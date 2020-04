Biografia • Inchiesta in diretta

Riccardo Iacona nasce a Roma il 27 aprile del 1957. Si laurea in discipline dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università degli Studi di Bologna poi, dal 1980 e fino al 1987, lavora come aiuto regista per il cinema e la televisione.

Poi il suo lavoro si sposta a Rai Tre.

Lavora prima in "Scenario" di Andrea Barbato e "Duello" (programmi curati e voluti da Nino Criscenti), successivamente, dopo l'incontro con Michele Santoro, "Samarcanda", "Il Rosso e il nero" e "Temporeale".

Riccardo Iacona lascia la Rai nel 1996 per seguire Santoro a Mediaset, su Italia Uno: è autore insieme a Ruotolo e Corrado Formigli dei programmi "Moby Dick" e "Moby's".

Rientra in Rai nel 1999 - sempre parallelamente al ritorno di Michele Santoro - e lavora per le due testate "Circus" e "Sciuscià".

Dal 2004 per Raitre è autore e regista della serie "Italiani" che assieme a "W gli Sposi", "W il Mercato", e "W la Ricerca" vincono la sfida del grande reportage in prima serata. Per il suo lavoro giornalistico vince numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Flaiano, il Premio Città di S. Marinella.

Da agosto del 2005 realizza i reportage di "W l'Italia": "Case!", "Ospedali!", "Tribunali!" e la seconda serie del 2007 dal titolo "Pane e Politica".

Da giugno a settembre del 2007 Iacona è impegnato con undici puntate in "W L'ITALIAdiretta", il primo settimanale di approfondimento giornalistico in onda d'estate, un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia che porta le telecamere di Rai Tre ogni settimana in diretta in località diverse.

Esce poi "Racconti d'Italia", libro con 3 DVD.

Nel settembre del 2008 vanno in onda su Rai Tre in prima serata i suoi due reportage internazionali dal titolo "La Guerra Infinita" su Kosovo e Afghanistan.

Il suo ultimo programma si intitola "Presadiretta" (2010).