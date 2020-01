Biografia • Cervellone da Oscar

Virginia Elizabeth Davis è una delle dive del grande schermo che incarna gli anni '80 in grande stile: figlia di un ingegnere e di una insegnante Genna Davis deve la sua scalata ad una volontà di ferro e alla lunga gavetta intrapresa, così dura da averla forgiata rispetto a qualsiasi difficoltà.

Dopo aver studiato arte drammatica a Boston recita con una compagnia nel New Hampshire che, com'è d'uso nella tradizione americana, la mette davvero a dura prova. Lo stress, le eterne prove e i ritmi serrati contribuiscono a plasmare la sua grande capacità di lavoro e la sua duttilità di interprete.

Nel 1979, non ancora famosa, Geena Davis si trasferisce a New York dove per sbarcare il lunario si accontenta di svolgere i lavori più diversi, dalla commessa in un negozio di abbigliamento a qualche ingaggio come modella occasionale.

Ottiene una piccola soddisfazione personale quando diventa una delle modelle del celebre catalogo di Victoria Secret's. Un piccolo successo a cui si deve però una grande carriera, visto che sono proprio quelle foto a colpire Sidney Pollack, regista in auge alla ricerca di nuovi talenti.

Geena Davis negli anni '80

Dopo una breve apparizione al cinema approda in TV dove partecipa a due serial mediocri ("Buffalo Bill" e "Sara"). Finalmente è pronta per il vero debutto: Pollack nel 1982 la chiama per affiancare uno scatenato Dustin Hoffman in "Tootsie", divertente film con un inedito Hoffman in minigonna e rossetto. Geena Davis dal canto suo interpreta il ruolo di un'attricetta di soap-opera che, ignara delle origini maschili di Tootsie, è costretta a dividere il suo camerino con lui.

Nello stesso anno, fra una pausa e l'altra delle riprese, sposa Richard Emmolo ma si tratta di un cosiddetto matrimonio-lampo: nemmeno un anno dopo i due divorziano.

Geena Davis persegue indefessa le sue ambizioni professionali, non si fa abbattere dalle disavventure private e, dopo una serie di apparizioni per la televisione, torna nuovamente sul grande schermo con "La mosca", l'ennesimo incubo di celluloide del geniale David Cronenberg.

Le sue capacità plastiche, l'efficacia che ha nel rendere l'orrore e la tenerezza, il sentimento e la paura, accanto al volto scavato del protagonista, un allucinato Jeff Goldblum, contribuiscono alla forza di persuasione del film. Galeotto fu il set: i due si sposano nel 1987 per un matrimonio che durerà tre anni.

Gli anni '90

I pochi che sembravano non credere alle capacità di Geena Davis quando faceva la modella a New York dovranno presto ricredersi. Nel 1989 il successo di "Turista per caso" (firmato dal grande Lawrence Kasdan) le regala l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Tre anni dopo diventa l'icona di una filosofia di vita con "Thelma & Louise" (dietro la cinepresa: un Ridley Scott al suo meglio), un Oscar ingiustamente mancato.

Al divorzio con Jeff Goldblum segue un nuovo matrimonio con il regista Renny Harlin che la dirige in "Corsari" e in "Spy", due film di non grande richiamo malgrado siano tutt'altro che disprezzabili. Anche la relazione con Harlin dura poco e Geena Davis è pronta per il suo quarto 'sì' con il dottor Reza Jarrahy.

Curiosità

Alcune curiosità: donna molto sportiva, Geena Davis non solo è un'ottima giocatrice di baseball (ricordiamo il commovente film "Ragazze vincenti" con Tom Hanks e Madonna) ma è anche stata tra le semifinaliste della selezione statunitense per le olimpiadi di Sidney di tiro con l'arco, piazzandosi 24ma tra le 28 partecipanti. Inoltre è iscritta al 'Mensa', un'associazione internazionale composta soltanto da persone dotate di un alto quoziente intellettivo.

Gli anni 2000

L'attrice non è un'assidua del grande schermo e sono in molti quelli che vorrebbero rivederla più spesso in ottimi film. Oltre a prestare la voce ai capitoli cinematografici di "Stuart Little" (1999, 2002, 2005), tra i suoi ultimi lavori ricordiamo la serie tv "Una donna alla Casa Bianca" (2006) e il film "Accidents Happen" (2009, di Andrew Lancaster). Nel 2016 è tra i personaggi protagonisti della serie tv "The Exorcist".