Biografia

Marco Verratti è un calciatore italiano. Nasce a Pescara il 5 novembre del 1992. Il suo ruolo è quello di centrocampista. Verratti si è formato nella sua città d’origine e nel 2008 ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista.

Marco Verratti

Tecnica al servizio della squadra

Dall’alto del suo metro e 65 per 65 chili di peso, Marco Verratti ha impiegato pochissimo a imporsi come uno dei centrocampisti più talentuosi d’Europa. Non a caso, è uno dei rarissimi calciatori ad aver ricevuto la convocazione in Nazionale prima ancora di avere militato in serie A.

Gli inizi

Comincia a giocare nel Manoppello, poi Manoppello Arabona, squadra del paese nel quale vive la sua infanzia. Nel 2006 passa al Pescara dove fa il suo esordio in prima squadra a nemmeno 16 anni; ha come allenatore Giuseppe Galderisi, ex centravanti di Juventus, Verona, Milan e Lazio.

Marco Verratti Ha la fortuna di giocare sempre “sotto” allenatori importanti: Eusebio di Francesco prima e Zdenek Zeman poi. Quest’ultimo approda alla guida della squadra abruzzese nel 2011 e subito coglie la promozione in serie A dominando il torneo cadetto. Del resto quello è un Pescara che, oltre a Verratti, può permettersi di schierare Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.

Il trasferimento a Parigi, al PSG

Una curiosità su Verratti è il numero di presenze in serie A: zero! Il centrocampista abruzzese, colta la promozione, si trasferisce infatti in Francia nelle fila di una delle squadre più forti d'Europa, il Paris Saint Germain allenato da Carlo Ancelotti; fa il suo esordio nella squadra il 14 settembre 2012. Quattro giorni dopo esordisce anche in Champions League.

Nell’arco della sua esperienza parigina (fino al 2022), conquista 7 volte il campionato francese, 8 volte la Supercoppa transalpina e 6 volte ciascuna la Coppa di Lega francese e la Coppa di Francia.

Marco Verratti in nazionale

I tanti trofei vinti con il club parigino hanno carattere nazionale: il PSG di Verratti non riesce mai ad arrivare fino in fondo in Champions League. Il primo trionfo internazionale è quindi quello colto l’11 luglio 2021 nella finale del Campionato Europeo 2020 a Wembley contro i Leoni d’Inghilterra, nell’occasione ammutoliti dalla decisiva parata di Donnarumma che sventa il rigore decisivo; quest'ultimo di lì a poco sarebbe diventato compagno di Verratti al PSG.

Marco Verratti esordisce nella nazionale maggiore il 15 agosto 2012 contro gli Inglesi; ha preso parte al Mondiale 2014 in Brasile. È stato capitano degli Azzurri per la prima volta il Il 15 ottobre 2019 contro il Liechtenstein.

Gli infortuni

Marco Verratti non è stato risparmiato dalla sfortuna. Il primo infortunio grave della sua carriera risale al 2016. Si tratta di una pubalgia che viene risolta definitivamente solo con un intervento chirurgico. Impegnato nella riabilitazione, Verratti deve rinunciare agli Europei del 2016, dove la corsa degli Azzurri di Antonio Conte si interrompe ai quarti per la sconfitta ai rigori contro la Germania.

Due anni dopo Verratti è costretto a un nuovo stop e a un’operazione, questa volta agli adduttori.

Anche in occasione della trionfale cavalcata agli Europei di Londra, Marco Verratti si presenta reduce da un infortunio, questa volta al ginocchio, che ne mette in dubbio la presenza fino all’ultimo e che lo obbliga a saltare le prime due partite della fase a gironi. Dalla terza partita in poi, viene sempre schierato titolare.

Caratteristiche tecniche di Marco Verratti

E' un centrocampista che può giocare indifferentemente come centrale davanti alla difesa o come mezzala. Sopperisce alla mancanza di un fisico prestante con qualità tecniche fuori dell’ordinario. In particolare è dotato di un dribbling notevolissimo, sul quale a volte fa troppo affidamento, rischiando di perdere la palla in zone del campo pericolose.

In possesso di una lucida visione di gioco, può dialogare nello stretto con i compagni, oppure lanciare lungo gli attaccanti.

Grintoso nelle fasi di non possesso, talora eccede in veemenza e in proteste, collezionando cartellini gialli che non di rado si trasformano in rossi, come purtroppo è successo nel ritorno degli ottavi di finale della Champions 2018 contro il Real Madrid.

Marco Verratti è stato spesso paragonato ad Andrea Pirlo, forse anche perché come il fuoriclasse bresciano è nato trequartista per poi trasformarsi in centrocampista centrale.

Jessica Aidi con Marco Verratti

Altre curiosità

È sposato in seconde nozze (luglio 2021) con la modella francese Jessica Aidi; ha due figli, Tommaso e Andrea, avuti dalla prima moglie Laura Zazzara con cui è stato sposato dal 2015 al 2019 e che aveva conosciuto ai tempi della scuola.