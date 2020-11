Biografia

Tilda Swinton - il cui vero nome è Katherine Mathilda Swinton - nasce il 5 novembre del 1960 a Londra, figlia di un generale delle Guardie Scozzesi. Cresciuta nel Kent, frequenta la West Heath Girls' School, dove è compagna di classe di Diana Spencer.

Dopo essersi iscritta al Fetter College di Edimburgo, nel 1983 si laurea al Murray Edwards College dell'Università di Cambridge in Scienze politiche e sociali. Simpatizzante per il Partito Comunista di Gran Bretagna, si avvicina alla recitazione entrando nella Royal Shakespeare Company e salendo sul palco del Traverse Theatre di Edimburgo, anche se ben pesto decide di percorrere la strada del cinema.

Tilda Swinton avvia, così, una lunga e proficua collaborazione con Derek Jarman, pittore, scenografo e regista inglese di cui diventa amica e una specie di musa - fino al 1994, anno in cui Jarman morirà, l'artista le affiderà un ruolo in tutte le pellicole che dirigerà.

Dopo aver preso parte a "Egomania - Insel ohne Hoffnug", per la regia di Christoph Schligensief, recita nei film di Jarman "Caravaggio" (in cui impersona il ruolo di Lena, una prostituta), "Aria", "The last of England", "Friendship's death", "War Requiem", "The garden", "Edoardo II" (dove interpreta la regina Isabella di Francia, performance che le vale la conquista della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione femminile) e "The party - Nature morte".

Gli anni '90

Nel 1992 è nel cast di "Man to man", di John Maybury, e di "Orlando", di Sally Potter (tratto dal romanzo omonimo di Virginia Woolf: in questa opera il suo personaggio cambia sesso, garantendole un notevole apprezzamento da parte della critica), prima di farsi dirigere di nuovo dall'amico Derek in "Wittgenstein".

Presta la propria voce, inoltre, all'ultima pellicola di Derek Jarman, intitolata "Blue". Si tratta di un lungometraggio acustico molto originale, nel quale lo schermo per tutta la durata dell'opera resta di colore blu mentre alcuni dei collaboratori più stretti del regista leggono il diario della sua malattia, l'Aids.

Nel 1995 Tilda Swinton è protagonista di una performance artistica ideata da Cornelia Parker e denominata "The Maybe". Nel corso di tale esibizione, che va in scena al Museo Barracco di Roma e alla Serpentine Gallery di Londra, l'attrice rimane dentro una teca di vetro per otto ore al giorno, per sette giorni di seguito, in apparenza addormentata.

Dopo aver lavorato con Susan Streitfeld in "Perversioni femminili" (in cui interpreta un avvocato omosessuale, ottenendo un riscontro positivo al Sundance Film Festival), Tilda torna sul grande schermo con "Conceiving Ada", di Lynn Hershman-Leeson (nel quale interpreta la figlia di Lord Byron, la matematica Ada Lovelace). Ritrova poi dietro la macchina da presa John Maybury in "Love is the devil".

Nel 1997 dà alla luce due gemelli, Honor e Xavier Byrne, nati dalla relazione con il pittore e commediografo scozzese John Byrne. La relazione con Byrne, di vent'anni più anziano, è durata dal 1989 al 2003.

Al 1999 risalgono, invece, i film di Tim Roth "Zona di guerra" e di Luca Guadagnino "The protagonists". Ma soprattutto "Possible worlds", per la regia di Robert Lepage.

Tilda Swinton negli anni 2000

Nel 2000 l'interprete britannica viene diretta da Danny Boyle nel film "The beach", con protagonista Leonardo DiCaprio, prestando il volto alla guida fanatica di una comunità hippy. L'anno successivo è accanto a Penélope Cruz e Tom Cruise in "Vanilla Sky".

Candidata ai Golden Globe grazie al thrilling americano del 2002 "I segreti del lago", affianca Ewan McGregor in "Young Adam", per poi interpretare l'arcangelo Gabriele nel film "Constantine", con Keanu Reeves. Inoltre, Tilda impersona una biogenetista e i suoi tre cloni nel film di Lynn Hershman-Leeson in "Teknolust". Poi veste i panni della strega bianca Jadis de "Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio".

Nel 2004 intraprende una relazione con l'artista tedesco Sandro Kopp. Con lui e con i figli gemelli vive a Nairn, vicino Inverness, in Scozia.

Nel 2007 è nel cast di "Michael Clayton", thriller con protagonista George Clooney (per questa pellicola conquista una nomination agli Screen Actors Guild Award, una nomination ai Golden Globe ma soprattutto l'Oscar come migliore attrice non protagonista). Ritrova l'attore americano in "Burn after reading - A prova di spia", film diretto dai fratelli Coen, per il quale ottiene una candidatura ai Bafta.

Nel 2008 fonda Ballerina Ballroom Cinema of Dreams, festival cinematografico che si svolge in Scozia, in una sala da ballo di Nairn. Nello stesso periodo recita nel film di David Fincher "Il curioso caso di Benjamin Button" e per Jim Jarmusch in "The limits of control". L'anno seguente viene chiamata a prestare la propria voce per narrare alcuni brani dell'album di Patrick Wolf "The bachelor" e a presiedere la giuria del Festival del Cinema di Berlino.

Gli anni 2010

Nel 2010 si vede dedicare un profumo da Etat libre d'orangè: la fragranza ha il nome "Like this Tilda Swinton", e presenta accordi di carota, di mandarino e di zucca. Nel 2011 Tilda è nel cast di "... e ora parliamo di Kevin", opera in cui interpreta una madre di nome Eva che deve fare i conti con un rapporto con il figlio piuttosto conflittuale: in virtù di questa interpretazione viene candidata alla vittoria sia per gli Screen Actors Guild Award che per i Bafta e i Golden Globe.

Il 30 settembre e il 1° ottobre del 2012 prende parte a una performance intitolata "The impossible wardrobe", concepita da Oliver Saillard, direttore del Musée Galliera, che va in scena nel corso del Festival d'automne al Palais de Tokyo di Parigi. Insieme con Tom Hiddleston, nel 2013 Tilda Swinton è nel cast di "Solo gli amanti sopravvivono", grazie al quale ottiene una candidatura agli Independent Spirit Awards. Poi recita in "Snowpiercer", che le vale una doppia nomination ai Critics' Choice Movie Award e ai Satellite Award.

Ripropone, inoltre, la performance di "The Maybe", senza alcuna anticipazione, al Museo di Arte Moderna di New York. Dopo aver lavorato a "Grand Budapest Hotel", nel 2015 torna a farsi dirigere da Luca Guadagnino in "A bigger splash", al fianco di Corrado Guzzanti.

Nel 2016 impersona il maestro del Barone Mordo e del Dottor Strange nel film Marvel "Doctor Strange" (con Benedict Cumberbatch), ed è nel cast del remake del film di Dario Argento "Suspiria", in uscita nel 2017.