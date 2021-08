Biografia

Nata il 22 luglio 1992 a Grand Praire (Texas), sotto il segno zodiacale del Leone, Selena Marie Gomez è figlia di padre messicano (Ricardo Joel Gómez) e madre di origini italiane (Amanda Dawn Cornett). Il nome Selena viene scelto in omaggio alla cantante texana Selena Quintanilla. I genitori, sposatisi piuttosto giovani, hanno divorziato quando Selena aveva appena cinque anni. La madre poi si è risposata. Dalla relazione della donna con Brian Teefy è nata Grace, e dalle nozze del padre invece un’altra femmina, Victoria. In pratica Selena fa parte di una famiglia allargata ed ha due sorellastre.

Selena Gomez

Dalla madre, che è un’attrice di teatro, Selena ha ereditato la passione per la recitazione. Pur inseguendo fin da piccola il sogno di recitare, ha portato prima a termine gli studi conseguendo il diploma nel 2010, presso la Danny Jones Middle School in Texas.

Selena Gomez in tv e al cinema

La sua carriera comincia molto presto: all’età di sette anni Selena Gomez esordisce nella serie televisiva “Barney e Friends”, per due stagioni consecutive. L’esordio cinematografico, invece, avviene più tardi, nel 2003, con il film di fantascienza e azione “Spy Kids 3D: Game Over” (in Italia: Missione 3D - Game Over).

La serie tv che rende Selena molto popolare è “Maghi di Waverly”, trasmessa su Disney Channel. Qui interpreta il ruolo di Alex Russo. La serie viene insignita del titolo di “miglior programma per bambini” ottenendo l’Emmy Award nel 2009.

Gli anni 2010

Nel 2010 partecipato a "Ramona e Beezus", un’interessante produzione cinematografica, e nello stesso anno prende parte a “Monte Carlo”, una divertente commedia.

Nel 2012 la vediamo in “Spring Breakers . “Getaway” è invece il titolo del thriller a cui Selena Gomez lavora nel 2013. Altra partecipazione cinematografica è quella nel cast della commedia intitolata “Cattivi vicini 2”, del 2016.

Nel 2019 partecipa al film “Un giorno di pioggia a New York”, diretto dal regista Woody Allen.

Selena Gomez: la produzione musicale

Contemporaneamente a quella televisiva e cinematografica, Selena Gomez porta avanti anche la produzione musicale con grandi risultati. La sua carriera comincia incidendo per Disney Records alcune colonne sonore. Nel 2008 fonda il gruppo musicale Selena Gomez & the Scene con cui pubblica alcuni dischi che fanno fanno registrare un ottimo riscontro di pubblico (il primo si intitola “Kiss & Tell").

Come solista Selena Gomez pubblicato il suo primo singolo nel 2013: il titolo è “Come and Get It”.

Dopo la scadenza del contratto discografico stipulato con la Hollywood Records, Selena Gomez passa alla casa discografica DreamLab nel 2015. Con questa pubblica il suo primo album da solista. Nello stesso anno presta il volto alla campagna pubblicitaria di Pantene.

A livello musicale, Selena ama sperimentare collaborazioni e sinergie con cantanti e musicisti diversi. Con il cantante Charlie Puth, nel 2016, produce il brano “We don’t talk anymore”. L’anno dopo realizza un brano con Kygo, mentre nel 2018 il brano “Taki taki” è prodotto in collaborazione con artisti come DJ Snake, Ozuna, Cardi B.

Nel 2019 Selena Gomez pubblicato uno dei suoi più grandi successi: “Lose you to love me”. Secondo alcuni il testo della canzone si riferisce alla sua relazione d’amore con Justin Bieber.

Vita privata

Negli anni 2010 e 2020 Selena Gomez è tra i personaggi più “paparazzati”, grazie alla sua bellezza e al suo talento da vendere. Oltre ad essere un’attrice affermata ed una bravissima cantante, è anche impegnata nel campo del volontariato. E’ infatti “Ambasciatrice per l’UNICEF” (nominata per due volte); collabora come volontaria presso il St Jude Hospital e per il Disney’s Friends for Change, due strutture che si occupano di bambini.

Per quanto concerne l’amore, Selena Gomez ha avuto una relazione con l’attore Taylor Lautner e altri flirt meno noti (tra cui quello con l’italiano Tommaso Chiabra e il cantante The Weekend). Sicuramente la storia più importante (ma al tempo stesso tormentata e costellata di continui addii e altrettanti ritorni) è stata quella con Justin Bieber, che si è protratta per vari anni, a partire dal 2012.

Nel 2021 Selena Gomez è stata vista in compagnia di Andrea Iervolino, produttore italiano con il quale pare si frequenti già da tempo. I due nel mese di luglio 2021 hanno trascorso le vacanze tra Roma e l'isola di Capri.