Biografia • Risate in mostra

Alfred Hawthorn Hill - universalmente conosciuto come Benny Hill - nasce a Southampton (Inghilterra) il 21 gennaio 1924. Il suo programma televisivo "The Benny Hill Show" debutta nel 1955 in Inghilterra e viene poi esportato in oltre 140 paesi di tutto il mondo, facendo conoscere il volto di Hill a milioni e milioni di telespettatori.

Il giovane Alfred Hill frequenta la Taunton School insieme al fratello. Durante la Seconda guerra mondiale è uno degli allievi evacuati presso la Bournemouth School. Terminati gli studi si impiega a Londra in diversi lavori come ad esempio il lattaio, l'operatore di ponte, il conducente ed il musicista percussionista; all'età di 16 anni lascia Londra per approdare nel mondo dell'intrattenimento divenendo assistente di scena.

Il desiderio di esibirsi e far divertire gli altri matura in lui sin dalla più tenera età, ma è il nonno ad introdurlo nel mondo del teatro, dove il giovane Alfred dimostra subito uno spiccato talento di attore comico.

Ispirato dalle star della commedia, secondo il genere teatrale della "music hall" (una forma di intrattenimento tipicamente britannica, in voga tra il 1850 ed il 1960), inizialmente l'idea di "Alfie" è quella di farsi strada nello show business. Cambia il proprio nome in Benny in omaggio a Jack Benny, suo attore preferito . Lavora quindi nei circoli e presso le cene di massoni, poi nei night club e nei teatri.

La prima notorietà arriva dalle sue partecipazioni radiofoniche ("Hi There", 1949). E' sul piccolo schermo però che Benny Hill porta tutta la sua ineguagliabile vena comica e la sua capacità di farsi amico il pubblico, coinvolgendolo nelle sue gag e nelle sue frizzanti trovate. In breve il suo diventa uno dei volti più popolari e amati nel mondo della comicità. Il debutto in televisione risale ai primi anni '50 ed è da considerarsi un vero e proprio pioniere in questo settore.

Appare per la prima volta sul grande schermo nel 1956 nella commedia "Who Done It?" (Occhio di lince) di Basil Dearden; il suo ruolo è quello di uno strampalato detective.

Negli anni 1962 e 1963 recita in uno show tutto suo, che porta il suo nome "Benny Hill". Il vero trionfo arriva però nel 1969, con la già citata serie "The Benny Hill Show", nella quale il comico fa sfoggio di uno straordinario senso dell'umorismo, sofisticato, esilarante, malizioso e pungente. Interpreta una serie infinita di bizzarri personaggi, strampalati e stolti, continuamente contornati da formose e ragazze che vestono abiti succinti, vittime dei suo sfacciati e audaci corteggiamenti.

Nello stesso periodo il cinema lo chiama e prende parte a film quali "Those Magnificent Men in Their Flying Machines" (Quei temerari sulle macchine volanti, 1965) di Ken Annakin, e "The Italian Job" (Un colpo all'italiana, 1969) di Peter Collinson.

Benny Hill si ritira dalle scene nel 1989 dopo la fine del suo fortunatissimo show. Nel 1992 fa la sua ultima apparizione in pubblico in uno speciale dal titolo "Benny Hill: A Tribute", dedicatogli dalla tv statunitense. Poco tempo dopo, all'età di sessantotto anni, muore il giorno 20 aprile 1992 a Londra.