Biografia

Marco Bocci nasce a Marsciano (Perugia) il 4 agosto 1978, sotto il segno zodiacale del Leone. Attore italiano all’anagrafe il suo nome è Marco Bocciolini. Dopo il trasferimento a Roma, ha conseguito il diploma presso il Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica “La scaletta” di Roma, dimostrando fin da piccolo una spiccata propensione per la recitazione. L’esordio di Marco Bocci è avvenuto infatti sul palcoscenico, dove subito per lui si è profilata una brillante carriera. Tra gli spettacoli teatrali più importanti in cui ha interpretato ruoli di protagonista ci sono “Giulietta e Romeo”, “Lo zingaro” e “La lupa”.

Marco Bocci

La carriera cinematografica

Al cinema Marco Bocci debuttato facendo la comparsa nel film “Interferenze” del 1998, diretto da Cesar Meneghetti. Nel 1999 partecipa al film giapponese “Audition”, mentre nel 2001 recitato un piccolo ruolo nel film di Pupi Avati, intitolato “I cavalieri che fecero l’impresa”. “Los Borgia” è la pellicola italo-spagnola del regista Antonio Hernández di cui Bocci fa parte nell’anno 2006.

Ruoli cinematografici più impegnativi arrivano dopo il successo televisivo: nel 2009 recita nel cast del film “La bella società”, con Raoul Bova e Maria Grazia Cucinotta.

Gli anni 2010

Nel 2011 Marco Bocci partecipa alla commedia “C’è chi dice no”, con Paola Cortellesi, Paolo Ruffini e Luca Argentero.

Tre anni dopo, nel 2014, torna al cinema con Raoul Bova e Paola Cortellesi, nel film “Scusate se esisto!” diretto da Riccardo Milano. Marco Bocci è poi il protagonista della pellicola “Italo”, sempre nel 2014 (di Alessia Scarso, tratto da una storia vera che racconta di un cane che ottenne la cittadinanza onoraria di Scicli). Nel 2015 Bocci è protagonista di una storia d’amore con l’attrice Claudia Gerini, nel film “L’esigenza di unirmi ogni volta con te”.

Marco Bocci scrittore e regista

Debutta come scrittore nel 2016 con il romanzo "A Tor Bella Monaca non piove mai". Segue puoi un nuovo libro nel 2020 dal titolo "In provincia si sogna sbagliato".

Marco Bocci si dedica anche alla regia: dopo l'esordio con il cortometraggio "Incline al benessere: forse perde la salute cercandola" del 2018, debutta sul grande schermo nel 2019 con "A Tor Bella Monaca non piove mai" (tratto dal suo libro; tra gli attori c'è anche il compiano Libero De Rienzo).

Nel 2020 recita sul grande schermo in tre film:

“Bastardi a mano armata” (2020);

“Calibro 9” (2020);

“La banda dei tre” (2020).

La carriera di Marco Bocci in televisione

In televisione l’attore muove i primi passi nel 2002, quando recita nella soap-opera intitolata “Cuori rubati”. In seguito, nel 2005, interpreta ruoli di rilievo nella fiction “Incantesimo” (ottava stagione), “R.I.S. 2- Delitti imperfetti” (2006) e “Caterina e le sue figlie 2” (2007). Altra fiction di successo per Marco Bocci è “Il bello delle donne 3” (2003).

Nel 2011 è la volta di “Atelier Fontana - Le sorelle della moda”, la fiction in cui Bocci interpreta il ruolo del marito di Alessandra Mastronardi.

E' nell'anno 2014 che Marco diventato ancora più popolare, interpretando il ruolo del Commissario Nicola Scaloja nella serie tv “Romanzo Criminale”. Le due stagioni televisive di questa serie vengono molto apprezzate dal pubblico; di conseguenza anche la carriera di Bocci decolla come merita.

La consacrazione televisiva arriva tuttavia con “Squadra Antimafia”. In questa fiction Bocci indossa i panni del vicequestore Domenico Calcaterra.

Nel 2016 interpreta il protagonista di una serie tv intitolata “Solo”, con il ruolo dell’agente Marco Pagani.

L’anno prima, il 2015, è quello in cui l’attore riceve due riconoscimenti importanti per la sua carriera: il Premio Cariddi al “Taormina Film Festival” e il “Telegatto Speciale” al Roma Fiction Fest.

Vita privata

Marco Bocci è sposato con la collega attrice Laura Chiatti. Le nozze sono state celebrate il 5 luglio 2014 presso l’Abbazia di San Pietro di Perugia. La coppia vive a Magione, un piccolo borgo della provincia di Perugia assieme ai loro due figli: Enea e Pablo.

Marco e Laura sono molto uniti, sia sentimentalmente che dal punto di vista professionale. Insieme hanno affrontato con coraggio il difficile periodo della malattia di Marco; ricoverato in ospedale per una febbre molto alta, l’attore ha scoperto di avere una grave infezione piuttosto rara: l’herpes cerebrale. Grazie alla tempestiva diagnosi, la patologia è stata curata senza conseguenze letali.

Marco Bocci con Laura Chiatti