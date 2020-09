Biografia

Maria Teresa Ruta nasce a Torino il 20 aprile 1960. Tra le conduttrici e showgirl è sicuramente una delle più note e apprezzate dal pubblico televisivo. Nella sua biografia che segue, cercheremo di ricostruirne la carriera professionale e la vita privata.

Maria Teresa Ruta: gli esordi

Nel 1976, come è successo ad altre sue colleghe che hanno esordito con i concorsi di bellezza, Maria Teresa Ruta ottiene il titolo di Miss Muretto di Alassio. Per inseguire il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, lascia Torino, la città natale, e si trasferisce nella Capitale.

Maria Teresa Ruta

Ma la Ruta, oltre ad essere una bella ragazza, ha anche un carattere forte e determinato: è infatti decisa ad affermarsi nel campo della moda e della recitazione. Non passa molto tempo che ottiene un ruolo di primo piano in teatro nello spettacolo intitolato “Signorine Grandi Firme”.

La popolarità televisiva

Successivamente, Maria Teresa Ruta approda in tv, in due trasmissioni televisive dedicate al calcio, “La Domenica Sportiva” e “Il processo del lunedì”, celebre programma di Aldo Biscardi. Negli passati alla Domenica Sportiva - dal 1986 al 1991 - il giornalista Sandro Ciotti era solito annunciare Maria Teresa come Il sorriso che non conosce confini.

La bravura e la scioltezza con cui intrattiene il pubblico a casa sono le doti che maggiormente spiccano in questa conduttrice, nata a Torino ma di sangue meridionale, in quanto il padre era siciliano e la mamma calabrese.

Gli anni '90

Gli anni Novanta rappresentano per Maria Teresa il vero exploit: conduce infatti numerosi programmi di intrattenimento come “Lo Zecchino d’Oro” e “Giochi senza Frontiere”, ma anche di informazione come “Uno Mattina”, “Ok il prezzo è giusto” (in cui sostituisce Iva Zanicchi). Non mancano gli show serali, come “Bravo bravissimo club”.

Gli anni 2000

Maria Teresa Ruta partecipa anche ad alcuni reality show televisivi: nel 2004 è concorrente della prima edizione de “L’isola dei famosi”; nel 2018 è in coppia con Patrizia Rossetti nel programma “Pechino Express” (risultando vincitrice). Nel 2019 la Ruta è presente nel cast della trasmissione in onda su Rai Due, “Detto Fatto”, insieme alla conduttrice Bianca Guaccero, ma anche come opinionista fissa a "Live - Non è la D'Urso", condotto da Barbara d'Urso.

Anche nel cinema Maria Teresa Ruta ha fatto una breve comparsa, in qualche commedia sexy senza però particolare rilevanza (ricordiamo: La moglie in vacanza... l'amante in città, di Sergio Martino, 1980).

Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria

Vita privata e curiosità

La vita privata di questa conduttrice e show-girl è caratterizzata da alcuni episodi piuttosto forti che l’hanno segnata. Sposata dal 1987 con il giornalista sportivo e conduttore tv Amedeo Goria, i due si sono separati definitivamente nel 2004. I figli Gianamedeo (nato nel 1992) e Guendalina (detta Guenda, nata nel 1988) hanno molto risentito della crisi matrimoniale dei loro genitori e del successivo divorzio.

Maria Teresa Ruta si è risposata nel 2015 con Roberto Zappulla, fisioterapista con cui è legata dal 2006. Guenda ha seguito le orme della mamma: ha intrapreso la carriera di attrice e show-girl televisiva.

Alla trasmissione “Storie Italiane”, la conduttrice ha raccontato un episodio giovanile che ha taciuto per anni, ma che l’ha profondamente segnata come donna:

“Mi vergognavo, mi sentivo colpevole, non volevo causare dispiaceri ai miei cari. Questo dolore mi ha cambiato la vita. Avevo 19 anni, sono passati 40 anni… Mi devasta! Non ci devo pensare”

Così ha detto riferendosi alle molestie sessuali di cui è stata vittima.

“Ero stata inseguita da questi ragazzi, mi hanno derubato borsetta, orecchini e collana. Mi avevano rinchiusa in un portoncino. Non c’era nessuno. Hanno notato che mi difendevo e hanno pensato di divertirsi con me. Ho dato calci e pugni. Non sono riusciti a violentarmi. Nessuno intervenne. Ieri ho sentito una ragazza urlare per un cellulare rubato e nessuno è intervenuto. Viviamo in una società dove tutti hanno paura. Metto la gonna solo se faccio un programma televisivo”.

Nel 2020 torna a partecipare come concorrente a un reality tv: il Grande Fratello VIP 5. La sua partecipazione è in coppia proprio con la figlia Guenda Goria.

Maria Teresa con la figlia Guenda Goria