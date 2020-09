Biografia • Arti veneziane

Vittoria Risi nasce a Venezia il 3 novembre 1979; conseguito un diploma superiore presso un istituto d'arte, perfeziona gli studi presso l'Accademia di Belle Arti. Lavora poi per diversi anni come agente immobiliare a Venezia.

Nel tempo matura la decisione di seguire vie artistiche che si discostano dalla pittura che tanto ama; Vittoria vuole usare il proprio corpo e diventare attrice hard: inizia il suo cammino contattando il responsabile del sito web www.deltadivenere.com, specifico del settore; riesce quindi a partecipare all'edizione del Misex, palcoscenico che le serve come prova per testare il suo vero interesse per il mondo dell'hard.

Vittoria Risi firmato quindi un contratto in esclusiva con Mgr Communications, importante casa di produzione del settore, distribuita in Italia da Topline Video. Il suo film d'esordio è "Barcelona In Love" uscito a febbraio 2008; il secondo "Le Mie Storie Intime" esce nel mese di giugno successivo; il terzo, girato a Santo Domingo, arriva nel mese di settembre.

Sempre dal mese Giugno 2008 appare in onda su Sky Canale Fx tra i protagonisti - in qualità di attrice - della docu-fiction "Ciak, Si Giri!": da un'idea di Serena Castana e Lillo Iacolino, il programma mostra i retroscena della produzione di film hard in giro per l'Europa.

Vittoria Risi

Nel frattempo partecipa ad alcune trasmissioni televisive quali, "Ciao Darwin" (condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti) facendo la sfilata in intimo nella puntata "Micro Vs Macro"; partecipa come ospite ad una puntata di "Artu'", condotta da Gene Gnocchi su Rai Due.

Nel febbraio 2009 è madrina della "Fiera del Gioco e del Gusto" al Carnevale di Venezia, sfilando sul Canal Grande ed interpretando la figura di Veronica Franco, cortigiana e poetessa veneziana.

Vittoria Risi negli anni 2010

Nel mese di agosto 2010, da poco nominato sovrintendente al Polo Museale di Venezia, Vittorio Sgarbi lancia l'idea di accostare tre riproduzioni umane al fianco di altrettante opere del Giorgione (Zorzi da Castelfranco), per lanciare la riapertura di Palazzo Grimani e la mostra sull'artista: se per "La Vecchia" e "La Tempesta" non sembrano esserci grandi problemi, a destare scalpore è la scelta dell'attrice pornografica Vittoria Risi come partner ideale del quadro "La Nuda". Tra Sgarbi e Vittoria Risi però sembra che ci sia qualcosa di più, in quanto nello stesso periodo il giornale "Novella 2000" li pizzica mentre si scambiano un intenso bacio.

Dopo aver interpretato Moana Pozzi nella sua biografia cinematografica in chiave hard (dal titolo "Moana - Il film", ideato e diretto da Riccardo Schicchi), tra i suoi progetti futuri spicca quello di una pellicola hard in 3D, che rappresenterebbe una rivoluzione per il cinema per adulti.

Nel 2011 Vittoria Risi partecipa alla 54ª edizione della Biennale di Venezia posando nuda nell'installazione di Gaetano Pesce, opera facente parte del "Padiglione Italia" curato da Vittorio Sgarbi.