Milly D'Abbraccio
Biografia • Svolte sulle strade dell'hard
Nasce ad Avellino come Emilia Cucciniello, il giorno 3 novembre 1964. Conosciuta con il nome d'arte Milly D'Abbraccio, è una delle attrici pornografiche italiane più famose all'estero.
Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con il teatro ed il cinema; ancora giovanissima vince il concorso "Miss teenager Italy", poi partecipa a numerose produzioni tv come ad esempio "Galassia 2" (al fianco di Alba Parietti), oppure "Vedette" (con Rosa Fumetto e Paolo Mosca).
Sul grande schermo ha occasione di recitare accanto a Johnny Dorelli e Roberto Benigni; partecipa inoltre al film "La Traviata" di Franco Zeffirelli.
A teatro è protagonista insiene a Lando Buzzanca, Amedeo Nazzari e molti altri personaggi famosi.
Solo successivamente a queste esperienze arriva la decisione che porterà Milly D'Abbraccio sulla strada dell'hard.
Inizia nel 1992 con l'agenzia "Diva Futura" guidata da Riccardo Schicchi, noto produttore dell'ambiente: e dopo soli otto mesi Milly D'Abbraccio è già famosissima. In questo periodo pare abbia una relazione con Vittorio Sgarbi.
Dopo aver prestato la sua immagine in molte pellicole per adulti, decide di aprire una propria casa di produzione.
Posa per due calendari, nel 2002 e nel 2006 (è prevista una sua posa per il calendario "Diva Futura" del 2009).
Sorella dell'attrice di cinema e di teatro Mariangela D'Abbraccio, Milly nel 2008 ha annunciato la sua candidatura per il X municipio di Roma con la lista dei Socialisti. Dopo le elezioni di aprile dello stesso anno non è risultata eletta.
Nel mese di agosto del 2010 in un'intervista radiofonica ha dichiarato la propria omosessualità; poi anni dopo torna sui suoi passi.
Ho avuto relazioni sentimentali con due donne: una di un anno e mezzo e poi un'altra di quattro anni. Ma quel percorso si è chiuso già da un po', oggi sono single. Ora voglio di nuovo gli uomini. Le donne sono troppo difficili da gestire, mi creda. Sono complicate. Eroticamente sono senza dubbio più attraenti, ma il sesso forte è tutta un'altra cosa.
Da sempre attenta alla politica, nel 2011 prova a candidarsi a sindaco di Monza, ma non ottiene grande successo.
La politica mi interessa più della tv. Avrei solo bisogno di un partito importante alle spalle. Io sono un ex radicale, poi diventata socialista. Poi mi candidai come sindaco a Monza, ma mollai perché non ero così convinta della città. Mi proposero anche Torre del Greco, ma rinunciai anche lì.
Intanto prosegue l'attività di attrice pornografica, nonostante l'età.
Gli uomini nel porno effettivamente a cinquant'anni diventato vecchi, mentre noi donne diventiamo milf. Grazie a questa categoria, sono nel mio periodo migliore.
Frasi di Milly D'Abbraccio
[Sul comodino ho il libro] "Cazzi e Canguri" di Busi; l'unico problema è che non l'ho ancora letto perché mi è venuto un dubbio. Non so quale dei due soggetti del titolo mi attiri di più?
Non sono lesbica! Piuttosto, mi definirei come una donna libera, curiosa, ma non lesbica. Io che ho fatto della libertà la mia virtù, odio le etichette.
Ho avuto relazioni sentimentali con due donne: una di un anno e mezzo e poi un’altra di quattro anni. Ma quel percorso si è chiuso già da un po’, oggi sono single. Ora voglio di nuovo gli uomini. Le donne sono troppo difficili da gestire, mi creda. Sono complicate. Eroticamente sono senza dubbio più attraenti, ma il sesso forte è tutta un’altra cosa.
Spesso il mondo gay, che condanna giustamente qualsiasi discriminazione, diventa eterofobo.
Le lesbiche italiane devono mostrare, sempre e comunque, che è meglio essere lesbiche che etero. Vogliono far vedere che è meglio una donna, di un uomo. Ma chi l’ha detto? Non c’è nessun migliore e nessun peggiore. Ognuno deve essere quel che è, senza dover mostrare necessariamente e a tutti i costi, alla società, di essere persone migliori. C’è un complesso d’inferiorità visibile a tutti.
Gli uomini nel porno effettivamente a cinquant’anni diventato vecchi, mentre noi donne diventiamo milf. Grazie a questa categoria, sono nel mio periodo migliore.
I miei figli sono cresciuti nella libertà. Non hanno pregiudizi di alcun tipo.
La politica mi interessa più della tv. Avrei solo bisogno di un partito importante alle spalle. Io sono un ex radicale, poi diventata socialista. Poi mi candidai come sindaco a Monza, ma mollai perché non ero così convinta della città. Mi proposero anche Torre del Greco, ma rinunciai anche lì.
A quattordici anni avevo una baby sitter molto particolare, scherzava, stuzzicava, provocava. Alla fine, gioco su gioco, l’ho legata al letto e non mi sono fermata. Da quel giorno ho capito molto di me, delle mie attitudini.
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Foto e immagini di Milly D'Abbraccio
Video Milly D'Abbraccio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Milly D'Abbraccio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Milly D'Abbraccio.
Ciao Milly, sei un mito una donna che fa sangue. vorrei incontrarti, vederti, è possibile? come quando mia regina?
Ciao, Milly.
Per me sarai sempre un mito e la donna sexy piu bella del mondo.
Beati tutti i maschi che ti hanno incontrato.
Marco
Carissima MILLY...
Questa mia comunicazione potrà risultare ai tuoi bellissimi occhi un po inusuale,. ..
ma può interessarti per il Tuo Futuro...
DESIDERAVO illustrarti una IDEA strepitosa che consentirà a Me e a Te di GUADAGNARE TANTISSIMO in modo Incredibile e Meraviglioso... ma soprattutto con STILE, ELEGANZA E IN UN AMBITO PROFESSIONALE ESCLUSIVO E CULTURALE, DA ADESSO A SINO A QUANDO SAREMO ANZIANI E NON POTREMO PIU' FARE SESSO... MA POTREMO GUADAGNARE MOLTO LAVORANDO IN AMBITI DI ELITE CULTURALI.
CONSIDERATE LE TUE INNUMEREVOLI CONOSCENZE IN AMBITI AZIENDALI E PRODUTTIVI POTREMMO UNIRCI IN UNA MERAVIGLIOSA COLLABORAZIONE E DIVIDERE LE INNUMEREVOLI SOMME DI DENARO CHE GUADAGNEREMO VENDENDO E PROMUOVENDO LE MIE INCREDIBILI E NUMEROSE INVENZIONI DI VARIO TIPO E GENERE (OLTRE UN CENTINAIO) E I TANTI TESTI PER CANZONI CHE HO SCRITTO E DEPOSITATO PER LA PROTEZIONE E TUTELA.
Se conosci imprenditori e titolari di aziende che potrebbero investire e produrre invenzioni ed oggetti innovativi... forse, per il tuo futuro, potrebbe interessarti questa mia comunicazioneconsiderati gli elevati guadagni che ne derivano dalla vendita di un brevetto;. .. oltre questi elencati ne possiedo molti altri, inoltre potrei studiare Nuovi Brevetti su richiesta delle Aziende.
Grazie Pasquale Bianchi
(Tel. 320. -------. Invia un messaggio whatsapp, oppure invia email: -------)
Elevatissimi sono i Guadagni per la Vendita anche di Una Sola Invenzione. CHIAMAMI. Grazie
Oggetto: Brevetti ed Invenzioni.
Ing. Pasquale BIANCHI
via ------- n. 89
74123 Taranto
Tel. 320. -------
ELENCO DI ALCUNE INVENZIONI
- Ideatore Ing. Pasquale Bianchi -
Allego un breve elenco delle mie ultime invenzioni, sono ideazioni e innovazioni di vario generee in differenti settori per diversi tipi di aziende. Prodotti per: Energia, antifumo, palestre, casalingo, cucina, sport, rifiuti, malati, agricoltura, giardinaggio, rifiuti, infissi, serramenti, rasatura corpo, automobili, bimbi, giochi ed ancora tanti altri generi.
Invenzioni di sistemi e componenti innovativi:
dondolino, primi passi, ovetto.
E tante altre invenzioni non riportate in elenco.
- Se hai conoscenze di imprenditori o investitori comunica loro la possibilità di produrre innovazioni, non solo quelle in elenco ma anche richiedendole in base alle esigenze e necessità commerciali. Grazie -
Gent. Sig. ra Gruber,
ho appena finito di vedere 8 e mezzo di oggi, sabato 28 Marzo. Stasera di + desidero farle vivissimi complimenti per il tema (la solitudine) che ha intavolato con i notevoli ospiti che ha invitato. (dott. sa Luini; Dr. ssa Aprile, Padre Maggi e Sig Luna).
Come Le avevo già segnalato: altro che Sgarbi, Sallusti e Feltri ! e poi c'è una considerazione che volevo sottolineare - e che immagino Le farà piacere - sono sempre stato convinto e ovviamente anche tutt'ora che NON C''E GARA PER NOI UOMINI quando ci confrontiamo con DONNE in gamba, intelligenti, modeste, sensibili quali per esempio quelle Signore che hanno partecipato questa sera alla trasmissione.
Delicata sensibilità della psicologa e accortezza nei commenti della giornalista sono stati direi perfetti corollari alle sue domande altrettanto importanti. Denaro, posizione sociale di lotta per diventare amministratore delegato, politico e via dicendo sono misere conquiste spesso rincorse da uomini che non hanno niente a che vedere con le qualità e compiti di donne vere e intelligenti che oltretutto aumentano queste doti anche per quelle - e ce ne sono - che magari sono di livello inferiore.
Una volta che sconfiggeremo il virus - e sinceramente trattando dati tecnici (vibrazioni su strutture/infrastrutture dal 1980) e quindi guardando le situazioni attuali - mi pare sinceramente solo illusorio pensare di essere fuori dal tunnel del covid-19 prima magari della fine maggio, Ma quello che potremo avere come risultato inseme a tutte le condizioni meritorie che vengono citate oggi (comprensione degli altri, condivisione,.. .) e che io mi auguro, è chje finalmente la gente possa raggiungere una completa MATURITA' che tutt'ora manca: quindi non barcamenarsi + (specie politici, ma non solo) nella straripante superficialità di atteggiamenti soprattutto evidenziati da idioti tutologi.
che, alla fine della fiera, anche disorientano i cittadini.
Vorrei dirLe inoltre (- a difrenza di quanto detto dal Sig. Luna) che i dati non devono essere in quantità continua e devastante (altre cose sono le informazioni) anche se necessari per le statistiche specie per il virus, ma piuttosto trattati (ISTAT ? che comunica a Prot. Civile) in maniera corretta: filtrati per zone, per Regioni, per classi di contagio, per asintomatici, per contagiati, purtroppo per i casi di morte alfine della elaborazione poi delle le curve statistiche e soprattutto dei test specifici di previsione delle curve di probabilità di evoluzione quindi dei vari casi della malattia. Non voglio assolutamente insegnare niente, ma le realtà dovrebbero essere queste e mi auguro che siano queste: e ritorniamo al punto, cioè trattati in questo caso con maturità scientifica.
Certo che restare fermi sino a tutto maggio produce dei contraccolpi devastanti dal punto di vista economico, ma perchè - dato che le persone sono + i fattori + importanti - tutta la gente dovrebbe tornare a lavorare in massa con insicurezza rispetto al virus (tutte le persone guarite si porranno o no la domanda se viene ripreso ?). Due situazioni: sciopoeri che non servono a nulla e dall'altra parte Imprese che non vogliono assolutamente capire, insieme magari a politici idioti - specie vedi renzi e cdx che tra l'altro parlano di infrastrutture in un momento simile e nel quale il Paese ha grossi problemi prima del virus.. Possibile ch no si possa trovare una concertazione economica ? Sanità, ambiente, clima. energia, acqua, rifiuti, territorio e amabiente... altro che infrastrutture con anche ragionata riconversione industriale che logicamente non si produce dall'oggi al domani
Da ultimo io non ho molta fede e sono comunque rimasto colpito dal Papa che ha chiesto nella sua ultima preghiera a Gesù se si è addormentato. Inoltre occupandomi di un'attività tecnico- scientifica non sono d'accordo con la Sig. ra Pelosi (USA): è stato ed è un dibattito ancora in corso da secoli, ma la scienza secondo la mia modesta opinione non può risolvere le situazioni delle ns. preghiere, perchè la prima si basa su dati sperimentali, mentre la religione si basa su criteri che vanno oltre la natura delle cose.
Una puntata di 8 e mezzo notevole per i significati che ha voluto darLe
Ringrazio dell'attenzione e cordiali saluti
Roberto Linari - Trieste
Suo numero per richiedere
Un incontro intimo
Una mia curiosità, ho da farti una domanda, " come mai hai deciso di andare a vivere al nord dopo il tuo annuncio di ritiro dalle scene, non sarebbe meglio per te ritornare al tua città natale, visto che il teatro non viene utilizzato in modo adeguato e potresti usufruire della strutture per fare le audizioni canore "?. Possibilmente se posso avere risposta grazie.
Ciao Milly non ci conosciamo
Ho conosciuto tua madre Anna e non la sento da un po'.
Vorrei avere sue notizie. Come sta?
Richiesta Autografo
Ciao, sono un tuo ammiratore. Potresti inviarmi una foto con autografo? Ti ringrazio e ti auguro ogni fortuna. Infiniti auguri di Buon Lavoro
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