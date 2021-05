Nel 2016 Greta Scarano ottiene il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per il film “ Suburra ” (2015, di Stefano Sollima)

Tra le attrici italiane più popolari dell'inizio degli anni 2020 c’è Greta Scarano , nata a Roma il 27 agosto 1986 sotto il segno della Vergine. Fin da piccola, Greta mostra propensione per la musica (in particolare le piace suonare la batteria e le percussioni), e la recitazione. Il suo “primo amore” però è il teatro , attraverso cui impara le tecniche più efficaci per diventare una brava attrice .

