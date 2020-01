Biografia

Marina La Rosa nasce a Messina il 21 gennaio 1977. E' celebre a livello mediatico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello, celebre reality show televisivo che andò in onda nel 2000. Marina è figlia di Giuseppina, insegnante di inglese e Giuseppe La Rosa, impiegato di banca. Ha tre sorelle Michela La Rosa, Mariamalia La Rosa e Ginevra La Rosa, e un fratello, Giovanni La Rosa. Dopo il diploma conseguito presso un liceo linguistico ha studiato all'università e ottenuto una laurea in Psicologia.

L'esperienza al Grande Fratello

Iniziato il 14 settembre, Marina viene eliminata 72 giorni dopo, il 23 novembre. L'immagine trasmessa dal suo personaggio è stata quella di una ragazza propensa alla seduzione. All'interno della casa del GF è stata soprannominata "Gatta morta", soprattutto per le provocazioni verso un altro celebre concorrente, Pietro Taricone.

Marina La Rosa al Grande Fratello, nel 2000

Marina La Rosa dopo il GF

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, Marina La Rosa ha sfruttato l'onda della popolarità acquisita per tentare una carriera di successo nello show business. Realizza un calendario per la rivista Max composto da dodici scatti in pose piuttosto erotiche.

Partecipa poi come ospite a diversi programmi tv. Un anno dopo decide di prendersi una pausa dalle scene in modo da seguire corsi di recitazione.

I primi anni 2000

In qualità di attrice interpreta nel 2002 un piccolo ruolo in alcune puntate della soap opera Beautiful. L'anno seguente è presente in alcune fiction televisive, tra cui "Carabinieri 2" e "Un posto al sole" - in quest'ultima Marina La Rosa interpreta il personaggio di Flavia Fattori. Partecipa inoltre alla produzione sudamericana "Terra nostra 2".

Recita anche a teatro: debutta nel 2004 in una versione dell'Elettra di Sofocle prodotta dal "Teatro Stabile Calabria", diretta da Geppy Gleijeses. Recita poi ne "La notte di Natale (e Marzia)", affiancata da Angelo Orlando, per la regia di Giorgio Serafini Prosperi: Marina veste i panni di una showgirl televisiva in carriera, che deve trascorrere un week end con un suo fan affetto da disabilità mentale.

Quest'ultimo spettacolo viene portato in tournée negli anni successivi in diverse città importanti come Roma, Milano. Nel 2009 il tour viene sospeso a causa della gravidanza dell'attrice. Proprio nel 2009 diventa mamma di Andrea Renato, avuto dal compagno Guido Bellitti, di professione avvocato. La coppia si sposa l'anno seguente, nel 2010 a Teano.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 Marina La Rosa conduce per Italia 1 una serie di speciali su Miss Muretto. L'anno successivo conduce il programma In Out sul canale televisivo digitale Alice Home TV e partecipa come concorrente al talent show Reality Circus, condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.

Tra la fine del 2007 e l'inizio dell'anno successivo Marina è ancora protagonista a teatro: lo spettacolo si intitola "Mater", di Giovanni De Feudis. Nell'estate del 2008 conduce il programma "Vita in crociera", ambientato sulle navi della flotta MSC.

Gli anni 2010

Nel 2011, ad aprile, diventa di nuovo mamma dando alla luce Gabriele. La presenza in tv di Marina La Rosa, così come nel mondo dello spettacolo in generale, diminuisce. Partecipa solo sporadicamente ad alcune trasmissioni tv in qualità di ospite.

Conduce su Radio Domani la rubrica Trash Parade assieme a Benedicta Boccoli. Nell'aprile del 2015, dopo diversi anni di assenza dalle scene, torna in televisione come ospite del Maurizio Costanzo Show, in onda su Rete 4. Nella stagione televisiva 2016-2017 prende parte come opinionista al programma "Il giallo della settimana", spin-off di Quarto grado in onda su TGcom24 con la conduzione di Remo Croci.

Dal mese di novembre 2018 partecipa come opinionista al programma della Gialappa's Band Mai dire Talk, in onda su Italia 1. Sospende la sua presenza con l'inizio dell'anno 2019 perché diventa una delle concorrenti dell'L'isola dei famosi, reality giunto all'edizione numero 14, condotto da Alessia Marcuzzi, su Canale 5.