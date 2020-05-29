Paola Saluzzi
Biografia • Classe catodica
Paola Saluzzi, giornalista professionista e nota conduttrice TV, nasce a Roma il 21 maggio 1964.
Il suo esordio televisivo avviene nel 1987 nella redazione del programma di Sergio Zavoli "Viaggio intorno all'uomo", in onda su RaiUno.
Passa poi alla redazione sportiva di Telemontecarlo, rete sulla quale conduce per tre anni i telegiornali sportivi.
Nel 1992 è l'inviata speciale per le prestigiose Olimpiadi di Barcellona; sarà inoltre inviata per seguire l'"American's Cup" di vela e le "Colombiadi" a bordo dell'Amerigo Vespucci.
Nel 1995 passa nella grande famiglia di Mediaset, su ReteQuattro. Conduce un programma sul "Giro d'Italia", ma segue anche dei servizi sulla moda fino a collaborare con Alessandro Cecchi Paone nella trasmissione "Giorno per giorno".
Pochi anni più tardi torna in Rai: è l'inviata per la trasmissione "Made in Italy"; nel 1998 è la conduttrice di "Uno mattina estate", che seguirà anche nell'edizione 1999 accanto a Filippo Gaudenzi.
Discreta e positiva anche la sua interpretazione del personaggio di Claudia Sartor, giornalista televisiva e fidanzata dell'ispettore Giusti, nella fiction omonima di Sergio Martino.
Affianca Luca Giurato nella conduzione di "Unomattina". Durante la sua conduzione la trasmissione cresce passando da due a quattro ore di diretta e Paola Saluzzi sarà l'unica conduttrice nella storia del programma ad averlo firmato anche come autrice. La sua notorietà raggiunge i massimi livelli.
Nell'estate 1999 conduce la Settantesima edizione del "Premio Letterario Viareggio", evento culturale di blasonata importanza. Ad ottobre dello stesso anno conduce da Sanremo "Tutti pazzi per il musical", festival sui film musicali. Nel settembre 2000 presenta la trasmissione "Il primo giorno"; nel febbraio 2001 "Speciale Alta Moda Roma" e il "Premio Rodolfo Valentino 2001".
Da sempre legata ad eventi istituzionali, ha condotto nel settembre 2000 dal complesso del Vittoriano di Roma, il primo giorno di scuola, saluto del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alle scolaresche italiane.
Il 2 giugno 2001, nella giornata di commemorazione della nascita della Repubblica Italiana, ha condotto la manifestazione "Premio Italiani nel mondo", voluta dal ministro per gli italiani all'estero Mirko Tremaglia.
È stata inviata in Kosovo e a Sarajevo per due puntate speciali in diretta di "Uno mattina", per le forze italiane di pace. Nella stagione 2002/2003 conduce "I fatti vostri" di Michele Guardì per RaiDue.
Nel 2004 Paola Saluzzi torna all'ambiente giornalistico sportivo conducendo "La grande giostra dei gol", per Rai International, trasmissione nella quale ogni settimana Paola ospita in studio un italiano che racconta la propria esperienza di vita fuori dai confini nazionali: storie destinate a far emergere le qualità professionali e umane dei nostri connazionali all'estero.
La sua professionalità colpisce il pubblico; il suo carattere è pacato e discreto, ma Paola Saluzzi sa essere anche sensuale ed intrigante.
Dal 2011 conduce su Cielo la trasmissione mattutina "Buongiorno Cielo". Presenta anche Sky TG 24 Pomeriggio, un programma di approfondimenti di attualità sulla piattaforma televisiva Sky dal lunedì al venerdi.
Nell'aprile 2015 è protagonista di un'amara vicenda: la giornalista e conduttrice, uno dei volti più noti di Sky, viene sospesa dall'azienda a causa della sue dichiarazioni apparse su Twitter contro Fernando Alonso, giudicate offensive (il tweet: "Alonso @ScuderiaFerrari gli è tornata la memoria e si è ricordato di quanto sia #arrogante #invidioso #pezzodiimbecille").
Foto e immagini di Paola Saluzzi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Paola Saluzzi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Paola Saluzzi.
Nessun commento e/o suggerimento. Solo tanti, tanti, tanti complimenti per la bellezza, l'intelligenza, la professionalità. Grande esempio della grandezza delle donne (non tutte, purtroppo !!!!). Ci fa onore, grazie e in bocca al lupo per tutto !
Giovanna Fornasier
sono sempre stato un ammiratore di paola per la sua professionalità la sua straordinaria bellezza vorrei tanto incontrarla .
Grazie a nome di Laura -ora assente-
per il gentile pensiero.Ho davanti una stupenda mousse al cioccolato bianco (che spione Ric..).Lei è la MIA TESTA ROSSO TIZIANO DELLO SCHERMO.Inoltre ho scoperto
che mi è più simpatica di quanto credessi per aver Lei passeggiato sulla tolda della più bella nave italiana nel lontano 1992 e magari
aver posato i suoi delicati piedini sulle orme da me lasciate nel lontanissimo 1951.
Ricordi,pertanto,che la VESPUCCI ci accomuna.
Grazie di nuovo ed approfitto per farLe i miei più sentiti auguri di BUON COMPLEANNO.UN FORTE ABBRACCIO
COME PADRE DEL LONDINESE.
Mi piace la Saluzzi, è una donna fantastica, ma la preferisco riccia vorrei che la smettesse con questo liscio improbabile ed umiliante per la sua favolosa chioma.
Gentil.ma Paola,seguo con molto interesse skytg24 e voglio farti i miei complimenti per come conduci il telegiornale, sono molto colpito dalla tua bellezza accompagnata dalla simpatia ed eleganza..
Cordialmente
Antonio
Le donne di capelli rossi e occhi verdi sono le mie preferite. Paola è tra le migliori che conosco oltre ad avere solo due anni più di me.
Perdono il commento poco consono ma mi piacerebbe davvero incontrarla di persona.
Eventuale risposta al mio indirizzo mail sopra scritto.
Le rosse sono le migliori in assoluto. Di solito sono allegre, generose e grintose.
Vedi irlandesi. Paola potrebbe essere confrontata a loro. Quasi cinquant'anni portati benissimo. Tante congratulazioni!
E' una donna di rara bellezza e rara intelligenza.
L'ammiro tutti i giorni su Sky alle 24,30. complimenti per come conduce la trasmissione
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