mega.

Nel 2019 è una delle concorrenti della 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, insieme a Marina La Rosa, Jo Squillo e altre. È lei la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco.