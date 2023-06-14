Marco Van Basten
Biografia • Classe più eleganza, uguale perfezione
Nasce Marcel Van Basten il 31 ottobre 1964 a Utrecht, Paesi Bassi. Tra il 1970 e il 1981 cresce calcisticamente nelle squadre olandesi di Edo, UVV e Elinkwijk. L'AFC Ajax è la prima grande squadra in cui Van Basten mette a disposizione il proprio talento. Esordisce a soli 17 anni nel campionato 1981-1982.
Il suo esordio sembra un simbolico passaggio di testimone: parte dalla panchina ed entra per sostituire Johan Cruyff, campionissimo dell'Ajax e simbolo della grande Olanda calcistica degli anni '70. È proprio Cruyff ad indicare Marco Van Basten come suo naturale sostituto: Van Basten si presenta al suo debutto nel migliore dei modi, con un gol.
Nel campionato 1982-1983 gioca con regolarità totalizzando 9 reti su 20 presenze. La stagione seguente a soli 19 anni, impressiona: 26 presenze e 28 gol. Le tre stagioni successive saranno indimenticabili. Nel 1985-1986 diventa scarpa d'oro. Nel 1986-1987 l'Ajax partecipa alla Coppa delle Coppe e vince in finale grazie ad un gol di testa di Van Basten, che poi conquisterà anche il premio "Bravo 1987" come miglior giocatore delle coppe europee. In questi anni totalizza 133 presenze e 128 gol, è Miglior Marcatore nella Maggiore Divisione Olandese 4 volte consecutive (dal 1984 al 1987), vince 3 volte il Campionato di Prima Divisione d'Olanda (1982, 1983, 1985) e 3 Coppe d'Olanda (1983, 1986, 1987). È il 1987 quando Van Basten, già notato da diverse squadre europee, viene acquistato dal Milan che lo soffia all'ultimo momento alla Fiorentina.
188 centimetri per 80 chilogrammi, noto per la sua classe e la sua eleganza con cui, rapidissimo, sembra danzare nell'area avversaria, nel 1987 approda a Milano per indossare la maglia rossonera, che gli regalerà tante soddisfazioni. Sono gli anni in cui il presidente Silvio Berlusconi, grazie al prezioso lavoro del tecnico Arrigo Sacchi e all'apporto di numerosi talenti (tra cui i connazionali Gullit e Rijkaard) porta l'undici milanese sul tetto d'Europa e del mondo. Marco Van Basten viene subito accolto con grande affetto dai tifosi: questi vengono immediatamente ripagati da 5 suoi gol in 4 partite di Coppa Italia. Presto però iniziano i problemi: Marco ha un dolore alla caviglia e deve subire un'operazione. Salta così sei mesi di campionato.
Torna in panchina nella primavera del mese di aprile 1988 per Milan-Empoli. La partita non riesce a sbloccarsi e la rincorsa del Milan sul Napoli di Maradona, in testa alla classifica, sembra arrestarsi. Tra i i giocatori che entrano in campo nel secondo tempo vi è anche il numero 16, Marco Van Basten. Dopo solo 15 minuti porta in vantaggio il Milan. Da qui riparte la sua carriera: è il giorno 1 maggio 1988 quando allo stadio San Paolo di Napoli, Van Basten realizza la terza rete dei rossoneri, che vincono così partita e scudetto.
Con il Milan vincerà tutto: 4 campionati (1988, 1992, 1993, 1994), 3 Coppe dei Campioni (1988, 1989, 1994), 4 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994), 3 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1994), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), realizzando 90 reti in 147 presenze. A livello personale: 2 volte Miglior Marcatore della Serie A italiana (1990, 1992), 3 volte Migliore Giocatore Europeo (1989, 1990, 1992), Migliore Giocatore del Mondo nel 1988, Miglior Marcatore e Migliore Giocatore del Campionato Europeo con 5 gol, nel 1988.
La carriera con la Nazionale Olandese è invece costellata da numerose delusioni. L'unico titolo importante conquistato è il campionato Europeo del 1988. È da ricordare lo strepitoso gol, una girata al volo, vera prodezza balistica da cineteca, che segna in finale contro l'URSS. Marco Van Basten, fermo dal 1993 a causa di un infortunio alla caviglia, termina ufficialmente la carriera di calciatore nel 1995, nel Milan. Alla fine del mese di luglio del 2004 viene nominato allenatore della nazionale olandese. Siede poi sulle panchine di Ajax (stagione 2008-2009) e Heerenveen (2012).
Nel maggio 2014 passa ad allenare l'AZ Alkmaar, ma a fine agosto dà le dimissioni per problemi cardiaci.
Il 9 luglio 2015 la federazione olandese ufficializza il rientro di Van Basten nello staff tecnico come vice del nuovo commissario tecnico Danny Blind, a partire dal 1º agosto, affiancato prima da Ruud van Nistelrooij e poi da Dick Advocaat.
Il 30 agosto 2016 annuncia che a fine anno avrebbe lasciato il ruolo di vice, per andare a lavorare per la FIFA: secondo alcuni, sarebbe stato spinto a lasciare il suo incarico dalla scelta della federazione di non includere Ruud Gullit all'interno dello staff tecnico per sostituire Dick Advocaat, passato ad allenare il Fenerbahçe. Così il 30 settembre 2016 Van Basten entra a far parte dello staff di Gianni Infantino, presidente della FIFA, con il ruolo di Chief Officer for Technical Development. Si dimette da tale incarico nell'ottobre 2018.
In seguito diviene ambasciatore del calcio UEFA e opinionista tv.
Frasi di Marco Van Basten
Nel calcio vale quanto ha detto Ivan Lendl rispetto al tennis: se desideri farti un amico, comprati un cane.
Quando un giocatore smette, diventa sempre migliore. Io ho giocato tante brutte partite, ho sbagliato gol clamorosi. Mi dite che sono stato il più grande ma la verità è che ho fatto parte di una squadra imbottita di campioni.
Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui [Arrigo Sacchi]. Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani. Quando non era contento di come ci allenavamo, se la prendeva con i giovani, con i più deboli, che magari invece erano in testa a tirare il gruppo.
A Milano mi sentivo come se fossi parte della famiglia. Insieme abbiamo vissuto una vita intera. Mi avete visto nascere, come giocatore e come uomo. Mi avete visto crescere. E purtroppo avete visto la mia fine.
Ero convinto che sarei durato per sempre. Dicevo ai miei compagni che avrei smesso a 38 anni.
All’inizio non capivo. Ero troppo concentrato sul mio stare male. Mi chiedevo perché quella sofferenza dovesse toccare proprio a me. Non ho mai avuto una risposta. [Sulla depressione che l’ha colpito subito dopo l’addio al calcio giocato]
[Raccontando di quando comprese che la sua carriera di allenatore era arrivata alla fine] Tornai all’Ajax e un ragazzo mi provocò. Sei van Basten, mi disse passandomi la palla, fammi vedere cosa sai fare. Ma io ormai non potevo più muovere la caviglia. Chi era? Sono sicuro che lo conoscete. Si chiamava Zlatan. Il cognome è Ibrahimovic.
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Foto e immagini di Marco Van Basten
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Van Basten. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Van Basten.
Buongiorno
ho necessita di recapitare a Marco una lettera lunga e personale che ho scritto dopo aver letto il suo libro "FRAGILE".
Necessito quindi di un indirizzo email del nostro Campione o del suo addetto stampa o chiunque possa far pervenire questa lettera nelle mani di Marco.
Spero qualcuno possa aiutarmi in tal senso.
Grazie.
Grande desiderio che prego giorno e notte si avveri
Caro campione lo so che ciò che sto per chiederti è una cosa assurda ma lo sai cosa mi dico? Tentar non nuoce ne me ne gli altri... Io mi chiamo Stefania e ho un compagno super eccezionale, lui è il ragazzo più buono del mondo, e l'anno prossimo farà 40 anni, non gli ho mai dimostrato quanto è importante per me e questa volta vorrei farlo facendogli incontrare il suo idolo (ovviamente se dovesse succedere una cosa del genere dovrò tener presente di avere il pronto soccorso vicino altrimenti si sentirà così male che si può rischiare 😅😅) e avevo pensato di invitarti alla festa che gli farò a sorpresa... Lo so che sarebbe un miracolo ma voglio provarci... Ti chiedo scusa se ti ho disturbato per questa cosa ma tu non immagini cosa sarei disposta a fare per lui e saperlo felice, in fondo noi siamo gente povera, semplice ma ricchi di animo e semmai tu volessi accettare mi renderesti la donna più felice dell'universo... Ovviamente il mio invito è rivolto a te e alla tua famiglia... Grazie campione un abbraccio forte e dio benedica tutti voi
Come essere decisivo da una panchina.
Buongiorno Marco,
se vuoi, posso farti capire come essere decisivo da una panchina. Riguardo la caviglia ti capisco al 100%,. Buon proseguimento.
Caro Marcello vorrei avere una tua firma sia x me che per mio papà sei stato il più grande di tutti i tempi per me è spiace molto il tuo ritiro ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi
Ciao,
sono Andrea un ragazzo di 15 anni e per questo Natale volevo fare in questo periodo difficile un regalo speciale al mio papà per Natale volevo chiederti se era possibile avere una tua foto con tua dedica per lui si chiama Riccardo. Lui è un tuo grande tifoso dice che sei il miglior giocatore è milanista e va allo stadio da quando ha 5 anni ha smesso solo di andarci da quando sono nato io per stare con me.
Grazie
Buongiorno Marco.
ho letto dei tuoi dolori, volevo dirti che ti capisco al 100%.. Spero che un giorno la medicina possa guarirti.
davide da venezia
Buongiorno, io sono un grande tifoso del Milan.. e soprattutto Marco Van Basten è il mio idolo... vorrei conoscerlo di persona.. sarebbe fantastico... speriamo avrò l'occasione.. intanto un saluto e un abbraccio da parte mia. Mi chiamo Giorgio e abito in Sicilia. Van Basten... immenso!!!
Ciao sig marco mi farebbe piacere la tua presenza più spesso in italia magari a sky bei ricordi di quel milan che gol a Madrid di testa
Grazie Marco per il tuo libro, vorrei che tu dicessi due parole in base alla tua esperienza per mio figlio Giuliano di 20 anni che è piuttosto deluso e depresso della sua vita, vive fuori casa perché non va più d’accordo con noi grazie ciao Gigi messina
Buongiorno io vorrei sapere se è possibile avere un'autografo. Io e mio marito festeggeremo 11 anni di matrimonio ma 25 anni di vita insieme e per lui questo sarebbe il regalo più bello
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