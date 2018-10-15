Benedetta Mazza
Biografia
Benedetta Marta Mazza nasce il 22 novembre del 1989 a Parma. Iscrittasi al liceo "Giacomo Ulivi" della città ducale, consegue la maturità scientifica e si trasferisce a Milano per studiare all'Istituto europeo di design di Milano (IED), che però frequenta solo per un anno prima di abbandonare i corsi.
Notata dalla selezionatrice regionale di "Miss Italia", Benedetta Mazza nel 2008 viene invitata a iscriversi al concorso: dopo essere stata Miss Liceo Parma viene eletta Miss Parma e quindi Miss Cinema Emilia Romagna, prima di diventare Miss Emilia. Alla fine è tra le concorrenti di "Miss Italia 2008", dove si classifica al quinto posto.
Successivamente posa per un calendario di "Just Simpa" con finalità benefiche, a favore dell'Associazione Volontari dell'Ospedale dei Bambini, per poi recitare in "Amore 14", film diretto da Federico Moccia. A partire dal mese di settembre del 2009 Benedetta Mazza entra nel cast dell'"Eredità", quiz show condotto da Carlo Conti su Raiuno, nella veste di professoressa accanto a Serena Gualinetti, Cristina Buccino ed Enrica Pintore.
Benedetta Mazza negli anni 2010
L'anno successivo viene scelta come madrina a Noceto del torneo di rugby Sei Nazioni femminile, e partecipa su Raiuno a una puntata di "Soliti ignoti - Identità nascoste". Divenuta testimonial di Gang Cavaliere e Bfly, nel 2011 lascia "L'eredità", mentre dalla primavera dell'anno seguente è alla guida come presentatrice di "La TV Ribelle", trasmissione di Rai Gulp in cui è al fianco di Mario Acampa.
Dopo aver lavorato in un episodio della fiction di Canale 5 "I Cesaroni", impersonando l'assistente di Rocco Siffredi Chantal, viene immortalata sulle pagine della rivista "Intimità" e torna su Rai Gulp con "Gulp Girl", che prosegue per ben quattro anni.
Nel frattempo, nel 2013 è su Rai YoYo per condurre in prima serata due puntate dello "Zecchino d'Oro" speciali, in occasione della festa del papà e della festa della mamma. Nel 2015 ha una breve relazione sentimentale con il calciatore argentino Pablo Osvaldo. Nel settembre del 2016 Benedetta è in onda su Raidue come concorrente dell'adventure show "Pechino Express", in cui fa coppia con Raffaella Medugno.
Nell'autunno dell'anno successivo è, invece, una delle concorrenti del talent show di Raiuno "Tale e Quale Show", dove ritrova Carlo Conti. Nel settembre del 2018, dopo aver presentato su La5 "Icrew" e aver avuto un piccolo ruolo nel film di Paolo Sorrentino "Loro", viene scelta come concorrente della terza edizione di "Grande Fratello Vip".
Frasi di Benedetta Mazza
Sono una misura 44 con orgoglio. C'è modo e modo di essere una 44, e questo mi ha dato sicurezza con gli altri, mi faccio meno problemi, mi accetto meglio.
Io ho una struttura fisica particolare, pratico sport, ho fatto otto anni di nuoto e non posso certo piallarmi le ossa. Ma poi dico che male c'è ad essere una taglia 44?
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Benedetta Mazza
Foto e immagini di Benedetta Mazza
Video Benedetta Mazza
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Benedetta Mazza.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Benedetta Mazza. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Benedetta Mazza.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Federico Moccia Carlo Conti Rocco Siffredi Festa Della Mamma Pablo Osvaldo Paolo Sorrentino Loro Conduttrici TV Grande Fratello VIP 3 Moda TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1989
Caricamento in corso...