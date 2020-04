Biografia • (In)visibilmente bella

Nata a Pomona, California (USA) il 28 Aprile 1981, la bella attrice Jessica Marie Alba deve le sue fattezze ai caratteri ereditati dal padre, messicano, pilota di aerei militari, e dalla madre, europea di origini spagnole, francesi, danesi e italiane.

A causa della professione del padre, la piccola Jessica trascorre un'infanzia itinerenate, abituata spesso a cambiare casa, scuola e amici; da Pomona si trasferisce a Biloxi, Mississipi, poi dopo tre anni di nuovo in California, poi a Del Rey, in Texas. Solo quando Jessica ha nove anni la famiglia si stabilisce definitivamente nel sud della California.

La passione per la recitazione nasce prestissimo, a cinque anni. A dodici anni Jessica vince un concorso che le permette di studiare recitazione. Meno di un anno più tardi un agente intuisce il suo talento. Così a soli 13 anni Jessica Alba ha l'occasione di debuttare sul grande schermo: viene ingaggiata per due settimane per un ruolo secondario, ma in seguito all'improvvisa rinuncia della protagonista, Jessica viene scelta per il ruolo di Gail che le consente di avere il suo nome in testa ai titoli del film "Camp Nowhere" (1994).

In seguito gira due spot nazionali, poi compare tre volte nella serie "Il mondo segreto di Alex Mack".

Non passa molto tempo e Jessica entra nella serie tv "Flipper" (1995) itrepretando Maya; comincia a farsi riconoscere come l'amica dei delfini che sogna le sirene. Durante le riprese di "Flipper" Jessica si trasferisce per due anni in Australia con la madre, dove ha modo di ottenere il brevetto di sub.

A questa esperienza seguono altre sporadiche apparizioni, tra cui due puntate di "Beverly Hills, 90210". Nel 1999 recita nella commedia "Mai stata baciata".

La popolarità e i primi riconoscimenti arrivano con "Dark Angel", serie televisiva in cui veste i panni della protagonista, Max. Scelta tra più di mille candidate da James Cameron e Chic Eglee, ideatori della serie, Jessica ha dovuto preparare il suo fisico per interpretare la giovane ragazza geneticamente potenziata, nella serie fantascientifica. Per undici mesi si è allenata in palestra, ha studiato arti marziali, e si è preparata per guidare adeguatamente la motocicletta.

Sul set di "Dark Angel" conosce Michael Weatherly (attore ora nel cast di "Navy N.C.I.S."), a cui rimane legata dal 2001 al 2003.

Dopo due pellicole interessanti ma di scarsa distribuzione ("Paranoid" e "Piccolo dizionario amoroso", mai uscito nelle sale), interpreta nel 2003 la commedia musicale "Honey".

Il 2004 sembra essere un anno di pausa, così Jessica Alba ne approfitta per rilanciare la sua immagine: compare nei principali talk show televisivi e sulle copertine delle riviste. Firma inoltre un importante contratto di sponsorizzazione con L'Oreal.

L'ascesa continua nel 2005 quando interpreta Nancy Callahan in "Sin City" (con Bruce Willis, Mickey Rourke, Benicio Del Toro, Elijah Wood) e la donna invisibile nell'attesissimo "I fantastici Quattro". Anche il secondo "fantastico" capitolo è un successo, la cui uscita viene preceduta dalle classifiche dello star system che vedono Alba nell'Olimpo delle donne più belle del mondo.

Sposata con il produttore cinematografico Cash Warren, nel 2008 dà alla luce la sua prima figlia Honor Marie.

Tra gli ultimi film interpretati vi sono "Machete" (2010, di Robert Rodriguez) e "Vi presento i nostri" (2010).

Il 13 agosto 2011 è di nuovo mamma, quando dà alla luce la seconda figlia, Haven Garner Warren. All'età di 36 anni, nell'ultimo giorno del 2017 dà alla luce il terzo figlio, il primo maschio, Hayes Alba Warren.