Biografia

Rachel Meghan Markle nasce il 4 agosto del 1981 a Los Angeles, in California, figlia di un papà bianco e di una mamma afro-americana. Il padre, in particolare, è Thomas W. Markle, direttore della fotografia vincitore di un Emmy. La madre è Doria, istruttrice di yoga e terapista clinica.

Meghan cresce frequentando il set della sitcom "Married with children", in cui lavora il padre. All'età di undici anni scrive a Hillary Clinton, all'epoca First Lady in quanto moglie del presidente americano Bill Clinton, e ad altre figure di alto profilo, lamentando che nella pubblicità di un sapone le donne vengono rappresentate come recluse in cucina. L'azienda produttrice del sapone è costretta a cambiare lo spot proprio a causa della segnalazione di Meghan Markle.

Gli studi

Educata in scuole private, dopo aver frequentato la Hollywood Little Red Schoolhouse, all'età di dodici anni si iscrive alla Immaculate Heart High School, un istituto per sole ragazze di formazione cattolica. Nel 2003 si laurea in teatro e in relazioni internazionali alla Northwestern University.

L'inizio della carriera artistica di Meghan Markle

Successivamente si avvicina al mondo della recitazione prendendo parte a doverse serie tv come "General Hospital", "Century City", "The war at home", "Cuts", "Without a trace", "Castle", "The league", "CSI: NY" e "The apostles".

Mentre lavora come calligrafa freelance per sostenersi economicamente, appare nella serie della Fox "Fringe" nel ruolo di Amy Jessup, nei primi due episodi della seconda stagione.

Gli anni 2010

Nel 2010 è nel cast di due film, "Get him to the Greek" (in Italia, "In viaggio con una rock star"), di Nicholas Stoller, e "Remember me", di Allen Coulter. L'anno seguente Meghan Markle torna al cinema con "Horrible bosses" ("Come ammazzare il capo e vivere felici"), di Seth Gordon.

Nello stesso anno inizia a lavorare in "Suits", serie tv in onda su Usa Network, vestendo i panni di Rachel Zane. Nel frattempo, si sposa con Trevor Engelson, con cui ha una relazione da sette anni. I due divorziano però nell'agosto del 2013.

Nel 2012 intanto Meghan Markle recita come segretaria nel cortometraggio "The candidate", trasmesso all'interno dello show "ImageMakers: the Company of Men", in onda sulla tv pubblica KQED. Poi è nel film di Corey Grant "Dysfunctional friends", mentre l'anno seguente appare nella pellicola di Boris Undorf "Random encounters".

Nel 2014 lavora per il film tv "When sparks fly" ("Dove rimane il cuore"), prima di dedicarsi a "Dater's handbook", di James Head.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016, insieme con l'azienda di abbigliamento canadese Reitmans, Meghan realizza una linea di vestiti per donne, a basso costo. Nello stesso anno diventa Global Ambassador dell'associazione World Vision Canada, viaggiando in Ruanda per la Clean Water Campaign. Lavora inoltre per la United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.