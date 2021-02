Biografia

Daniele Franco nasce a Trichiana, in provincia di Belluno, il giorno 7 giugno 1953.

Daniele Franco

Il percorso di studi

Nel 1977 si laurea in Scienze politiche presso l'Università di Padova. L'anno seguente, nel 1978, consegue un Master in organizzazione aziendale presso il Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale di Padova. Trascorso un nuovo anno, nel 1979 consegue il Master of Science in economia presso l'Università di York, in Gran Bretagna.

Daniele Franco: le esperienze professionali

Sempre nello stesso anno - il 1979 - Daniele Franco entra alle dipendenze della Banca d'Italia: viene assegnato al Servizio Studi. Rimane nella sede di via Nazionale (a Roma) per ben quindici anni, fino al1994.

Dal 1994 al 1997 è Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea.

Gli anni 2000

Rientrato in Banca d'Italia, dal 1997 al 2007 Franco è direttore della Direzione Finanza Pubblica del Servizio Studi di Banca d'Italia.

Dal 2000 al 2003 è membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica.

Dal 1999 al 2007 presiede il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali.

Dal 2007 al 2011 è Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria. Negli anni che seguono, dal 2011 al 2013, Daniele Franco è Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali. In tale veste rappresenta la Banca d'Italia in comitati e gruppi di lavoro presso organismi internazionali. E' inoltre membro di gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l'ISTAT.

Daniele Franco negli anni 2010

Dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2019 ricopre il ruolo di Ragioniere generale dello Stato. In questo periodo è protagonista di alcuni scontri con i vari esecutivi di governo: prima con il governo Renzi e poi con il governo Conte. Nel 2014 Matteo Renzi attacca pubblicamente Daniele Franco per le sue "valutazioni tecnicamente false" sulla soluzione degli "80 euro", donati dal suo governo come bonus per combattere la povertà.

Durante i mesi di alleanza 5Stelle-Lega (nel governo Giuseppe Conte I), il ministro e vicepremier Di Maio afferma di non fidarsi di Daniele Franco, il quale esprime dubbi sulle coperture della manovra economica.

Anche durante il governo Gentiloni, Daniele Franco non appone il sigillo della Ragioneria di Stato su una misura, costringendo il Senato a rivotare. Per gli analisti politici ed economici, in questi episodi la figura di Franco dimostra grande imparzialità.

Dal 20 maggio 2019 e fino alla fine dell'anno è Vice Direttore Generale della Banca d'Italia. E' inoltre Membro del Direttorio integrato dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

L'ambito accademico e le onorificenze

Nel contesto accademico tiene corsi presso le Università di Bergamo e Trieste, l'Università Cattolica di Milano e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Tra le sue pubblicazioni vi sono alcuni libri in materia di spesa pubblica, sistemi di protezione sociale e regole fiscali europee. Tra i suoi saggi ve ne sono diversi che affrontano le materie di politica di bilancio, federalismo fiscale, contabilità generazionale, tassazione delle attività finanziarie e distribuzione dei redditi.

Tra il 2000 e il 2018 riceve varie onoreficenze, tra cui: Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana (2000); Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana (2009); Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana (2017); Cavaliere di gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana (2018).

Daniele Franco negli anni 2020

Dall'inizio del 2020 Daniele Franco diviene Direttore Generale di Banca d'Italia: nel suo ruolo sostituisce il Governatore in caso di assenza o impedimento.

Sempre in questo periodo è Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Il 13 febbraio 2021, con la nascita del nuovo governo, il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, chiama Daniele Franco perché guidi il Ministero dell'economia e delle finanze, succedendo a Roberto Gualtieri.