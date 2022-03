Biografia

Xi Jinping è un politico cinese, figura politica prominente dello scenario politico internazionale. E' arrivato in pochi anni a ricoprire i ruoli al vertice della Repubblica popolare cinese. Oltre a essere diventato Segretario Generale del Partito Comunista nel 2012, ha assunto l'anno seguente il ruolo di Presidente della Repubblica e delle Forze Armate, nonché di membro permanente del potente Politburo. Può essere considerato il capo di una forma di "democratura" (crasi di democrazia e dittatura: democrazia illiberale).

Scopriamo di seguito quali sono gli eventi salienti della vita privata e della carriera politica di Xi Jinping.

Xi Jinping

Xi Jinping: giovinezza e ascesa politica

Xi Jinping nasce il 15 giugno 1953 nella città di Pechino. Il padre è una figura di spicco a livello pubblico, avendo ricoperto incarichi come capo della propaganda e persino quello di vicepremier. A causa della successiva epurazione del padre, Xi Jinping trascorre l'adolescenza in esilio nelle campagne di Yanchuan.

Si laurea in ingegneria chimica presso l'ateneo di Tsinghua e parallelamente si iscrive al Partito Comunista.

Inizia a scalarne i ranghi, diventando dapprima governatore di Fujian nel 1999 e successivamente di Zhejiang, fino al 2007.

Grazie a una carriera politica fulminea e a vari licenziamenti di alti funzionari, tra le persone papabili per prendere il posto del leader Hu Jintao, vi è proprio Xi Jinping, che diventa membro permanente del Politburo del partito. Nel 2008 viene designato ufficialmente come successore, assumendo le cariche di vicepresidente della Repubblica e dell'esercito.

Deve attendere il marzo 2013 per l'elezione formale alla carica più importante della Repubblica popolare: questo atto dà inizio al suo primo mandato alla guida di tutti gli enti pubblici cinesi.

L'accentramento dei poteri

Nell'ottobre 2017 viene rieletto leader non solo del partito, bensì del governo e delle forze armate. Nei decenni precedenti il leader supremo cinese non rimaneva in carica più di due mandati, utilizzando di fatto il secondo per individuare un valido successore e preparare il passaggio di consegne.

I potenziali concorrenti di Xi Jinping, ovvero Hu Chunhua e Sun Zhengcai, sono stati invece condannati per corruzione e incarcerati poco dopo l'inizio del suo secondo mandato.

Nel mese di marzo del 2018 Xi Jinping porta a compimento il percorso di accentramento del potere, facendo approvare dall'Assemblea un cruciale emendamento alla Costituzione. La svolta permette a Xi Jinping di poter essere rieletto alla carica più alta della Repubblica popolare cinese, eliminando la tradizione del limite dei due mandati.

Xi Jinping: dalla guerra commerciale con gli USA al culto della personalità

Nel luglio dello stesso anno la prova di forza di Xi Jinping si sposta sempre più su un piano internazionale, arrivando a inasprire quella che per anni sottotraccia era stata una vera e propria guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Se dapprima Xi Jinping assume posizioni dure in risposta a quelle altrettanto rigide di Donald Trump, pian piano arriva ad ammorbidire il suo approccio e privilegiare la mediazione; ciò avviene soprattutto in seguito ai dati relativi ai danni economici provocati dallo scontro commerciale con gli Stati Uniti.

Tuttavia, ciò non impedisce a Xi Jinping di continuare a essere considerato sempre più una figura imprescindibile per il popolo cinese. Questo avviene a maggior ragione dopo la dura risposta di contenimento a fronte della pandemia da Covid-19. Nel 2020, avendo adottato misure molto restrittive da subito, l'economia cinese si riprende prima di quanto accade nel resto del mondo.

Anche grazie a tale successo, nel novembre 2021 il Partito Comunista equipara pubblicamente l'ideologia di Xi alla vera cultura cinese. Si tratta di una dichiarazione di forma che vale anche come presa di posizione sostanziale, arrivando a mettere sullo stesso livello Xi Jinping e Mao Zedong.

Xi Jinping: vita privata e curiosità

Molto amato dall'opinione pubblica, Xi Jinping era quasi sconosciuto fino all'inizio del nuovo millennio.

In gioventù sposa Ke Lingling, figlia dell'ambasciatore cinese presso il Regno Unito. A causa di incompatibilità e continui litigi, i due hanno deciso di divorziare dopo pochi anni.

Xi Jinping si è legato poi alla cantante folk Peng Liyuan, sposata nel 1987. Per molti anni i due hanno mantenuto residenze separate a causa dei tanti impegni lavorativi, anche se Peng ha iniziato ad avere un ruolo più preponderante in concomitanza con il primo mandato del marito, accompagnandolo negli impegni pubblici in qualità di first lady. I due hanno una figlia, Xi Mingze, che ha conseguito la laurea presso la prestigiosa università americana di Harvard nel 2015. Mentre frequentava l'ateneo la ragazza ha adottato uno pseudonimo per tutelare il padre.

Xi Jinping