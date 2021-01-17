Mia Ceran
Biografia
Mia Ceran nasce il 15 novembre del 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco (dentista) e madre slava (giornalista). Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, vive a Miami fino all'età di tredici anni, per poi trasferirsi a Roma Nord. In Italia frequenta la John Cabot University di Roma, dove ottiene il Bachelor triennale.
Tra i primi lavori in ambito giornalistico c'è quello alla CNN, dove entra a far parte della redazione italiana come stagista. Vi giunge dopo aver mentito sulla propria età. Poi lavora presso le redazioni del "Tg5", "Matrix" e "Studio Aperto".
Mia Ceran a La7
Nel 2011, anno in cui diventa giornalista professionista, inizia a lavorare su La7. In un primo momento ricopre il ruolo di inviata per la trasmissione "L'aria che tira", programma economico condotto da Myrta Merlino. Successivamente per "In onda estate".
La prima metà degli anni 2010
Nel 2013 passa ad "Agorà", talk condotto da Gerardo Greco in onda su Raitre, dove cura lo spazio "moviolone", in cui ricostruisce la giornata politica. L'anno successivo, sempre sulla terza rete Rai, conduce il talk show politico "Millennium", in onda il martedì sera in estate al posto di "Ballarò", di Giovanni Floris. Insieme a Mia Ceran ci sono Elisabetta Margonari e Marianna Aprile.
Nel 2015 è alla guida di "Unomattina estate", trasmissione presentata su Raiuno al fianco di Alessio Zucchini.
La seconda metà degli anni 2010
L'anno successivo, nel 2016, Mia Ceran è di nuovo a "Unomattina estate". A partire dall'autunno viene chiamata di frequente come opinionista di "TvTalk", il talk show del sabato pomeriggio di Raitre condotto da Massimo Bernardini. All'interno del programma, Mia commenta gli eventi televisivi e di maggior risonanza mediatica della settimana.
Nel frattempo entra nel cast fisso di "Quelli che il calcio", in onda la domenica pomeriggio su Raidue con la conduzione di Nicola Savino. Mia Ceran è inviata ogni settimana in una destinazione diversa, spesso al fianco dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Totò Schillaci.
Rai dire Niùs
A partire dal mese di febbraio del 2017 inizia a condurre, sempre su Raidue, "Rai dire Niùs", trasmissione dell'access prime time in onda dopo il "Tg2" delle 20.30.
A fianco del Mago Forest (Michele Foresta) conduce un programma orchestrato dalla Gialappa's Band, in cui si commentano notizie più o meno serie, in modo più o meno serio. Il format del programma si rifà a collaudati schemi della Gialappa's, e Mia Ceran, con la sua credibilità giornalistica, costituisce il vero elemento di novità. Gli ascolti determinano da subito un significativo successo della trasmissione.
Gli anni 2020
Mentre prosegue la sua attività di conduttrice a "Quelli che il calcio", nel 2020 partecipa anche come ospite al programma televisivo di Rai 2 "Improvviserai".
Il 9 agosto 2021, a 34 anni, diventa mamma dando alla luce Bruno Romeo Ferrari, nato dall'unione con il compagno Federico Ferrari, manager.
Nel 2024 torna in tv su Rai 3 per condurre il programma Tv Talk, sostituendo il conduttore e autore storico Massimo Bernardini.
Frasi di Mia Ceran
La televisione è il regno dell'abitudine. Abbiamo visto diventare star delle persone di cui, il giorno in cui sono comparse in televisione, sia i critici che il pubblico pensavano "ma con quella voce" o "con quella faccia" non ce la faranno mai. Ma poi cos'è successo? L'abitudine ha vinto su tutto. Perché una faccia familiare diventa credibile in quel che fa. La televisione è questo processo. Nel bene e nel male.
I programmi si possono anche difendere con le unghie e con i denti, dimostrando con tanto di numeri la crescita che si ha avuto. Farlo vuol dire difendere qualcosa in cui sai che ci puoi spendere anima e corpo tutti i giorni.
Anche se sono classe '86, ci sono tante cose in me che sono invecchiate. Ho iniziato a fare questo mestiere a 20 anni con uno stage e non ho mai smesso di lavorare. Ho fatto l'inviata, la conduttrice, l'autrice, tante cose diverse tra loro, ma le ho sempre fatto nell'ancien regime, i miei modelli di riferimento erano sempre persone molto più grandi di me o persone che si muovevano a loro agio in un mondo che aveva tutto il sapore della fine dell'impero.
Sono arrivata a fare il praticantato al Tg5 nel 2010 e c'era già forte – e c'era ovunque, a prescindere dalle testate – una sensazione costante: quella che un tempo fosse tutto meglio. Che fosse meglio il modo in cui si lavorava, che le trasferte durassero di più, che c'era più tempo per preparare un prodotto, che si lavorasse con una squadra più ampia. E forse è perfino vero. Ma è come se la nostalgia per qualcosa di straordinario e di eccezionale che le persone hanno conosciuto, li avesse resi incapaci di adattarsi a quello che è il nuovo mondo. E non voglio dire che il nuovo mondo sia meglio del vecchio. Ma semplicemente è il nuovo mondo.
[«Rai dire Niùs è stato il vero momento di svolta»] [...] La Gialappa's mi aveva contattato perché cercava un giornalista che facesse la foglia di fico rispetto alle loro intenzioni. Io non ero sicura di potermi confrontare con una prova di questo tipo e soprattutto di compiere una tale svolta. Alla fine ho accettato perché per me la Gialappa's e il Mago Forest sono dei miti televisivi: in questo rivendico un amore per la televisione che è abbastanza trasversale. Mi ha convinto la fiducia che hanno riposto in me. Poi sono seguiti cinque anni di Quelli che il calcio con Luca e Paolo, che sono stati una palestra fantastica: era una macchina composita e in alcuni tratti quasi circense. Mi ha dato una conoscenza dei meccanismi televisivi strepitosa. È come se fossi stata per tantissimi anni una studentessa. Televisivamente non rinnego niente: è stato tutto bello e necessario. Forse non tutto – cinicamente parlando – è stato la mossa di carriera azzeccata, ma poco mi importa.
Ho deciso io, a un certo punto, di non rimanere dentro il racconto politico perché quando sono diventata conduttrice [...] ho capito che l'approfondimento politico richiedeva una serie di talenti, competenze e conoscenze dei meccanismi televisivi. A 27 anni forse non ero pronta. Quando Giancarlo Leone mi propose di andare a condurre l'edizione estiva di Unomattina, Andrea Vianello, che mi aveva fatto esordire alla conduzione e si sentiva un po' il mio padre professionale, mi sconsigliò di accettare. Io invece, quella a Unomattina Estate, la trovai un'esperienza rassicurante e da quel momento per me virare è stato abbastanza naturale, anche se in quel momento non avrei mai pensato di arrivare all'intrattenimento.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mia Ceran. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mia Ceran.
Buona e brava
I social sono troppo freddi e banali.
se avessi il tuo cellulare sarebbe meglio
Meravigliosa, se avessi 20 anni di meno, le farei una corte serratissima!!! da impazzire!!!
dove stavi fino a poco tempo fa?
Sei brava, simpatica, spiritosa, intelligente, ecc...
sei il vento nuovo!
Gran bella ragazza che pero' e' anche intelligente, preparata, professionista
adorabile
simpatica
spiritosa
la Mia ideale
...intelligente, ...ironica, ...e bellissima donna !!! "...ein Wunder!"
Come dicono a Firenze .. veramente uno schianto.. bella e soprattutto brava.. non è da pochi.. specialmente se sei donna.
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