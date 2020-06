Biografia

Emily O'Hara Ratajkowski nasce il 7 giugno del 1991 a Londra, figlia di Kathleen, una professoressa, e di John David, un pittore di origini polacche. Cresciuta in California, a Encinitas, a causa dei lavori dei genitori è costretta a spostarsi spesso da una parte all'altra d'Europa, pur trascorrendo molto tempo sull'isola di Maiorca, in Spagna, e a Bantry, in Irlanda.

Da bambina recita nel telefilm "iCarly", in onda su Nickelodeon. A quattordici anni firma il suo primo contratto da modella con la Ford Models, mentre studia al liceo a San Diego.

Nel 2009 Emily Ratajkowski frequenta per un anno la UCLA, l'Università della California di Los Angeles, ma nel giro di breve tempo decide di abbandonare gli studi, non trovandosi a proprio agio con gli insegnamenti della Scuola delle Arti e di Architettura dell'ateneo e non riuscendo a socializzare con i suoi compagni di corso. Si dedica così alla carriera di modella a tempo pieno.

Emily Ratajkowski negli anni 2010

Nel mese di marzo del 2012 Emily appare sulla copertina del magazine erotico "treats!", grazie al quale viene scelta per apparire nel videoclip della canzone dei Maroon 5 "Love Somebody". Nel 2013 raggiunge la fama mondiale apparendo nel videoclip di "Blurred Lines", brano cantato da Robin Thicke, celebre non solo per i risultati di vendita raggiunti ma anche per le polemiche sorte attorno ai suoi contenuti, considerati sessisti.

Sex symbol a livello mondiale

A dispetto delle critiche, Emily Ratajkowski grazie a "Blurred Lines" diventa un sex symbol noto in tutto il mondo. La rivista "Esquire" nell'ottobre del 2013 la nomina donna dell'anno in seguito a un sondaggio online che la vede avere la meglio su Jennifer Lawrence. Poche settimane più tardi "Rolling Stone" la inserisce tra le venti sex symbol più sensuali.

Il debutto cinematografico

Nel 2014 recita al fianco di Ben Affleck e Rosamund Pike nel film di David Fincher "L'amore bugiardo - Gone Girl", thriller estratto dal libro di Giallian Flynn. Nello stesso periodo appare su "Swimsuit Issue" ed è testimonial di Yamamay.

In questo periodo rompe, inoltre, con il suo fidanzato storico, Andrew Dryden, direttore creativo. Poco dopo deve fare i conti con un attacco hacker in seguito al quale alcune sue foto in cui è ritratta nuda vengono diffuse su Internet. A dicembre inizia a frequentare il musicista Jeff Magis, verso il quale nutre un interesse sentimentale.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Emily Ratajkowski debutta per Marc Jacobs alla Settimana della Moda di New York. Nello stesso anno recita nel film "We Are Your Friends", al fianco di Zac Efron. Regala inoltre un cameo a "Entourage", per la regia di Doug Ellin, dove interpreta sé stessa.

Nel 2016 compare in un episodio della serie televisiva "Easy". E' poi protagonista delle campagne pubblicitarie Marc Jacobs Primavera/Estate, Jason Wu, Jacquie Aiche Jewelry e Express Summer. Appare, inoltre, sulla copertina di "Vogue Germania" in agosto e su quella di "Glamour" a ottobre.

L'anno seguente (nel 2017) è testimonial di Twin-Set Primavera/Estate e DKNY Primavera/Estate. A febbraio è in copertina su "Vogue Spagna", immortalata dal fotografo Miguel Reveriego, ma viene scelta anche per la cover di maggio dell'edizione americana di "Marie Claire". Nello stesso periodo, insieme con Bella Hadid e Kendall Jenner promuove su Instagram il Fyre Festival. Il suo profilo Instagram è tra i più seguiti al mondo.