Le immagini hot vengono diffuse sul web, e sono seguite dalla comparsa di un video altrettanto piccante che mostra scene di sesso esplicito in un bagno. In realtà, la ragazza che viene immortalata compare solo di spalle e quindi non può essere vista in volto, anche se se ne può notare la lunga e bionda chioma, che fa pensare proprio alla giovane siciliana.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto del 1991. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, si iscrive all'università alla facoltà di giurisprudenza (alla Luiss). Nel frattempo intraprende la carriera televisiva. Per cinque anni compare come "meteorina" nel corso delle previsioni del tempo in onda su SkyTg24.

1 di 6

Frasi di Diletta Leotta

11 fotografie

Foto e immagini di Diletta Leotta

Video Diletta Leotta

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Su Instagram Alcune Sue Foto Sanremo 2017 Francesco Facchinetti Conduttrici TV Sanremo 2017 TV

12 biografie

Nati lo stesso giorno di Diletta Leotta