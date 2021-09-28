Fedez
Biografia
Fedez, rapper e produttore discografico il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, nasce il 15 ottobre del 1989 a Milano. Cresciuto nell'hinterland meridionale del capoluogo meneghino, tra Rozzano e Corsico, si avvicina al mondo della musica sin da adolescente, prendendo parte a diverse competizioni di freestyle (disciplina della cultura hip hop, che consiste nel "rappare" usando rime, assonanze e grande capacità di improvvisazione).
I primi lavori
Nel 2006 insieme con Cidda e DJ S.I.D incide il suo primo EP, intitolato "Fedez"; l'anno successivo pubblica "Pat-a-cake", mentre nel 2008 arriva alla finale regionale del Piemonte di Tecniche perfette.
Al 2010 risale il suo primo mixtape, denominato "BCPT": alla sua realizzazione collaborano, tra gli altri, Maxi B, G. Soave, Emis Killa e altri esponenti della scena hip hop nazionale. In seguito, Fedez abbandona il collettivo Blocco Records, per motivi di incompatibilità dal punto di vista musicale, e in collaborazione con Dinamite e Vincenzo da Via Anfossi pubblica "Diss-Agio", il suo terzo EP, prodotto da JT.
Nel mese di marzo del 2011 dà alla luce "Penisola che non c'è", il suo primo disco in studio, che si autoproduce; a dicembre dello stesso anno incide il suo secondo disco, intitolato "Il mio primo disco da venduto", che si avvale della produzione dell'etichetta discografica di DJ Harsh e Gué Pequeno, la Tanta Roba.
Alla realizzazione dell'album partecipano, oltre allo stesso Gué Pequeno, altri artisti della scena rap come Jake La Furia, Marracash, i Two Fingerz, Entics e J-Ax.
Le collaborazioni
Dopo avere collaborato al disco "Thori & Rocce" dei beatmaker Don Joe e DJ Shablo, realizzando con Gemitaiz e Cane Secco il brano "Fuori luogo", nel 2012 Fedez duetta con Max Pezzali nella canzone "Jolly Blu", che compare nel disco "Hanno ucciso l'uomo ragno 2012".
La comunicazione attraverso i video
Nel frattempo il rapper milanese si fa conoscere sempre di più tramite il proprio canale su Youtube, dove tra l'altro pubblica le Zedef Chronicles, una serie di video in cui racconta storie di vita di tutti i giorni.
Nel dicembre del 2012, conquista quattro nomination agli Mtv Hip Hop Awards 2012: candidato come Best New Artist, per il Best Live, per il Video of the Year e per la Song of the Year, si aggiudica quest'ultimo riconoscimento grazie al brano "Faccio brutto". Nel gennaio del 2013 sull'iTunes Store viene pubblicato il singolo "Si scrive schiavitù si legge libertà", che anticipa di pochi giorni "Dai cazzo Federico" e "Cigno nero", in cui canta Francesca Michielin.
Il terzo disco
A marzo Fedez pubblica il suo terzo disco in studio, denominato "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare", che nella prima settimana raggiunge il primo posto nella classifica italiana di vendita. Arrivato a quota 30mila copie vendute dopo tre settimane dall'uscita e ottenuto il disco d'oro, l'album viene certificato anche disco di platino il 20 maggio del 2013, superando le 60mila copie vendute.
Nel frattempo Fedez viene nominato agli Mtv Awards per la categoria Super Man e pubblica il quarto singolo, "Alfonso Signorini (Eroe nazionale)", il cui videoclip acquisisce grande celebrità anche grazie alla partecipazione dello stesso Signorini. Dopo avere collaborato con Dargen D'Amico al brano "Bocciofili", contenuto nel disco "Vivere aiuta a non morire", a dicembre Fedez fonda, insieme con J-Ax, la Newtopia, una nuova etichetta discografica indipendente, e collabora con i Two Fingerz per il singolo "La cassa dritta".
In seguito, pubblica su Youtube il video di "Babbo Natale mi ha detto che i tuoi genitori non esistono", che vede la partecipazione dei Bushwaka, di Denny LaHome e di Fred De Palma.
X Factor e il quarto disco
Nell'estate del 2014, viene reso noto che Fedez sarà uno dei giurati del talent show "X Factor", trasmesso su Sky Uno, al fianco di Mika, Morgan Castoldi e Victoria Cabello: nel programma, avrà anche un autore dedicato, Matteo Grandi. Il 30 settembre del 2014 il cantante pubblica "Pop-Hoolista", il suo quarto disco in studio, prodotto da Newtopia con distribuzione di Sony Music, anticipato dal video del singolo "Veleno per topic" e da "Generazione bho": nell'album, registrato a Los Angeles, sono presenti anche guest come Francesca Michielin, Noemi ed Elisa.
L'impegno politico
Il giorno dell'uscita del disco, Fedez annuncia l'intenzione di scrivere il nuovo inno del Movimento Cinque Stelle (movimento nel quale si riconosce dal punto di vista politico - non a caso temi ricorrenti delle sue canzoni sono dichiarazioni contro la politica, le banche e le caste finanziarie che opprimono il popolo), che prenderà il nome di "Non sono partito": l'inno viene utilizzato in via ufficiale a ottobre, nel corso dell'evento Italia 5 Stelle andato in scena a Roma al Circo Massimo. Fedez, tuttavia, finisce nel mirino di Ernesto Magorno e Federico Gelli, due deputati del Partito Democratico, che chiedono ai vertici di Sky di escludere il rapper da "X Factor" a causa della sua adesione a una iniziativa politica: la richiesta viene respinta, mentre Fedez si difende sostenendo di non voler fare propaganda nel corso della trasmissione e sostiene che la richiesta di escluderlo ha a che fare con la censura e il fascismo.
Alla fine di ottobre viene pubblicato "Magnifico" (che vede la partecipazione di Francesca Michielin), secondo singolo estratto da "Pop-Hoolista" che, pochi giorni dopo, viene certificato disco di platino.
A metà novembre, Fedez è protagonista di una lite via web con Costantino Della Gherardesca, conduttore di "Pechino Express", che in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" l'aveva definito "la Cristina D'Avena del rap": i due si scambiano messaggi al veleno su Twitter, e ben presto la polemica rimbalza su tutti i principali organi di informazione.
Nel 2016 viene scelto nuovamente come giudice di X Factor: sarà lui in autunno il "veterano" al fianco degli altri giudici Arisa, Manuel Agnelli e Alvaro Soler.
All'inizio del 2017 esce il disco "Comunisti col Rolex", realizzato assieme all'amico J-Ax. In questo periodo inoltre sale spesso agli onori delle cronache anche per la sua relazione sentimentale con la fashion blogger Chiara Ferragni. La coppia è seguitissima in rete. Nel mese di maggio, il giorno prima del 30° compleanno di Chiara, Fedez le chiede di sposarlo davanti al pubblico, durante un concerto all'Arena di Verona; lei ha detto sì, in diretta.
Gli anni 2020
Nel 2021 partecipa a Sanremo in coppia con Francesca Michielin presentando il brano "Chiamami per nome". Pochi giorni dopo, il 23 marzo 2021, diventa papà per la seconda volta quando la compagna Chiara - sposata nel 2018 - dà alla luce la figlia Vittoria.
Nel marzo del 2022, dopo aver annunciato sui social di avere un problema di salute, si sottopone ad un intervento chirurgico per un tumore al pancreas.
Pochi mesi dopo, a settembre, è di nuovo giudice (veterano) nella nuova edizione di X Factor: questa volta ad affiancarlo ci sono gli amici Dargen D'Amico e Rkomi, assieme ad Ambra Angiolini.
Nell'ottobre 2023 è di nuovo in ospedale per fermare il sanguinamento di ulcere.
Alla fine del mese di febbraio 2024 trapela la notizia della rottura tra lui e la moglie Chiara.
Così scrive il sito Dagospia:
Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa.
Torna in gara a Sanremo nel 2025. La canzone che presenta è "Battito".
Nel 2026 è di nuovo sul palco dell'Ariston: questa volta con la canzone "Male necessario", presentata in coppia con Marco Masini; il brano si classifica quinto e si aggiudica il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo.
Poche settimane dopo, nel mese di aprile, comunica sui suoi canali social che diventerà di nuovo papà: la sua nuova compagna dal 2025 e madre del suo terzo figlio è Giulia Honegger, imprenditrice e stilista.
Frasi di Fedez
Sono un diversamente rapper e voglio prendere le distanze da chi mi considera solo un prodotto della scena hip hop.
[Settembre 2014]
Nella non scelta della politica italiana la scelta migliore è il Movimento Cinque Stelle ma con questo non voglio dire che credo ai complotti delle scie chimiche o del controllo mentale come alcuni sostenitori.
[Settembre 2014]
Non sono a X-Factor per fare propaganda e mai l’ho fatta, ma da cittadino ho le mie idee politiche e non ho nessun motivo per tenerle nascoste, il fatto che per averle espresse si chieda la mia testa [l'esclusione dalla trasmissione tv X Factor] ci riporta indietro di 60 anni alla censura e al fascismo.
[Ottobre 2014]
Non credo che esista il paradiso, ma credo nel sorriso sincero di un amore vero.
Per i lavoratori dello spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario (Draghi), io capisco perfettamente che il calcio è il vero fondamento di questo Paese, però non dimentichiamo che il numero dei lavoratori del Calcio e il numero dei lavoratori dello Spettacolo si equivalgono. Quindi non dico di spendere qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di riforma in difesa di un settore che è stato decimato da quest'emergenza e che è regolato da normative stabilite negli anni Quaranta e mai modificate sino ad oggi. Quindi Caro Mario, come si è esposto nel merito della SuperLega con grande tempestività sarebbe altrettanto gradito il suo intervento per il mondo dello spettacolo.
Due parole sull'uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari. Ecco Ostellari, ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera, come il ddl Zan può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo. Cioè se stesso. Ma d'altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza, vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi.
«Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno», Giovanni De Paoli consigliere regionale Lega Liguria. «I gay? Che inizino a comportarsi come tutte le persone normali», Alessandro Rinaldi consigliere per la Lega Reggio Emilia. «Gay vittime di aberrazioni della natura», Luca Lepore e Massimiliano Bastoni consiglieri comunali leghisti. «I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie», Alberto Zelger consigliere comunale della Lega Nord a Verona. «Il matrimonio gay porta all'estinzione della razza» Stella Khorosheva candidata leghista. «Fanno iniezioni ai bambini per farli diventare gay», candidata della Lega Giuliana Livigni.
Qualcuno come Ostellari ha detto che ci sono altre priorità in questo momento di pandemia rispetto al ddl Zan e allora vediamole queste priorità: il Senato non ha avuto tempo per il ddl Zan perché doveva discutere l'Etichettatura del vino; la riorganizzazione del Coni; l'indennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano; e per non farsi mancare niente il reintegro del vitalizio di Formigoni. Quindi secondo Ostellari probabilmente il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e di persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza.
Ma a proposito di diritto alla vita, il presidente dell'associazione Pro-vita, l'ultracattolico e antiabortista Jacopo Coghe amicone del leghista Pillon in questi mesi è stato la prima voce a sollevarsi contro il ddl Zan.
L'antiabortista non si è accorto però che il Vaticano ha investito più di 20 milioni di euro in un'azienda farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo. Quindi cari antiabortisti, caro Pillon purtroppo avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori, e non vi siete accorti che il nemico ce l'avevate in casa. Che brutta storia.
Alla fine in certe situazioni non conta l'estrazione sociale, non contano i privilegi: siamo tutti delle persone. E siccome devo trovare un senso a tutto questo, affinché non sia solo dolore, spero che le mie esperienze possano servire a costruire qualcosa di bello per gli altri, possano essere d'aiuto a chi sta affrontando o affronterà cose analoghe a quello che ho vissuto e sto vivendo.
Lo stress è una condizione non legata alla propria classe sociale o al denaro. Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi. Nel mio caso aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a 33 anni è la ragione preponderante. Che poi, a pensarci bene, le malattie sono come la livella di Totò: non guardano in faccia a nessuno, e portano con sé ricadute anche sulla salute mentale che possono essere davvero importanti.
Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Fedez. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Fedez.
Fama e Propaganda politica
Nel totale rispetto per chiunque, omosessuali compresi, vorrei ricordare alla sig. ra Enrica, che il suo idolo non dovrebbe approfittare della popolarità per fare becera propaganda alla sinistra strumentalizzando vecchie frasi riesumate dal web solo al fine di schierarsi politicamente. Chi gliel' ha chiesto ? Grillo ? o forse Letta ? La prossima volta che va davanti ad un pubblico rivendichi il diritto degli italiani a poter votare e manifesti le proprie intenzioni dando la preferenza al partito che predilige inoltre dia una forte regolata alla sua smisurata presunzione.
Buongiorno Sig. Fedez, condivido pienamente la sua denuncia, nel 2021 non dovrebbero esserci tali censure e ancora meno, politici che si permettono di dire certe frasi così schifosamente omofobe. Faccia attenzione però ! a volte nei doppi sensi delle sue canzoni potrebbe fare lo stesso errore, magari in rima, sicuramente meno diretto, ma è sempre un errore.
Ah, Fedez, non hai capito niente e lo dai a vedere senza un mnimo di ritegno. Una persona con un'immagine pubblica, dovrebbe solo tacere senza schierarsi. Evitare gli attacchi, non vuol dire attaccare più forte! Fai pena, non solo come canti, ma anche nel farti pilotare politicamente. Sei squallido anche nell'immagine di te che offri al mondo. Ricorda: anni (o mesi) per arrivare in alto, un attimo per cadere in basso.
Meno male che in questo mondo esistono persone come te. Sei stato GRANDE! Li hai asfaltati... !!! Una grande lezione di ciò che significa essere uomini! W LA LIBERTÀ !
Penso a quanto abbiamo lottato e lottiamo ogni giorno noi genitori di questi pseudo artisti, montati dal sistema, corrotto e deviato di un mondo privo di valori e sentimenti, fatto solo di apparenza e trasgressione, tatuati anche nel cervello interno, ho solo compassione di questa gente, passati i momenti di celebrità, dovranno confrontarsi con la dura realtà della vita che non risparmia nessuno, spero che la loro coscienza li riporti a considerare la sacralità dell'esistenza vissuta nella spiritualità, senza denaro e senza compromessi...
la mia opinione l'ho già espressa vuoi mettere fat domino questi sono artisti. stop. i giovani dovrebbero seguire questo tipo d'artisti, ac/dc, deep purple, jimy hendrix. musicisti veri, no ciarlatani.
fedez rapper o cima di rapa. è il max del peggio come esempio per i giovani. corpo tatuato come mappamondo, indice di scarsa personalità, ha bisogno del mappamondo per far sapere che esiste, titolo di studio? , violento, immagine del bulletto di rozzano terun. c'è da mettersi le mani nei capelli
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