Biografia • Variazioni rosa jazz

Nicoletta "Nicky" Nicolai nasce a Roma da genitori estranei all'ambiente artistico ma fin da bambina comincia ad amare la musica appassionandosi al canto durante l'infanzia trascorsa nel paese di Nespolo in provincia di Rieti. E' proprio da qui che comincia ad esprimere la sua passione per il canto entrando nel coro della chiesa, come nella migliore delle tradizioni dei cantanti soul e gospel afro-americani.

Negli anni '80 frequenta i corsi di recitazione tenuti da Beatrice Bracco per l'applicazione del metodo Stanislawski al canto ed all'uso del corpo sul palcoscenico; dal 1992 intraprende lo studio accademico del canto lirico. Sotto la guida di Lucia Vinardi si diploma presso il Conservatorio Piccinni di Bari e contemporaneamente passa dal canto come materia di studio, alla sua applicazione in ambito lavorativo: dal 1996 al 1998 entra a far parte del cast di due opere musicali, "La Bella e la bestia" e "La Cenerentola".

Nel 2001 insieme al sassofonista Stefano Di Battista scrive il brano "Roma io senza te", colonna sonora di un video commissionato dal sindaco Walter Veltroni per la promozione nel mondo dell'immagine della capitale. Dall'incontro dei due artisti nasce una salda collaborazione artistica che diventerà poi un matrimonio.

Nel 2002 Nicky Nicolai partecipa alla rassegna "Le Signore del jazz" al Teatro dell'Opera di Roma insieme ad Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Barbara Casini e Karin Schmidt, dove interpreta, tra i molti classici, una versione di "E se domani" dal repertorio di Mina.

L'anno successivo Nicky è interprete di una serie di concerti tenuti nell'Auditorium Aldobrandini di Frascati per un bellissimo omaggio a Joni Mitchell nella manifestazione "Donne in jazz".

Il 2004 è l'anno del suo album di debutto, "Tutto passa" in cui compaiono ospiti eccellenti quali Lucio Dalla e Renzo Arbore in veste di crooner: molto apprezzato dalla critica, questo lavoro inaugura una straordinaria stagione di concerti e di collaborazioni.

Il Nicky Nicolai/Stefano Di Battista Jazz Quartet calca i più importanti palcoscenici italiani, dal Blue Note di Milano all'Auditorium di Roma, ed in estate è con Lucio Dalla nel tour "Dalla in jazz" che batte moltissime della piazze italiane ed europee.

Il nome di Nicky Nicolai si presenta al grande pubblico televisivo nel 2005 grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si afferma nella categoria Gruppi (quarta nella classifica finale) assieme allo Stefano Di Battista Jazz Quartet con la canzone "Che mistero è l'amore", con la conseguente riscoperta di "Tutto passa" che viene prontamente ristampato con il nuovo titolo e in un'edizione arricchita dalla canzone vincitrice, nonché da tre inediti tra cui una reinterpretazione originale di "Sono stanco", dal repertorio di Bruno Martino.

Per tutto il corso del 2005 Nicky Nicolai è impegnata in un tour caratterizzato da numerosi impegni live che la porta nei più importanti teatri italiani e agli appuntamenti più rilevanti come il IX Festival Internazionale del Jazz di Torino.

Nel 2006 torna sul palco del Teatro Ariston, questa volta da solista, con il brano "Lei ha la notte" che precede la pubblicazione del nuovo album, "L'altalena", il primo registrato per Sony BMG, a cui collaborano una schiera di autori e musicisti, da Stefano Di Battista, anche produttore insieme a Celso Valli e Adriano Pennino, a Nicola Piovani autore di "Doppi Significati"(parole di Pasquale Panella), a Jovanotti, autore del testo de "Il valzer del nostro amore", posato sulle note di Giovanni Allevi.

Seguono "Gli itinerari del cuore" del brasiliano Ivan Lins con le parole di Bruno Lauzi, "Il cuore mio" scritta da Bungaro e "La lingua perduta del cuore" di Mario Venuti e Kaballà.

Agli impegni discografici seguono quelli teatrali: il 14 marzo 2006 Nicky Nicolai è protagonista nel ruolo della regina Isabella di Castiglia al fianco di Alessandro Preziosi al Teatro Sistina di Roma nella commedia musicale "Datemi tre caravelle" per la regia del premio Oscar Gianni Quaranta e le musiche di Stefano Di Battista.

Il festival di Sanremo 2009 vede ancora sul palco Nicky Nicolai, in coppia con il marito Stefano Di Battista, presentando la canzone "Più Sole".