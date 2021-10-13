Biografia

Nato il 14 luglio 1992 a Trento, sotto il segno zodiacale del Cancro, Ignazio Moser è figlio del noto campione di ciclismo Francesco Moser. Sulle orme del padre, Ignazio fin dall’infanzia pratica diversi sport, concentrandosi però su di uno in particolare: il ciclismo. La sua famiglia è composta anche dalla mamma Carla, il fratello Carlo e la sorella Francesca.

Ignazio Moser

Lo sport e la carriera ciclistica

All’età di 18 anni, ai Campionati italiani, ottiene il titolo nell’Inseguimento Juniores. In seguito conquista la “Piccola Coppa Agostoni” (2011) e il “Gran Premio Polveri Arredamenti” (2012).

Ignazio Moser vince anche alcune gare sportive all’estero, facendo parte della squadra BMC Devolpment. Un bel riconoscimento internazionale arriva durante la partecipazione allo Shimano Suzuka Road Race, una gara di ciclismo tenutasi in Giappone nell'agosto del 2013.

L’esordio in tv e i reality

Dopo aver vinto numerosi premi nel ciclismo, Ignazio Moser decide di lasciare la carriera agonistica; lo fa proprio quando è ancora un atleta promettente.

Nel 2014 comincia a seguire l’attività del padre nell’azienda vinicola di famiglia. Nel contempo intraprende la carriera di modello.

Moser esordisce in tv grazie al reality show “Grande Fratello Vip 2”, a cui partecipa come concorrente nel 2017. Nella Casa più spiata d’Italia Ignazio Moser incontrato la Cecilia Rodriguez, che diventa poi la sua fidanzata.

All’epoca, però, lei era legata all’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Per questo motivo la storia tra Ignazio e Cecilia (sorella di Belen Rodriguez) nata durante il reality, ha suscitato grande clamore mediatico.

Una volta terminata la relazione tra la Rodriguez e Monte (la rottura è avvenuta proprio in diretta tv), Moser e Cecilia hanno cominciato a frequentarsi e si sono innamorati.

Ecco cosa ha dichiarato Ignazio Moser nella puntata di “Verissimo” del 2 dicembre 2017, a proposito della sua storia con Cecilia:

All’inizio non potevamo esprimere i nostri sentimenti perché c’erano delle dinamiche personali di Cecilia, quando finalmente abbiamo potuto farlo è stato un viversi, un’esplosione […] La sua purezza e semplicità mi hanno colpito […] è stato un amore adolescenziale.

Ignazio Moser negli anni 2020

Proprio assieme alla fidanzata, Ignazio Moser conduce il programma televisivo “Ex On The Beach” per il canale MTV nel 2020.

Nel 2021 partecipa come concorrente al reality show “L’Isola dei Famosi”.

Come ogni coppia, anche Cecilia e Ignazio hanno dovuto affrontare momenti di crisi. Nell’estate del 2020 i due si sono lasciati, per poi tornare insieme dopo qualche mese, decidendo di cominciare una convivenza a Milano.

Più volte la coppia ha accennato all’eventualità di convolare a nozze e fare un figlio, ma la pandemia da Covid-19 ha fatto saltare i loro programmi.

Cecilia Rodriguez ha raccontato al settimanale “Chi” il 5 maggio 2021:

Ignazio mi ha stravolto, ha messo tutto in discussione. Ho lasciato quello che non andava nella mia vita e ho preso una direzione che mi ha fatto stare bene.

Molto attivo sui social, Ignazio Moser pubblica spesso delle foto di lui bambino e adolescente. Il fisico dell'ex ciclista appare sempre curato e atletico.

All'inizio del mese di febbraio 2023 esce la notizia che la fidanzata Cecilia Rodriguez, a un passo delle nozze, ha cacciato di casa Ignazio, mettendo fine alla storia d'amore.