Biografia

David Maria Turoldo nasce il 22 novembre del 1916 a Coderno, in Friuli, nono di dieci fratelli. Nato come Giuseppe Turoldo, a tredici anni entra nel convento di Santa Maria al Cengio per far parte dei Servi di Maria, a Isola Vicentina, là dove si trova la sede del Triveneto della Casa di Formazione dell'Ordine Servita. È qui che trascorre l'anno di noviziato; dopo avere assunto il nome di fra' David Maria, emette la professione religiosa il 2 agosto del 1935. Nell'ottobre del 1938 pronuncia i voti solenni a Vicenza.

Gli studi accademici

Intrapresi gli studi di teologia e di filosofia a Venezia, nell'estate del 1940 Turoldo viene ordinato presbitero nel santuario della Madonna di Monte Berico dall'arcivescovo di Vicenza, monsignor Ferdinando Rodolfi. Nello stesso anno viene inviato a Milano, al convento di Santa Maria dei Servi in San Carlo al Corso.

Per circa un decennio si occupa di tenere la predicazione della domenica in Duomo, su invito dell'arcivescovo Ildefonso Schuster, mentre insieme con il suo confratello Camillo de Piaz, compagno di studi nell'Ordine dei Servi, si iscrive all'Università Cattolica di Milano. Qui David Maria Turoldo si laurea l'11 novembre del 1946 in filosofia con una tesi intitolata "La fatica della ragione - Contributo per un'ontologia dell'uomo", con il professor Gustavo Bontadini. Quest'ultimo successivamente gli propone di diventare suo assistente presso la cattedra di Filosofia Teoretica. Anche Carlo Bo gli offre un ruolo come assistente, ma per l'Università di Urbino, cattedra di Letteratura.

Dopo aver collaborato in modo attivo con la resistenza antifascista in occasione dell'occupazione nazista di Milano, David Maria Turoldo dà vita al centro culturale Corsia dei Servi e sostiene il progetto del villaggio Nomadelfia fondato nell'ex campo di concentramento di Fossoli da don Zeno Saltini.

David Maria Turoldo negli anni '50

Tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta pubblica la raccolta di liriche "Io non ho mani", con cui si aggiudica il Premio letterario Saint Vincent, e l'opera "Gli occhi miei lo vedranno", proposta nella collana Lo Specchio di Mondadori.

Nel 1953 Turoldo è costretto a lasciare Milano, e si trasferisce prima in Austria e poi in Baviera, dove soggiorna presso i conventi dei Servi locali. Nel 1955 viene trasferito a Firenze, al convento della Santissima Annunziata, dove ha modo di conoscere il sindaco Giorgio La Pira e padre Ernesto Balducci.

Obbligato ad andare via anche dal capoluogo toscano, dopo un periodo di peregrinazioni lontano dall'Italia torna in patria e viene assegnato a Udine, al convento di Santa Maria delle Grazie. Nel frattempo si dedica alla realizzazione di un film, con la regia di Vito Pandolfi, intitolato "Gli ultimi" e tratto dal suo racconto Io non ero fanciullo. La pellicola, che rappresenta la povertà della vita rurale in Friuli, viene presentata nel 1963 ma non apprezzata dal pubblico locale, che la considera poco rispettosa.

David Maria Turoldo nel corso della sua vita ha pubblicato numerosi libri, saggi e poesie

Gli ultimi anni

In seguito Turoldo individua nell'antico Priorato cluniacense di Sant'Egidio in Fontanella un luogo in cui dare vita a un'esperienza religiosa comunitaria nuova, che coinvolga anche i laici: vi si insedia il 1° novembre del 1964, dopo aver ricevuto il consenso di Clemente Gaddi, il vescovo bergamasco.

Qui fa costruire una casa per l'ospitalità, che prende il nome di Casa di Emmaus in riferimento all'episodio biblico della cena di Emmaus, con Gesù che si manifesta ai discepoli dopo essere risorto.

Alla fine degli anni Ottanta David Maria Turoldo si ammala per un tumore al pancreas: muore all'età di 75 anni il 6 febbraio del 1992 a Milano, nella clinica San Pio X. I funerali vengono celebrati dal cardinale Carlo Maria Martini, che pochi mesi prima aveva assegnato a Turoldo il Premio Giuseppe Lazzati.