Nel 2020 Daniele è stato colpito dal Covid-19: l’atleta ha sconfitto il virus proprio poco prima di debuttare nel programma “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci . Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e senza alcuno strascico. Su Rai 1 Daniele balla in coppia con Anastasia Kuzmina .

Daniele Scardina ha scelto il riserbo per la sua famiglia, a cui si sa che è parecchio legato. Dei suoi genitori non si conosce nulla, mentre del fratello Giovanni si sa che vive a Miami. Proprio come prova del forte attaccamento che Scardina nutre per la sua famiglia, a questa ha dedicato il tatuaggio realizzato sulla pancia, “Scardina Team”.

