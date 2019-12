Biografia

Mia Ceran nasce il 15 novembre del 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco (dentista) e madre slava (giornalista). Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, vive a Miami fino all'età di tredici anni, per poi trasferirsi a Roma Nord. In Italia frequenta la John Cabot University di Roma, dove ottiene il Bachelor triennale.

Tra i primi lavori in ambito giornalistico c'è quello alla CNN, dove entra a far parte della redazione italiana come stagista. Vi giunge dopo aver mentito sulla propria età. Poi lavora presso le redazioni del "Tg5", "Matrix" e "Studio Aperto".

Mia Ceran a La7

Nel 2011, anno in cui diventa giornalista professionista, inizia a lavorare su La7. In un primo momento ricopre il ruolo di inviata per la trasmissione "L'aria che tira", programma economico condotto da Myrta Merlino. Successivamente per "In onda estate".

La prima metà degli anni 2010

Nel 2013 passa ad "Agorà", talk condotto da Gerardo Greco in onda su Raitre, dove cura lo spazio "moviolone", in cui ricostruisce la giornata politica. L'anno successivo, sempre sulla terza rete Rai, conduce il talk show politico "Millennium", in onda il martedì sera in estate al posto di "Ballarò", di Giovanni Floris. Insieme a Mia Ceran ci sono Elisabetta Margonari e Marianna Aprile.

Nel 2015 è alla guida di "Unomattina estate", trasmissione presentata su Raiuno al fianco di Alessio Zucchini.

La seconda metà degli anni 2010

L'anno successivo, nel 2016, Mia Ceran è di nuovo a "Unomattina estate". A partire dall'autunno viene chiamata di frequente come opinionista di "TvTalk", il talk show del sabato pomeriggio di Raitre condotto da Massimo Bernardini. All'interno del programma, Mia commenta gli eventi televisivi e di maggior risonanza mediatica della settimana.

Nel frattempo entra nel cast fisso di "Quelli che il calcio", in onda la domenica pomeriggio su Raidue con la conduzione di Nicola Savino. Mia Ceran è inviata ogni settimana in una destinazione diversa, spesso al fianco dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Totò Schillaci.

Rai dire Niùs

A partire dal mese di febbraio del 2017 inizia a condurre, sempre su Raidue, "Rai dire Niùs", trasmissione dell'access prime time in onda dopo il "Tg2" delle 20.30.