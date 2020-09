Biografia

L’attore e modello Massimiliano Morra nasce a Napoli il 30 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Leone. Iscritto all’anagrafe con il come completo di Gabriele Massimiliano Morra, studia prima al liceo Scientifico e poi consegue la laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel 2014.

Terminati gli studi esordisce nel campo della moda, sfilando per stilisti famosi come Armata di Mare, Calvin Klein Jeans, Colt Jeans. Nel 2010 vince il concorso de “Il più bello d’Italia”. Più tardi, nel 2013, il successo arriva anche in campo cinematografico e televisivo.

Massimiliano Morra

L’esordio in tv di Massimiliano Morra avviene con la miniserie “Pupetta – Il coraggio e la passione”, in cui interpreta il boss Michele De Nicola. Successivamente recita al fianco di attrici del calibro di Virna Lisi e Sabrina Ferilli nella fortunata serie tv intitolata “Baciamo le mani – Palermo New York 1958”.

Tra i riconoscimenti ottenuti per la sua carriera come attore televisivo, c’è quello di “Rivelazione dell’anno” conferitogli dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” in occasione del Roma Fiction Fest. Per la serie “Baciamo le mani – Palermo New York 1958” Morra ha invece ricevuto l’Oscar dei Giovani durante la 43esima Giornata d’Europa. In questa serie tv, invece, interpreta uno dei protagonisti, Vito Calabrese.

Dal 2014 Massimiliano ha sempre lavorato con grande impegno ed entusiasmo in tv, anche al fianco di attori particolarmente amati dal pubblico, come Gabriel Garko.

“Vorrei che le persone mi conoscano come persona, oltre che nella veste di attore”

- ha detto nel 2020 riferendosi alla scelta di partecipare al Grande Fratello Vip 5.

E’ disposto a mettersi a nudo, Massimiliano, senza alcun filtro, con pregi e difetti. E lo ha anche scritto in un recente post su Instagram:

“In questo viaggio voglio mostrarvi chi è Massimiliano, non i personaggi che ho interpretato nelle fiction che conoscete”.

La vita privata e sentimentale di questo attore e modello di origini partenopee è sempre stata abbastanza movimentata: nel 2014 è stato legato sentimentalmente con l’attrice Adua Del Vesco: pare che la storia sia terminata perché lui era molto geloso. I due si erano conosciuti mentre giravano la miniserie “Furore”.

Nel 2020 ritrova la sua ex all'interno della casa del GF. Tuttavia sono entrambi legati ad altre persone: Massimiliano è fidanzato con la modella e fashion designer Dalila Mucedero, come lui stesso ha scritto sui social.

Nel 2018 gli hanno attribuito anche una relazione con Sara Di Vaira, ballerina celebre del cast di “Ballando con le Stelle”, ma pare che in realtà si trattasse solo di un legame di amicizia.

Un episodio che Massimiliano Morra racconta spesso e che gli ha segnato la vita è il grave incidente che gli è capitato proprio al ritorno da una delle puntate di “Ballando con le stelle”. Dopo essere caduto, ha perso conoscenza riportando un grave trauma cranico con diverse emorragie.

“Sono stato miracolato, mi ha salvato l’Arcangelo Gabriele”

- ha dichiarato.

In qualche intervista a questi avvenimenti precedente l’attore ha rivelato di aver subito molestie da parte di un noto conduttore televisivo e produttore.

“Non ho mai denunciato per timore, ma se dovesse capitare di nuovo non mi farò intimorire”.

Massimiliano è alto 187 cm, pratica anche l’attività di personal trainer e si divide tra Roma e Napoli, dove vivono i suoi familiari.