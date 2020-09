Biografia • Curve d'oltremanica

Keeley Rebecca Hazell nasce a Londra il giorno 18 settembre 1986.

La sua fama si deve inizialmente al popolare quotidiano "The Sun" che l'ha lanciata come ragazza della "Terza Pagina", spazio quotidianamente dedicato alla foto di una ragazza in topless.

Keeley Hazell è quasi sconosciuta in Italia quando diviene molto famosa in Gran Bretagna; grazie alla sua avvenenza e a un volto accattivante, non tarda a diventare un personaggio conosciuto e popolare; in breve i tabloid d'oltremanica la descrivono come un'icona della bellezza femminile inglese.

Tra il 2006 e il 2009 realizza cinque calendari sexy, veicolo di marketing che aiuta sicuramente la vendite e che alla modella procura notorietà mondiale. Anche la rivista Playboy la contatta ma lei rifiuta l'offerta, dichiarando di non trovarsi a suo agio nel posare completamente nuda.

Tra le attività artistiche collaterali appare in un lungometraggio dal titolo "Cashback"; le viene poi offerto il ruolo di protagonista femminile nella serie tv Baywatch, dove avrebbe sostituito Pamela Anderson. Il sogno però dura solo il tempo di veder diffuso su internet il filmato a luci rosse con il proprio fidanzato, fatto che porta all'annullamento del contratto cinematografico.

Prova a cimentarsi anche come cantante e presentatrice per l'emittente Byte Me TV.