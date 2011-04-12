Carol Alt
Biografia • Bellezza glaciale
Carol Alt, modella e attrice, è nata a Flushing Point, prestigioso quartiere di Queens di New York, il giorno 1 Dicembre 1960. Volto di perfezione assoluta tanto da sembrare quasi irreale, intraprende dapprima una normale carriera di studentessa iscrivendosi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Hofstra University, ma paradossalmente è proprio qui che viene notata da un impresario del campo della moda e subito reclutata.
È subito evidente la sua superiorità in termini di stile e di glaciale bellezza, tutte caratteristiche che si adattano benissimo a farne un modello di altezzosità e di irraggiungibilità, ma Carol Alt nella vita reale è ben diversa da questa immagine stereotipata che le hanno cucito addosso; queste doti contribuiscono alla sua rapida affermazione sulle passerelle di tutto il mondo.
Grazie alla "Elite Agency", nome affermato del settore diventa in un battibaleno una modella di grido e strapagata. Poco a suo agio però in questi rigidi panni la bella Carol aspira ad evolversi. Con il viso che si ritrova, ci prova col cinema.
La sua determinazione viene premiata e qualche produttore comincia ad accordarle un certa fiducia e ha così modo di interpretare ruoli di rilievo in film europei. Carol Alt in questo campo si è particolarmente affermata in Italia, grazie alla fiducia che i registi del cinema nostrano hanno riposto nelle sue clamorose virtù esteriori.
L'abbiamo così potuta vedere in film come "Treno di panna" di Sergio Rubini, "La più bella del reame" di Cesare Ferrario e in alcuni titoli di Carlo Vanzina: "Miliardi" e "I miei primi quarant'anni".
A lei è stato attribuito un flirt con il grandissimo campione di automobilismo Ayrton Senna, scomparso prematuramente.
Dalla cronaca apprendiamo invece che durante il suo tempo libero, l'attrice si dedica ai suoi cavalli, gioca a golf, a pallacanestro, guida macchine da corsa e viaggia. Carol Alt, è apparsa in due video e nel primo video di costumi da bagno "Sports illustrated". Inoltre, è stata protagonista di molte campagne pubblicitarie per conto di "Hanes", "Virginia Slims" e "Cover Girl".
La modella ha anche realizzato numerosi poster e calendari.
Frasi di Carol Alt
A Milano andavo al Nepentha e all'Hollywood e mi fa ridere pensare che quest'estate [2010] la polizia ci abbia trovato della cocaina. Ma ci hanno messo vent'anni a scoprirla?
Non mi sono mai considerata sexy, da ragazzina ero la cicciottella troppo alta con la quale nessuno voleva uscire.
Sono felice con il mio attuale compagno Alexei, ma la cosa che non mi perdonerò mai è di aver perso l'opportunità di vivere pienamente il mio amore con Ayrton Senna. Non ebbi mai il coraggio di rompere con il mio marito di allora, lo feci proprio il giorno in cui Ayrton morì in pista.
Ricordo una fuga notturna, nelle campagne di Novara, sulla sua Ferrari. A un certo punto Ayrton si gira verso di me e fa: Carol, è finita la benzina. E io: ma sei serio? Dove lo troviamo un distributore adesso? Per miracolo, in mezzo al nulla, apparve questa stazione di servizio. E ricordo Ayrton scendere dall’auto e iniziare ad armeggiare con la pompa. Finché a un certo punto mi bussa al finestrino e dice: Carol, hai idea di come diavolo funzioni? Per fortuna si fermò un’auto e ci salvò: la scena di questa madre di famiglia che aiuta Senna a fare rifornimento, non la dimenticherò mai.
[Su Ayrton Senna] Era carino, pieno d’attenzioni. Mio marito non mo aveva mai fatto neppure un regalo di compleanno. E io ero così giovane, e lavoravo così tanto, che quasi non ci facevo neppure caso. Mi raggiungeva su un’isola, a una sfilata, l’ho amato profondamente.
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Foto e immagini di Carol Alt
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Carol Alt. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Carol Alt.
Mi piace molto...E' da diversi anni che seguo quello che fa e debbo dire che è un tipo a cui piace davvero mettersi in gioco...Recita,canta,scrive libri...non si è certo fermata alla sua attività di modella...!
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