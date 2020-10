Biografia

Peppe Servillo nasce il 15 ottobre del 1960 ad Arquata Scrivia ma cresce a Caserta. Avvicinatosi alla musica come autodidatta, nel 1980 esordisce con gli Avion Travel, diventandone cantante e frontman. Nel 1987 il gruppo vince il Festival di Sanremo Rock grazie al brano "Sorpassando". Tre anni più tardi incide il disco "Bellosguardo". Nel tempo si concretizza la collaborazione con Lilli Greco.

Gli anni '90

Nel 1993 l'accordo con la casa discografica Sugar e con Caterina Caselli dà il la alla pubblicazione del disco "Opplà", cui fa seguito, un paio di anni più tardi, "Finalmente fiori". Sempre nel 1995 Peppe Servillo e soci portano in teatro "La guerra vista dalla luna", opera musicale di un solo atto che vede protagonista Fabrizio Bentivoglio. Dopo essere stata messa in scena per la prima volta al Teatro Parioli, arriva anche in Portogallo, in Francia, in Germania e in Lussemburgo, per un tour che prosegue fino al dicembre del 1996.

Nello stesso periodo gli Avion Travel realizzano la colonna sonora del film "Hotel paura", diretto da Renato De Maria, e poco dopo è la volta del primo disco dal vivo, intitolato "Vivo di canzoni". La band nel 1998 prende parte alla quarantottesima edizione del "Festival di Sanremo" con il brano "Dormi e sogna", che si aggiudica il Premio della critica e della giuria di qualità, per il miglior arrangiamento e per la miglior musica.

Nello stesso anno Servillo compone, insieme con Peppe Vessicchio, la canzone "Sogno", interpretata da Andrea Bocelli. Nel 1999 gli Avion Travel realizzato "Cirano", disco prodotto da Arto Lindsay, per poi intraprendere una tournée che li porta, tra l'altro, in Svizzera e nei Paesi bassi. Il gruppo torna a collaborare con Fabrizio Bentivoglio per il cortometraggio "Tipota", la cui sceneggiatura è scritta anche da Peppe Servillo, il quale appare come attore al fianco di Fausto Mesolella, chitarrista del gruppo, e Domenico Ciaramella, batterista.

Peppe Servillo negli anni 2000

Dopo aver portato in scena al Leoncavallo di Milano l'operina "La guerra vista dalla luna", per la regia televisiva di Sergio Rubini, nel 2000 gli Avion Travel tornano a Sanremo con la canzone "Sentimento", che arriva al primo posto e conquista il Premio Speciale della Giuria di Qualità. Dopodiché il gruppo è coinvolto nella realizzazione della colonna sonora di "La notte di San Donnino", uno spettacolo di ombre rappresentato in tutta Italia, prima di registrare il disco "Storie d'amore", che contiene l'inedito "Non è successo niente" e altri nove brani degli anni Sessanta.

Nel giugno del 2001 viene pubblicata in Francia l'antologia "Selezione 1990-2000", mentre nel 2003 è la volta di "Poco mossi gli altri bacini", creato con la collaborazione di Pasquale Minieri e che vede la presenza di Caterina Caselli ed Elisa Toffoli. Intanto Servillo prende parte come attore al film "La felicità non costa niente", per la regia di Mimmo Calopresti, la cui colonna sonora include la canzone degli Avion Travel "Piccolo tormento".

Nel 2004 Servillo pubblica, insieme con Natalio Mangalavite e Javier Girotto, il disco "L'amico di Cordoba", mentre gli Avion Travel registrano una cover di un brano del Quartetto Cetra, "Troppi affari, cavaliere!", che fa parte di "Seguendo Virgilio - dentro e fuori il Quartetto Cetra", album tributo a cura del Club Tenco. In seguito Peppe Servillo si concentra sul tour Aires Tango, mentre anche gli altri componenti del gruppo si dedicano a esperienze da solisti.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2007, comunque, gli Avion Travel pubblicano il disco "Danson metropoli - Canzoni di Paolo Conte", con Peppe Servillo alla voce, Ferruccio Spinetti al basso, Mimì Ciaramella alla batteria, Fausto Mesolella alla chitarra e Flavio D'Ancona alle tastiere. Nello stesso periodo esce il film di Fabrizio Bentivoglio "Lascia perdere, Johnny!", ispirato ai primi anni di attività di Fausto Mesolella: nel cast di attori ci sono sia Peppe Servillo che suo fratello Toni Servillo (più anziano di un solo anno).

Più tardi il gruppo propone lo spettacolo "Uomini in frac", con diverse canzoni di Domenico Modugno, nato per celebrare il cinquantesimo compleanno di "Nel blu dipinto di blu". Nell'autunno del 2009 gli Avion Travel pubblicano "L'amico magico", che vince la Targa Tenco 2010 nella sezione Interpreti e che rappresenta un omaggio alle canzoni delle colonne sonore scritte da Nino Rota.

Gli anni 2010

Dopo un periodo di pausa, il gruppo si riunisce nel giugno del 2014 in occasione del ReTour.

Dopo aver fatto parte del film dei Manetti Bros "Song'e Napule", al fianco di Giampaolo Morelli, nel 2015 Servillo recita in "Due euro l'ora". Nel 2016 è tra gli attori dell'acclamato "Indivisibili", per la regia di Edoardo De Angelis.

Il 30 marzo del 2017 gli Avion Travel subiscono il lutto della morte di Fausto Mesolella, a causa di un infarto. Il 15 dicembre del 2017, in occasione della trasmissione tv "Sarà Sanremo", viene reso noto che Peppe Servillo sarà uno dei concorrenti dell'edizione Festival di Sanremo 2018.