Benedetta Marta Mazza nasce il 22 novembre del 1989 a Parma. Iscrittasi al liceo "Giacomo Ulivi" della città ducale, consegue la maturità scientifica e si trasferisce a Milano per studiare all'Istituto europeo di design di Milano (IED), che però frequenta solo per un anno prima di abbandonare i corsi.

Notata dalla selezionatrice regionale di "Miss Italia", Benedetta Mazza nel 2008 viene invitata a iscriversi al concorso: dopo essere stata Miss Liceo Parma viene eletta Miss Parma e quindi Miss Cinema Emilia Romagna, prima di diventare Miss Emilia. Alla fine è tra le concorrenti di "Miss Italia 2008", dove si classifica al quinto posto.

Successivamente posa per un calendario di "Just Simpa" con finalità benefiche, a favore dell'Associazione Volontari dell'Ospedale dei Bambini, per poi recitare in "Amore 14", film diretto da Federico Moccia. A partire dal mese di settembre del 2009 Benedetta Mazza entra nel cast dell'"Eredità", quiz show condotto da Carlo Conti su Raiuno, nella veste di professoressa accanto a Serena Gualinetti, Cristina Buccino ed Enrica Pintore.

L'anno successivo viene scelta come madrina a Noceto del torneo di rugby Sei Nazioni femminile, e partecipa su Raiuno a una puntata di "Soliti ignoti - Identità nascoste". Divenuta testimonial di Gang Cavaliere e Bfly, nel 2011 lascia "L'eredità", mentre dalla primavera dell'anno seguente è alla guida come presentatrice di "La TV Ribelle", trasmissione di Rai Gulp in cui è al fianco di Mario Acampa.

Dopo aver lavorato in un episodio della fiction di Canale 5 "I Cesaroni", impersonando l'assistente di Rocco Siffredi Chantal, viene immortalata sulle pagine della rivista "Intimità" e torna su Rai Gulp con "Gulp Girl", che prosegue per ben quattro anni.

Nel frattempo, nel 2013 è su Rai YoYo per condurre in prima serata due puntate dello "Zecchino d'Oro" speciali, in occasione della festa del papà e della festa della mamma. Nel 2015 ha una breve relazione sentimentale con il calciatore argentino Pablo Osvaldo. Nel settembre del 2016 Benedetta è in onda su Raidue come concorrente dell'adventure show "Pechino Express", in cui fa coppia con Raffaella Medugno.

Nell'autunno dell'anno successivo è, invece, una delle concorrenti del talent show di Raiuno "Tale e Quale Show", dove ritrova Carlo Conti. Nel settembre del 2018, dopo aver presentato su La5 "Icrew" e aver avuto un piccolo ruolo nel film di Paolo Sorrentino "Loro", viene scelta come concorrente della terza edizione di "Grande Fratello Vip".