Biografia • Svolte sulle strade dell'hard

Nasce ad Avellino come Emilia Cucciniello, il giorno 3 novembre 1964. Conosciuta con il nome d'arte Milly D'Abbraccio, è una delle attrici pornografiche italiane più famose all'estero.

Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con il teatro ed il cinema; ancora giovanissima vince il concorso "Miss teenager Italy", poi partecipa a numerose produzioni tv come ad esempio "Galassia 2" (al fianco di Alba Parietti), oppure "Vedette" (con Rosa Fumetto e Paolo Mosca).

Sul grande schermo ha occasione di recitare accanto a Johnny Dorelli e Roberto Benigni; partecipa inoltre al film "La Traviata" di Franco Zeffirelli.

A teatro è protagonista insiene a Lando Buzzanca, Amedeo Nazzari e molti altri personaggi famosi.

Solo successivamente a queste esperienze arriva la decisione che porterà Milly D'Abbraccio sulla strada dell'hard.

Inizia nel 1992 con l'agenzia "Diva Futura" guidata da Riccardo Schicchi, noto produttore dell'ambiente: e dopo soli otto mesi Milly D'Abbraccio è già famosissima. In questo periodo pare abbia una relazione con Vittorio Sgarbi.

Dopo aver prestato la sua immagine in molte pellicole per adulti, decide di aprire una propria casa di produzione.

Posa per due calendari, nel 2002 e nel 2006 (è prevista una sua posa per il calendario "Diva Futura" del 2009).

Sorella dell'attrice di cinema e di teatro Mariangela D'Abbraccio, Milly nel 2008 ha annunciato la sua candidatura per il X municipio di Roma con la lista dei Socialisti. Dopo le elezioni di aprile dello stesso anno non è risultata eletta.

Nel mese di agosto del 2010 in un'intervista radiofonica ha dichiarato la propria omosessualità; poi anni dopo torna sui suoi passi.

Da sempre attenta alla politica, nel 2011 prova a candidarsi a sindaco di Monza, ma non ottiene grande successo.

Intanto prosegue l'attività di attrice pornografica, nonostante l'età.