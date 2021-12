Biografia

Nasce nella città di Napoli il 21 febbraio 1981. Nel variegato panorama dei cantautori italiani, Giovanni Truppi spicca per originalità. La musica d'autore proposta da questo artista napoletano gli ha permesso di distinguersi e farsi apprezzare per la cifra stilistica unica da un pubblico crescente, nonché dalla critica. Nell'edizione 2022 del Festival di Sanremo è destinato a portare la propria proposta indie. Scopriamo allora di più sul percorso artistico di Giovanni Truppi.

Giovanni Truppi

Gli esordi come musicista

Nella città partenopea Giovanni trascorre tutti gli anni della propria infanzia. Sin da piccolo nutre un interesse molto forte verso la musica, tanto da iniziare a suonare il pianoforte già dai 7 anni. Oltre a questo strumento classico, Giovanni Truppi da adolescente sceglie di ampliare i propri interessi, imparando da autodidatta a suonare anche la chitarra elettrica.

Da giovane fonda anche una band, Le Baccanti, che propone brani rock. Alla ricerca di una svolta per la propria carriera, Giovanni sceglie di trasferirsi a Roma all'età di 23 anni. Nella capitale prosegue il percorso musicale intrapreso, dedicandosi prevalentemente a studiare il genere jazz e a perfezionare il canto. Nel frattempo si mantiene dando a sua volta lezioni musicali.

Nel 2010 arriva a pubblicare il suo primo album dal titolo C'è un me dentro di me, realizzato con l'etichetta Cinico Disincanto.

Giovanni Truppi: il successo come cantautore

Tre anni più tardi Giovanni Truppi pubblica il suo secondo album: il titolo è Il mondo è come te lo metti in testa. Cambia l'etichetta, che in questo caso è Jaba JaBa Music, ma non muta l'impegno dell'artista, che anzi registra brani in cui suona la chitarra elettrica e il pianoforte. Per il tour del disco Giovanni viene supportato inizialmente solo alla batteria, per poi terminare con le ultime date cantando e suonando la chitarra elettrica e il piano.

Nel 2015 esce il suo terzo album intitolato semplicemente Giovanni Truppi. Quest'opera include alcuni brani che sono il frutto di collaborazioni importanti; tra gli artisti c'è quella con Motta.

Nella stagione primaverile dell'anno seguente, 2016, per l'artista napoletano inizia una fase di esibizioni dal vivo che si rivelano importanti per la sua carriera. Con i membri della band, la cui formazione completa include Giovanni Pallotti al basso e altri stimati professionisti, la tournée lo porta a girare l'Italia partendo dalla provincia di Firenze e concludendo con una data nella capitale il 5 di novembre.

L'evoluzione pop e i dischi successivi

Per Giovanni Truppi arriva poi un momento di riposo, durante il quale si concentra maggiormente sugli aspetti legati alla sua vita privata. La passione per la musica tuttavia non lo abbandona mai e il fervore creativo rimane estremamente forte. Nel 2019 torna dunque sulla scena con la pubblicazione dell'album Poesia e civiltà. La pausa ha portato notevoli evoluzioni per quanto riguarda lo stile del cantautore campano, che ora propone arrangiamenti molto più pop, sconfinando persino nella musica elettrica grazie all'introduzione dei sintetizzatori.

Nonostante la differenza rispetto ai precedenti lavori continua ad attirare i pareri favorevoli della critica anche per il sound sempre più contemporaneo. La capacità di adeguarsi al passare del tempo e di esibire una sensibilità in linea con le esigenze degli appassionati di musica, si ritrova pienamente nei brani contenuti all'interno dell'EP "5", dato alle stampe nel gennaio del 2020. Quest'opera contiene interpretazioni diverse di alcuni brani già presenti nell'album precedente, nonché due canzoni inedite.

Dallo studio attento dell'evoluzione del panorama musicale nascono le collaborazioni con artisti come Calcutta, Niccolò Fabi, Brunori Sas e La Rappresentante di Lista.

Nell'ottica di esprimere la propria personalità artistica a tutto tondo, l'edizione su CD viene venduta assieme a un libro che contiene storie a fumetti di artisti premiati.

Gli anni 2020

Nell'estate del 2021 prosegue il percorso autoriale di Truppi, pubblicando il libro L'avventura con la casa editrice La Nave di Teseo. Si tratta del foto-diario di un viaggio in camper ispirato al tragitto di Pier Paolo Pasolini tracciato nell'opera Lunga strada di sabbia. Il libro condivide il titolo con il singolo nato proprio al termine del viaggio.

Nell'estate del 2020, tra la prima e la seconda ondata di Covid-19, si è aperto in Italia uno spiraglio di libertà che mi ha permesso di intraprendere un progetto su cui fantasticavo da quando, qualche anno fa, ho ricevuto in regalo "La lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini.



Insieme a Giovanni Pallotti e Daniele Del Plavignano, con i quali sono amico e lavoro da tempo, in circa quaranta giorni abbiamo percorso su un camper il perimetro della costa continentale del nostro Paese, da Ventimiglia a Trieste, cercando di evitare le vie di grossa percorrenza e tenendo il più possibile il mare a vista.



Nel bagagliaio trasportavamo il mio pianoforte e, grazie all'allentamento delle restrizioni che in quei mesi ha riguardato anche gli spettacoli dal vivo, lungo il percorso ho potuto fare alcuni concerti in solitaria per un numero contenuto e distanziato di partecipanti.

A dicembre dello stesso anno viene resa nota la partecipazione di Giovanni Truppi all'edizione 2022 del Festival di Sanremo; l'artista napoletano ha annunciato che presenterà il brano dal titolo Tuo padre, Mia madre, Lucia.