Biografia

Laura Barriales nasce il 18 settembre del 1982 a Leòn, in Spagna. Sin da ragazza lavora come modella e presta il volto a numerosi spot pubblicitari: prende parte, tra l'altro, alle campagne di Kiko, Helena Rubinstein, Oxxy Jeans, Nolita, Vodafone e Verdiani.

In Italia

Nel 2006 debutta nella televisione italiana, affiancando Carlo Conti - insieme con Natalia Bush e Pamela Camassa - ne "I raccomandati", show in onda in prima serata su Raiuno. Nello stesso periodo, è accanto a Daniele Interrante in "CD: Live Estate", programma musicale trasmesso da Raidue, ed è una degli inviati speciali di "Oltremoda", su Raiuno; su Sky Show, invece, partecipa a "Shake it".

Nel 2007 è una delle attrici che compaiono in "Buona la prima", show-comedy di Italia 1 che vede come protagonisti Ale e Franz, interpretando Laura, la vicina di casa del duo.

Tornata su Raidue, Laura Barriales lavora a "Matinée", dove gestisce la rubrica degli artisti in vetrina; a Mediaset, poi, è la valletta di "Controcampo - Diritto di replica", rotocalco sportivo presentato da Alberto Brandi. Nel 2009 è di nuovo su Raidue, dove conduce insieme con Nicola Savino "Scorie", programma comico, e con Amadeus sia il "Venice Music Awards" che "Mezzogiorno in famiglia", per la regia di Michele Guardì.

Gli anni 2010

Nel 2010 la showgirl spagnola intraprende anche la carriera di attrice: oltre a un piccolo ruolo nella commedia "Maschi contro femmine", è tra le protagoniste della terza stagione della fiction "Capri", in onda su Raiuno.

Conduce, inoltre, "DivinAmalfi", su Raidue, al fianco di Savino Zaba, mentre su Raiuno, in occasione dei Mondiali di calcio che si disputano in Sudafrica, è tra le opinioniste di "Notti mondiali", programma affidato alla conduzione di Paola Ferrari.

Nella primavera del 2011 Laura Barriales lavora nuovamente a stretto contatto con Carlo Conti, essendo una delle concorrenti di "Lasciami cantare!", talent show trasmesso da Raiuno, mentre l'anno successivo è tra i volti della nona edizione de "L'isola dei famosi", reality show in onda su Raidue presentato da Nicola Savino, in qualità di opinionista.

In seguito, sempre sulla seconda rete Rai viene chiamata a presentare insieme con il Trio Medusa "Italia Coast2Coast", trasmissione dalle velleità comiche che vorrebbe far scoprire ai telespettatori le tv locali italiane: lo show, tuttavia, viene cancellato dopo solo due puntate a causa dei bassissimi ascolti fatti registrare.

Dal 16 settembre del 2013 approda in radio, affiancando l'attore e imitatore Max Giusti nella quarta edizione di "Radio 2 SuperMax", in onda su RadioDue.

Madrina della Juventus