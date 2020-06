Biografia

Il cardinale e arcivescovo Luis Antonio Gokim Tagle è una delle figure religiose cattoliche più importanti del continente asiatico. Nasce il 21 giugno 1957 a Manila, capitale delle Filippine, da Milagros Gokim e Manuel Tagle, genitori profondamente cattolici: il piccolo Luis Antonio già a tre anni è in grado di recitare il Santo Rosario.

Terminate le scuole primarie, entra nel Seminario di San Giuseppe, dove ha la possibilità di studiare filosofia ottenendo il Bachelor of Arts; quindi, si dedica alla teologia frequentando l'Università Ateneo de Manila, incoraggiato dai suoi amici preti (benché i suoi genitori avessero immaginato per lui un futuro come dottore).

Ordinato sacerdote il 27 febbraio 1982 da Felix Paz Perez, allora vescovo di Imus, viene incardinato nell'arcidiocesi di Manila. Tagle si sposta negli Stati Uniti nel 1987, per frequentare l'Università Cattolica d'America: è qui che ottiene il dottorato in teologia Summa cum Laude, scrivendo la propria tesi sotto la guida di Joseph Komonchal sull'evoluzione della nozione di collegialità episcopale a partire dal Concilio Vaticano II, e sull'influenza esercitata da Papa Paolo VI su tale evoluzione; quindi diventa rettore e direttore spirituale del seminario della diocesi di Imus. Dopo aver passato sette anni a Roma, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, per approfondire gli studi, entra a far parte nel 1997 della Commissione Teologia Internazionale.

Poco dopo diventa parroco della cattedrale di Imus: una carica che precede la nomina a vescovo, che arriva il 22 ottobre del 2001 (la consacrazione episcopale arriva il 12 dicembre successivo da parte dell'arcivescovo di Manila, il cardinale Jaime Lachica Sin). Nel 2005 Luis Antonio Tagle diventa il più giovane vescovo a far parte del Sinodo sull'Eucaristia, venendo anche eletto nel Consiglio post-sinodale.

Nel corso del suo episcopato a Imus, si dedica specialmente ai più giovani, e non a caso dimostra un rapporto evoluto con la tecnologia, illustrando le letture ogni settimana in video diffusi su Internet. Per sua iniziativa, la diocesi di Imus accoglie il primo incontro dei giovani asiatici: in pratica, una sorta di Giornata mondiale della gioventù in versione continentale.

Il 13 ottobre del 2011 Tagle viene nominato da Papa Benedetto XVI arcivescovo metropolita di Manila, dopo le dimissioni rassegnate dal cardinale Gaudencio Rosales per raggiunti limiti di età. Nello stesso periodo, compie un pellegrinaggio religioso in Terra Santa, e nella Chiesa di Santa Caterina a Betlemme prende in mano la statua di Gesù Bambino; partecipa, inoltre, alla cerimonia di installazione di un albero come simbolo dell'amicizia tra Israele e Filippine. Luis Antonio Tagle diventa ufficialmente arcivescovo il 12 dicembre del 2011, data che corrisponde alla festa per Nostra Signora di Guadalupa, e al decimo anniversario dalla sua consacrazione episcopale.

Nel 2012, invece, viene nominato padre sinodale della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi e cardinale presbitero di San Felice da Cantalice a Centocelle.