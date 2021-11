Oltre che come conduttrice televisiva, Elena Santarelli ha dimostrato bravura e professionalità anche sul palcoscenico del teatro. Il debutto in questo campo è avvenuto a cavallo tra il 2014 e il 2015, recitando nella commedia “Quando la moglie è in vacanza” diretta da Alessandro D’Alatri.

1 di 6

Frasi di Elena Santarelli

8 fotografie

Foto e immagini di Elena Santarelli

Video Elena Santarelli

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Elena Santarelli.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Laura Biagiotti Giorgio Armani Alessandro Cattelan Alfonso Signorini Marco Liorni Conduttrici TV TV Elena Santarelli nelle opere letterarie Film e DVD di Elena Santarelli

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Elena Santarelli