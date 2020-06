Biografia • Il futuro di un Re

William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, o più brevemente indicato come principe William del Galles, nasce a Londra il giorno 21 giugno del 1982), primogenito di Carlo, principe del Galles e di Diana Spencer, scomparsa prematuramente nel 1997. Nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, il principe William è secondo nella linea di successione al trono, dopo il padre e prima del fratello Henry (indicato spesso anche come Harry), nato nel 1984.

William riceve il battesimo il giorno 4 agosto del 1982 da parte dell'arcivescovo di Canterbury, don Robert Runcie, nella Music Room di Buckingham Palace; nella cerimonia i suoi padrini sono diverse personalità regali europee: il Re Costantino II di Grecia; Sir Laurens van der Post; la Principessa Alexandra Windsor; Natalia Grosvenor, Duchessa di Westminster; Norton Knatchbull, Barone Brabourne e Susan Hussey, Baronessa Hussey di North Bradley.

L'educazione scolastica di William avviene presso la Mrs Mynors School e presso la Wetherby School di Londra (1987-1990). Continua gli studi alla Ludgrove School a Berkshire fino al 1995; poi nel mese di luglio dello stesso anno si iscrive presso il blasonato Eton College, dove prosegue gli studi superiori in geografia, biologia e storia dell'arte.

Dopo undici anni di unione matrimoniale, nel 1992 vive la separazione dei genitori Carlo e Diana: l'evento e il periodo sono abbastanza traumatici, considerato anche il clamore mediatico che accompagna il fatto.

Quando William ha solo quindici anni (e il fratello Harry tredici), l'ultimo giorno di agosto del 1997 la madre, Diana Spencer, muore tragicamente in un incidente d'auto a Parigi insieme al compagno Dodi al Fayed. Pochi giorni dopo (è il 6 settembre) si celebrano i funerali nell'Abbazia di Westminster, a cui partecipano un numero altissimo di persone, oltre alla nazione intera che segue l'evento in televisione. William, insieme al fratello Henry, il padre Charles, il nonno Philip, duca di Edimburgo e lo zio Carlo, fratello di Diana, seguono il feretro durante la processione da Buckingham Palace fino all'abbazia di Westminster. Alle telecamere viene vietato di diffondere immagini dei principi minorenni, durante questi momenti di lutto.

William termina gli studi a Eton nell'anno 2000: si prende poi un anno sabbatico, durante il quale lavora in in Cile nel campo del volontariato. Torna in Inghilterra e nel 2001 si iscrive alla prestigiosa università scozzese di St. Andrews. Consegue una laurea in Geografia con il massimo dei voti nel 2005.

Dopo un breve periodo di esperienza lavorativa presso la prestigiosa banca di Londra HSBC (uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, il primo in Europa per capitalizzazione), William del Galles decide di seguire il fratello minore Harry, entrando nell'accademia militare di Sandhurst.

William viene nominato ufficiale proprio dalla nonna, Elisabetta II, la quale oltre a essere Regina ricopre anche il ruolo di Capo delle forze armate. Così come Harry, anche William fa parte del "Household Cavalry" (Reggimento Blues and Royals); ricopre il grado di capitano.

Per quanto riguarda le regole sulla successione al trono del Regno Unito, qualora venisse incoronato e non decidesse di modificare il suo nome, prenderebbe il nome di William V (Guglielmo V). Dalla parte della madre discende direttamente da Carlo II Stuart, anche se tramite figli illegittimi; dopo quasi quattrocento anni sarebbe pertanto il primo monarca a vantare discendenza dalle casate reali di Tudor e Stuart.

Come personaggio pubblico William è molto attivo nel sociale, proprio come lo fu la madre: William è patrono del Centrepoint, associazione londinese che si occupa dei giovani disagiati, della quale proprio Diana era stata patrona. Inoltre William è presidente della FA (Football Association), prendendo il testimone dallo zio Andrew, Duca di York e vice patrono della Welsh Rugby Union.

Durante il suo periodo di studi universitari William conosce nel 2001 Kate Middleton, sua collega di studi presso la St. Andrew's University. Si innamorano e il fidanzamento inizia dal 2003. Nonostante nell'aprile del 2007 i media inglesi diffondano la notizia dell'interruzione del fidanzamento - non smentita - la relazione tra i due giovani proseguirà positivamente. William e Kate nello stesso anno prendono assieme parte nel luglio 2008 alla cerimonia d'investitura del principe all'Ordine della Giarrettiera. Il fidanzamento ufficiale di William del Galles con Kate Middleton viene annunciato dalla casa reale britannica il 16 novembre 2010: le nozze vengono fissate per il giorno venerdì 29 aprile 2011. Per il fidanzamento William regala a Kate uno splendido anello che fu della madre Diana.