Biografia

Carlo Zannetti nasce a Ferrara il 10 marzo 1960. Fin da giovanissimo manifesta una notevole abilità nel disegno, unita ad un profondo interesse per la musica di ogni genere, dalla classica alla più moderna. Già dall'età di dodici anni, affiancato in famiglia da uno zio musicista professionale, comincia a studiare la chitarra, impara a leggere la musica e compone le sue prime canzoni.

In seguito, come autodidatta , scopre i segreti di altri strumenti musicali. Inizia a suonare anche il pianoforte e l'armonica a bocca. A sedici anni, dopo avere ascoltato "Lucy in the Sky with Diamonds" dei Beatles promette a se stesso di approfondire il più possibile tutto l'insieme delle opere del celeberrimo gruppo inglese. In questo modo, con molta determinazione e parecchi sacrifici, Carlo Zannetti riesce ad affinare la sua tecnica ed allo stesso tempo ad assecondare questa sua nuova passione per la musica rock che poi si porterà dentro per tutta la vita.

Gli anni '80

E' il 1982 l'anno che segna l'inizio di un'attività concertistica di Carlo Zannetti, il quale avvia una serie di collaborazioni come chitarrista e cantante con alcuni complessi musicali , esibendosi dal vivo nelle zone di Padova e di Milano.

Negli anni collabora, in alcuni casi solo come direttore artistico, con Loredana Berté, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Shel Shapiro, Jalisse, Jimmy Fontana, Marco Ferradini, Andrea Mirò, Sonohra, Chiara Canzian, Raul Cremona e Levon Helm.

Cantautore e scrittore

Zannetti è un artista noto anche per la sue attività come cantautore e scrittore con tre album di canzoni proprie, "Carlo Zannetti" (1995), "L'Ulisse del 2000" (1997), "Vincimi"(2016) ed i libri "Il paradiso di Levon" (2015) e "La giravolta di Loris"(2016).

Ha all'attivo oltre mille concerti dal vivo, partecipazioni a tournée oltre a trasmissioni radiofoniche - televisive anche in qualità di esperto della musica rock - pop degli anni '60 - '70.

Collabora come articolista con "Il Gazzettino", "Il Popolo Veneto" e la rubrica "Youmandesign" del famoso polo culturale "Leonardo da Vinci" di Milano.

Agli inizi del 2017 ritorna sulle scene musicali e pubblica la nuova canzone "Notti Meravigliose" di cui é autore che canta in prima persona con Stefania Romito conduttrice radiofonica e scrittrice . Sempre nello stesso periodo partecipa come scrittore alla prestigiosa raccolta "Love Writers" (Stefania Romito - Ed. Asino Rosso - Ferrara ) di autori vari, con il racconto "Lavorare, mangiare e dormire".

Carlo Zannetti é anche un convinto animalista. Da molti anni combatte in prima persona per cercare di infondere il più possibile il concetto fondamentale di una civiltà che possa garantire al meglio la salvaguardia dei diritti animali.