Biografia

Vincenzo Boccia nasce a Salerno il 12 gennaio 1964. Laureatosi in Economia e Commercio, diventa amministratore delegato delle Arti Grafiche Boccia Spa, l'azienda di famiglia che da decenni opera nel settore grafico.

Entra in Confindustria all'inizio degli anni Novanta partecipando attivamente al Gruppo dei Giovani Imprenditori ; leader regionale dei Giovani della Campania e presidente degli under 40 di Salerno, nel 2000 viene scelto come vicepresidente nazionale dei Giovani da Edoardo Garrone.

Vincenzo Boccia negli anni 2000

Nel 2003 viene eletto presidente regionale della Piccola Industria della Campania, diventando due anni più tardi vicepresidente nazionale. Assume la carica di presidente nazionale della Piccola Industria nel 2009, e automaticamente diventa anche - di diritto - vicepresidente di Confindustria.

Inoltre, Vincenzo Boccia entra nella Commissione di riforma che disegna il nuovo assetto organizzativo del sistema, presieduta da Carlo Pesenti, e in seguito viene scelto come membro del Comitato per l'implementazione della Riforma Pesenti a cui spetta il compito di riscrivere lo statuto confederale.

Gli anni 2010 e l'elezione a Presidente di Confindustria

A partire dal 2010, in qualità di presidente di Piccola Industria, Vincenzo Boccia presta notevole attenzione alla finanza a misura di impresa e al tema dell'accesso al credito; nello stesso anno diventa il numero uno dell'Advisory Board per le piccole e medie imprese presso Borsa Italiana.

Nel 2015 viene proposto il suo nome per l'elezione del nuovo presidente di Confindustria in programma l'anno seguente: ad avanzare la sua candidatura è, in particolare, il comitato di presidenza della Piccola Industria.