Biografia

Stefania Giannini nasce il 18 novembre del 1960 a Lucca. Studia a Roma e intraprende la carriera universitaria: nel 1989 pubblica per l'editore Giardini "Tra grammatica e pragmatica: la geminazione consonantica in latino".

Divenuta docente associato di Glottologia e Linguistica nel 1991, dall'anno successivo ricopre la cattedra di Fonetica e Fonologia presso l'Università per Stranieri di Perugia fino al 1994, quando le viene assegnata la cattedra di Sociolinguistica (in questo periodo dà alle stampe per Franco Angeli "Percorsi metalinguistici. Giuliano di Toledo e la teoria della grammatica"). Mantiene tale incarico fino al 1998, e dall'anno seguente è titolare della cattedra di Linguistica generale, oltre che ordinario di Glottologia e Linguistica; nel frattempo, pubblica - ancora con Franco Angeli - "La pubblicità comparativa. Una via europea".

Gli anni 2000

Dal 2000, dirige il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di Perugia (tre anni più tardi pubblicherà con Carocci "Il cambiamento linguistico. Suoni, forme, costrutti, parole" e con Franco Angeli "La fonologia dell'interlingua. Principi e metodi di analisi").

Abbandona il ruolo nel 2004, anno in cui viene nominata rettrice dell'Università per stranieri del capoluogo umbro. Poco dopo, Stefania Giannini viene scelta per rappresentare l'Italia nel Comitato di Selezione relativo al programma Erasmus Mundus che fa capo alla Commissione Europea e diventa membro del Tavolo Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, realtà che dipende dalla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina.

Nel 2006 entra a far parte del Comitato di presidenza della conferenza dei rettori delle università italiane; nel 2009 lascia il Comitato di Selezione di Erasmus e entra nel Comitato di orientamento strategico per le relazioni delle università italiane. L'anno successivo, invece, viene eletta presidente della Società Italiana di Glottologia.

Gli anni 2010

Nel 2011 viene nominata, su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La carriera politica

Nel 2013 intraprende la carriera politica: viene, infatti, candidata per il Senato della Repubblica nella lista Con Monti per l'Italia (gruppo che appoggia Mario Monti) in Toscana in occasione delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Eletta, diventa senatrice della XVII Legislatura, e al tempo stesso segretario al Senato per Scelta Civica.

Diventa, inoltre, membro del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e membro della 7° Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali). Il 16 novembre del 2013 l'assemblea di Scelta Civica la nomina coordinatrice politica e segretaria, al posto di Andrea Olivero.

Al Ministero dell'Istruzione

Il 22 febbraio del 2014, in seguito alle dimissioni di Enrico Letta da Presidente del Consiglio e all'affidamento dell'incarico di formare il nuovo governo a Matteo Renzi, Stefania Giannini viene scelta dall'ex sindaco di Firenze come Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Già il giorno successivo, tuttavia, deve fare i conti con un'inchiesta condotta dal quotidiano romano "Il Tempo", nel quale viene svelato che il revisore dei conti dell'Università di Perugia qualche mese prima aveva reso noto un caso di introiti mancati che sarebbero dovuti provenire da una locazione immobiliare, per una somma complessiva superiore al mezzo milione di euro di danno erariale ipotizzato.

Sempre "Il Tempo", nei giorni successivi, solleva un'altra polemica riguardante la decisione adottata dal ministro di noleggiare un aereo da Ciampino a Bruxelles e da Bruxelles a Ciampino, per un costo totale di più di 16mila euro, insieme con l'attore Roberto Benigni, impegnato al Parlamento Europeo per una serie di letture dantesche: in questo caso, però, non viene aperta alcuna inchiesta giudiziaria.

A marzo, Stefania Giannini lascia la 7° Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), venendo sostituita da Gianpiero Dalla Zuanna. Il 17 aprile del 2014 viene candidata alle elezioni europee in qualità di capolista per Scelta Europea, la versione continentale di Scelta Civica, nella Circoscrizione Italia Centrale che comprende i voti provenienti dal Lazio, dalle Marche, dall'Umbria e dalla Toscana.

Le elezioni di maggio, tuttavia, si rivelano un flop clamoroso sia a livello generale, con il partito che non è in grado di ottenere nemmeno un seggio al Parlamento Europeo, sia a livello personale, visto che Stefania Giannini riesce a raccogliere solo 3mila voti.

Nell'estate del 2014, il suo nome sale agli onori delle cronache rosa in seguito ad alcune foto pubblicate su un settimanale che la ritraggono mentre prende il sole in topless: Stefania Giannini diventa, così, il primo ministro della storia della Repubblica Italiana a mostrare il seno. L'evento assume una rilevanza tale che, nell'autunno successivo, nel corso della trasmissione comica di Raidue "Quelli che il calcio" l'attrice Lucia Ocone propone un'imitazione di Stefania Giannini imperniata su quell'episodio.