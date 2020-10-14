Fabiola Gianotti
Biografia
Fabiola Gianotti nasce il 29 ottobre del 1960 a Roma, figlia di una letterata siciliana e di un geologo piemontese. A soli sette anni, con la famiglia si trasferisce dalla Capitale a Milano, e qui frequenta la scuola media "Tommaseo", prima di iscriversi al liceo classico delle Orsoline.
Appassionatasi alle materie scientifiche - e in modo più specifico alla fisica - grazie alla lettura della biografia di Marie Curie e alla spiegazione dell'effetto fotoelettrico da parte di Albert Einstein, per l'università sceglie proprio la facoltà di fisica.
Gli studi accademici
Si laurea, dunque, alla Statale di Milano nel 1984 con indirizzo sub-nucleare, e nello stesso anno, ispirata dall'assegnazione a Carlo Rubbia del Premio Nobel, decide di iniziare un dottorato di ricerca relativo alle particelle elementari: la sua tesi di dottorato riguarderà l'analisi dei dati dell'esperimento UA2.
L'ingresso al CERN
Nel 1987 entra a far parte del CERN di Ginevra (l'organizzazione europea per la ricerca nucleare) contribuendo a diversi esperimenti, tra cui ALEPH al LEP e UA2 al Super Proton Synchroton.
All'inizio degli anni Novanta Fabiola Gianotti comincia a lavorare sull'argon liquido e poco dopo (esattamente dal 1992) partecipa - insieme con altre migliaia di studiosi - all'esperimento Atlas, che coinvolge fisici di quasi quaranta Paesi di tutto il mondo e che ancora oggi viene ritenuto il più grande esperimento scientifico della storia.
Coordina l'esperimento Atlas dal 1999 al 2003, per poi riprendere la carica - eletta dai propri colleghi - nel 2009. Proprio nel 2009 Fabiola Gianotti è nominata Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana in virtù delle "sue conoscenze scientifiche e le spiccate doti gestionali con cui guida il progetto Atlas", oltre che per il suo contributo al prestigio della comunità italiana di scienziati nel settore della fisica nucleare.
La visibilità mondiale
In veste di portavoce dell'esperimento, nel luglio del 2012 rende noto al mondo - nel corso di una conferenza tenuta con il portavoce dell'esperimento CMS Joseph Incandela presso l'auditorium del CERN - che è stata osservata per la prima volta una particella compatibile con il bosone di Higgs. Gianotti spiega che alcune particelle sono prive di massa - è il caso del fotone, per esempio - ma sono pura energia e in grado di viaggiare alla velocità della luce, mentre altre particelle sono dotate di massa: e se prima della scoperta il motivo di tale differenza era un vero e proprio mistero, grazie alla novità ipotizzata si è stati in grado di comprendere che essa dipende dalle varie interazioni tra le particelle e il bosone.
Sempre nel 2012, Fabiola Gianotti riceve l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, mentre il Comune di Milano le conferisce l'Ambrogino d'Oro; inoltre, nello stesso periodo la studiosa si vede assegnare il Fundamental Physics Prize, con la rivista "Time" che la inserisce nella lista delle persone dell'anno, addirittura al quinto posto.
Dal 2013 Gianotti lascia la carica di portavoce dell'esperimento Atlas e viene nominata professore onorario all'Università di Edimburgo.
Nello stesso anno Peter Higgs, in occasione dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica riconosciutogli per l'intuizione sulla particella di Dio, la vuole al suo fianco per la cerimonia. La studiosa di origini romane, in quel periodo, inoltre, riceve dalla Società Italiana di Fisica il Premio Enrico Fermi, che va ad aggiungersi al Premio Nonino, assegnatole per riconoscere "l'eccellenza di una ricerca che ha un potenziale immenso" pur essendo molte volte umiliata in Italia.
Tra le donne più influenti al mondo
Un altro riconoscimento di prestigio è rappresentato dalla presenza del suo nome nell'elenco delle cento donne più potenti al mondo stilato come ogni anno dalla rivista "Forbes": Gianotti è al 78esimo posto, ed è la sola italiana che compare oltre a Miuccia Prada.
Nel novembre del 2014 la fisica viene scelta dalla 173esima sessione del consiglio del CERN per la carica di direttore generale, diventando - così - la prima donna nella storia a vedersi assegnato tale incarico. La nomina viene formalizzata nella sessione del consiglio del mese successivo (mentre il mandato comincerà ufficialmente solo dal 2016, e durerà per cinque anni).
Fabiola Gianotti, che succede al tedesco Rolf-Dieter Heuer, è la terza italiana chiamata a dirigere il CERN, dopo Carlo Rubbia, in carica dal 1989 al 1994, e Luciano Maiani, in carica dal 1999 al 2003.
Il 9 dicembre del 2014 viene nominata Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Dal 1° gennaio 2016 assume la direzione del Cern di Ginevra: il centro di ricerca, per la prima volta in oltre 60 anni, è guidato da una donna; è invece la terza volta di uno scienziato italiano. Nel novembre del 2019 viene confermata direttrice generale: è la prima volta di una conferma, peraltro non prevista sino a quel momento dallo statuto del Cern.
Frasi di Fabiola Gianotti
La conoscenza, come l'arte, è un bene che appartiene all'umanità.
Il bosone di Higgs è una particella molto speciale che non appartiene alle due classi in cui si suddividono le altre particelle: quelle di materia, [...] che sono i costituenti fondamentali dell’atomo, e quelle di interazione, che trasmettono l'Interazione elettromagnetica, quella debole e quella forte. Il bosone di Higgs è diverso perché ha il compito di dare massa a tutte le altre particelle e, se così non fosse, il nostro universo non esisterebbe e ovviamente non esisteremmo neppure noi .
I nostri giovani non hanno nulla da invidiare in termini di preparazione a chi viene da altri Paesi.
Il meccanismo di Higgs entrò in azione dopo un centesimo di miliardesimo di secondo dalla esplosione del Big Bang e diede massa ad alcune particelle lasciandone altre senza massa. Dal Modello Standard, che è l’insieme delle nostre conoscenze che finora meglio descrivono la composizione della materia e le forze che fanno interagire le particelle, sapevamo che ci sono particelle come il fotone che non hanno massa ma sono pura energia e viaggiano alla velocità della luce e altre invece che hanno massa. La ragione era un mistero. Adesso abbiamo capito che questo fatto dipendeva dalle differenti interazioni che queste particelle avevano con il bosone.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Fabiola Gianotti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Fabiola Gianotti.
Buongiorno,
complimenti per la riconferma LEI è
ORGOGLIO ITALIA.
Grazie
Gent.ma Dott.ssa Gianotti sono un collaboratore di Elle, rivista femminile di ADWIN edizioni, distribuito in tutte le edicole, su tutto il territorio nazionale e per il numero di Maggio ho in cantiere un servizio il cui tema è 'Donna e Lavoro'. A tale scopo mi piacerebbe sentire il parere di alcune Donne italiane di successo che oggi ricoprono ruoli importanti e strategici. Considerando la sua brillante carriera e il ruolo di prestigio che ricopre al CERN, sarei onorato, se mi desse l'opportunità di poterla intervistare. Esempio di donna nel mondo, sono certo che attraverso i suoi racconti, possa dare un grande contributo umano e professionale a tutte le donne italiane. Attendendo una sua cortese risposta, saluto e ringrazio.
Buongiorno Fabiola
Sono una persona che ha fede in Dio
Se vuole progredire nella conoscenza del creato
provi a chiedere a Lui in preghiera
Una traccia la puó avere da Genesi capitolo 1
Mi creda abbia fede in Lui è vedrá che l'aiuterá
Le auguro buona ricerca
Cordiali saluti
Maurizio
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