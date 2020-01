Biografia • Tutti pazzi per Ai Se Eu Te Pego!

Michel Telò nasce il 21 gennaio 1981 in Brasile, a Paranà, Campo Grande. Il cantante inizia la sua avventura musicale a soli 12 anni, entrando a far parte del gruppo musicale Group Guri. La carriera di Michel prosegue come cantante di altri due gruppi folkloristici tradizionali di grande importanza per la scena musicale sudamericana.

Cantante, compositore, ballerino e polistrumentista, fa dell'energia delle sue performance dal vivo la propria arma vincente. Il suo carisma e la forte interazione con il pubblico conquistano presto i più importanti festival brasiliani. Il debutto solista avviene nel 2009, con l'album "Balada Sertaneja". L'anno successivo esce il suo secondo lavoro "Michel Teló", che include "Ei, Psiu Beijo MeLiga" e "Fugidinha", brani che scalano le chart radio conquistando l'airplay di tutta l'America Latina.

Con il 2011 Michel conquista il successo internazionale grazie al fenomeno "Ai Se Eu Te Pego". Tutto inizia da Neymar, che per festeggiare un gol col Santos si esibisce pubblicamente nella coreografia del brano. Il siparietto ottiene grande successo tra i fanatici del Calcio e così anche Cristiano Ronaldo e il compagno di squadra Marcelo, durante una partita con il Malaga, danno vita alla divertente coreografia sulle note immaginarie della canzone. Anche Robinho, Boateng e Pato si scatenano sulla canzone di Telò durante gli allenamenti, e di lì a poco la lista dei campioni del Calcio impazziti per "Ai Se Eu Te Pego" si fa interminabile.

In poche settimane, oltre al Brasile il singolo si conferma una hit anche in Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia, Romania e tanti altri paesi europei. In Italia "Ai Se Eu Te Pego" - firmata da Energy Production su etichetta X-Energy, distribuzione digitale Made In etaly - schizza in pochi giorni al numero 1 di iTunes, in testa ai singoli più scaricati, guadagnandosi in sole due settimane dalla pubblicazione il Disco d'Oro e a una settimana di distanza il Disco di Platino!

I tantissimi video virali dei calciatori sono un efficace propellente per il fenomeno; il video ufficiale di "Ai Se Eu Te Pego" conta su YouTube decine di milioni di visualizzazioni, con una media di oltre 500.000 visite al giorno sul solo canale ufficiale italiano Energy Production Rec. In Italia la canzone viene presentata in anteprima a Quelli che il Calcio, con Victoria Cabello e il Trio Medusa come protagonisti dell'esilarante coreografia, e approda a Striscia La Notizia, dove le Veline Costanza e Federica si scatenano dirette da Saverio Ariemma, il coreografo ufficiale della trasmissione che accetta di firmare anche il video del tutorial italiano per imparare i passi ufficiali del ballo.

Anche altri vip si divertono a cimentarsi nel ballo al ritmo di "Nooossaa! Nooossaa! Delicia!", da Alessia Marcuzzi a Elena Santarelli e Melissa Satta per citare i nomi più hot.

Anche i media italiani più tradizionali confermano il fenomeno partito dai social network tra video virali e parodie, tanto che la canzone resta per settimane tra i Top 20 dei brani più trasmessi dalle radio italiane, vedendosi triplicati i passaggi già dopo le prime due settimane di airplay. I numeri sono considerevoli, ma la cosa più eclatante curiosa è la velocità con cui si sviluppano.

L'allegria contagiosa della gente, l'amore per la vita e il divertimento: è questa l'atmosfera creata da "Ai Se Eu Te Pego". Tante imitazioni più o meno similari tentano di cavalcare l'onda del fenomeno, ma la hit di Michel Telò è l'unica ballata dai campioni del Calcio e spopola senza sosta promettendo di confermarsi come un evergreen immortale.