Biografia

L'attrice, diventata famosa in Italia grazie al personaggio di Monica, interpretato nella serie TV "Friends", è la più giovane di quattro figli ed è nata a Birmingham (Alabama, USA), il 15 giugno del 1964. Il suo rapporto con i genitori, pur se divorziati da quando lei aveva nove anni, è meraviglioso, non solo con la madre, con cui è cresciuta (insieme a due sorelle e un fratello), ma anche con il padre(imprenditore edile) a cui è molto attaccata.

Ragazza intraprendente e dinamica, la futura attrice decide di iscriversi al Mountain Brook High School ma, per non gravare sulla già molto occupata madre (che nel frattempo però si era risposata, con grande delusione iniziale di Courtney che aveva sempre sperato in una riconciliazione dei genitori), si trova un lavoretto serale in un negozio di rifornimento per piscine. Con i primi soldi che fa la bella Courtney Cox, da ragazza decisa e sicura di sé li spende in una fiammante auto nuova, malgrado l'età sia ancora bassina, almeno a confrontarli con i parametri nostrani. Insomma, a soli sedici anni, si mette a scorrazzare sulla sua nuova Datsum 210 blu alla faccia di chi la voleva solo bella e buona studentessa.

Naturalmente, prende parte anche alle più classiche attività dei college americani, in cui un rilievo fondamentale viene dato allo sport. Lei si butta a capofitto nel tennis e nel nuoto ma, con grande senso dell'umorismo, non disdegna di far parte anche della locale squadra di ragazze pon-pon.

Finito il college si sposta al "Mt. Vernon College", a Washington, per studiare architettura. Un periodo un po' turbolento questo che infatti la vede scarsa frequentatrice delle lezioni. Dopo poco più di un anno, Courtney abbandona. Il fatto è che in alcuni frangenti le era capitato di incontrare Ian Copeland, e lavorando insieme per un agente musicale di New York City, fra i due scatta la scintilla dell'amore.

Intanto Courtney si è messa in testa di voler fare la modella. E può ben permetterselo visto che la sua bellezza non eclatante ma singolare, particolarissima, la fanno spiccare in mezzo a più blasonate fanciulle. Il fidanzato inizialmente la supporta e anzi parteggia per lei, stimolandola fra l'altro a non adagiarsi nel comodo ruolo di bella da fotografare ma di intraprendere anche una carriera di attrice. L'ambiziosa Courtney non se lo fa ripetere due volte e comincia a bazzicare il mondo dello spettacolo, fino ad ottenere piccole parti qua e là. Purtroppo, con il crescere della carriera di attrice cominciano ad emergere problemi con il fidanzato; problemi ed incomprensioni che si fanno sempre più insanabili, fino alla definitiva rottura.

Il 1984 è l'anno della prima grande occasione per Courtney. E' la ragazza che balla alla fine del video di "Dancing in the dark" di Bruce Springsteen, una clip vista da milioni di ragazzi in tutto il mondo. Che non riescono da quel momento in poi a scordarla facilmente. E chi ha visto le foto più osé dell'attrice, mai volgari e sempre di grande classe, sa cosa significa. Insomma, il suo volto rimane impresso ai più incalliti fan del Boss ma anche ai produttori cinematografici che con buona mossa commerciale cominciano ad ingaggiarla per alcune apparizioni.

Nel 1985, ad esempio, le viene offerta una parte in una serie della NBC che sfortunatamente viene cancellata dopo sole quattro settimane, buttando al vento una gran mole di lavoro. Poi, dopo aver interpretato la ragazza di Michael J. Fox nella serie "La famiglia Keaton", la sua carriera conosce un momento di immeritata stasi. Per ripartire alla grande nel 1994 quando approda finalmente sul grande schermo a fianco del genialoide Jim Carrey nel demenziale "Ace Ventura, l'acchiappa animali".

Da ricordare inoltre il suo personaggio Gale Weathers nella serie horror "Scream" del maestro Wes Craven.

Sarà definitivamente consacrata grazie al ruolo che le ha cambiato la vita e nel quale è tuttora identificata dal grande pubblico: la "paranoica" e "precisina" Monica Geller che nella serie televisiva 'Friends', sulla scia dell'enorme successo del telefilm, l'ha fatta entrare nelle case di tutto il globo.

Courtney Cox negli anni 2000

Dal 2007 al 2008 ha interpretato Lucy Spiller, spietata direttrice di un giornale scandalistico, protagonista della serie televisiva drammatica Dirt.

Ha poi partecipato come personaggio ricorrente all'ottava stagione di Scrubs - Medici ai primi ferri, nel ruolo del primario di medicina Taylor Maddox.

Dal 2009 Courtney Cox è la protagonista della serie commedia Cougar Town, per cui nello stesso anno ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice.