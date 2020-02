Biografia

Andrea Delogu nasce il 23 maggio del 1982 a Cesena. Trascorre gli anni della propria infanzia nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si sono conosciuti.

Nel 2002 debutta in televisione lavorando a "Mai dire domenica", show della Gialappa's Band in onda su Italia 1 e presentato dal Mago Forest in cui fa parte del corpo di ballo delle letteronze.

Rimasta alla corte della Gialappa's per due anni, nella stagione televisiva 2004/2005 approda su Sky Canale 109 per condurre il magazine "Vetrina", mentre su VJ Tv è alla guida di "Top of VJ". Nello stesso periodo, inizia a presentare su Match Music "A casa di Andrea", trasmissione della quale è anche autrice.

Nel 2008 entra a far parte di "Saturday Night Live from Milano", show comico in onda su Italia 1, insieme con Barbara Clara, con la quale fonda il duo musicale Cinema 2.

Andrea Delogu negli anni 2010

Successivamente Andrea Delogu passa a Raidue, dove partecipa come dj a "Aggratis" (2013), programma comico ideato da Gregorio Paolini e condotto da Fabio Canino, insieme con Ema Stokholma. Con quest'ultima forma il duo Stokhoglu.

Sempre con la Stokholma, nell'estate del 2013 prende parte a "Jump! Stasera mi tuffo", in onda su Canale 5. Nello stesso periodo cura sul sito del settimanale "Panorama" il blog "She-can-dj".

Il libro autobiografico

Nel 2014 Andrea Delogu scrive insieme con Andrea Cedrola il libro "La collina", in cui ricostruisce i primi anni della propria vita all'interno della comunità di San Patrignano.

L'opera ripercorre non solo la sua esistenza e quella dei suoi genitori, ma anche le vite di molte altre persone che sono state salvate nella lotta contro l'eroina. Il padre di Andrea Delogu era l'uomo di fiducia e l'autista del capo della comunità, mentre la mamma si occupava di fotografie.

Il libro supera le 20mila copie vendute, raggiungendo in una decina di giorni tre ristampe.

La seconda metà degli anni 2010

Tornando alla tv, è di nuovo su Raidue, per presentare insieme con Marco Giusti "Stracult", trasmissione in onda in seconda serata che conduce anche nel 2015. Nell'estate di quell'anno presenta anche il "Premio internazionale del vino", evento giunto alla diciassettesima edizione e realizzato grazie al patrocinio della Fondazione italiana sommelier.

Poi affianca Enrico Varriale su Raitre alla conduzione del "Processo del lunedì", che però ottiene risultati di ascolto poco soddisfacenti.

In radio, invece, è accanto a Gianfranco Monti e a Claudio De Tommasi nella trasmissione di Rai Radio 2 "Sociopatici", dopo essere stata affiancata nello stesso programma da Saverio Raimondo e da Francesco Taddeucci.

Dopo essere stata ancora in coppia con Marco Giusti per "Troppo giusti", in onda su Raidue, nel novembre del 2015 Andrea Delogu fa parte dei giurati che compongono la commissione musicale di "Sanremo Giovani".

In occasione del Festival di Sanremo del 2016, poi, è una delle presentatrici della diretta su Rai Radio 2. Poco dopo rende noto di essere riuscita a superare la dislessia, contribuendo a far conoscere ulteriori dettagli della propria vita privata al pubblico.

Scelta come conduttrice di "Parla con lei", dating show trasmesso da Fox Life, nell'inverno del 2016 torna a far parte dei giurati chiamati a selezionare i cantanti di "Sanremo Giovani" in occasione di "Sarà Sanremo", la serata finale del concorso.

Nel 2016 si unisce in matrimonio con Francesco Montanari, attore di due anni più giovane.

Poi presenta su Fox Life "Dance Dance Dance", talent show dedicato al ballo in cui è affiancata da Diego Passoni. Con lo stesso Passoni, nel maggio del 2017 commenta le semifinali dell'"Eurovision Song Contest", trasmesse in Italia da Raiquattro, in cui a rappresentare l'Italia c'è Francesco Gabbani.