Biografia

Myrta Merlino nasce il 3 maggio del 1968 a Napoli, figlia di Annamaria Palermo, professoressa universitaria, sinologa e Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Laureatasi con lode in Scienze Politiche portando una tesi relativa alla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori in Diritto Internazionale, inizialmente lavora presso la Direzione Generale del Mercato Interno per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, nell'ambito dei Servizi Finanziari.

Poco dopo comincia a collaborare per il quotidiano di Napoli "Il Mattino", scrivendo contributi per la pagina economica ed avviandosi alla carriera giornalistica. Nel 1994 approda in televisione, realizzando servizi e inchieste per "Mixer", il rotocalco ideato e presentato da Giovanni Minoli su Raidue, sempre occupandosi di temi relativi all'economia.

Più tardi diventa responsabile economica di Raitre e lavora per "Italia Maastricht", talk show che parla di economia; è autrice, inoltre, di "Energia" e "La storia siamo noi", programma per il quale cura una serie intitolata "Il segno del comando", dieci puntate dedicate alla storia del Novecento analizzate attraverso la lente di ingrandimento dell'economia.

Gli anni 2000

Dopo avere co-condotto "Mister Euro", nel 2002 Myrta Merlino diventa responsabile dell'informazione per Rai Educational; nel 2004, invece, interviene spesso come ospite, in qualità di esperta di economia, nella trasmissione "Casa Rai Uno". Di nuovo su Rai Educational, a partire dal 2005 è autrice e presentatrice di "Economix", trasmissione di informazione in cui, in ogni puntata, intervista un grande protagonista dell'economia o della politica.

Nel 2006 pubblica per Sperling & Kupfer il libro "Gli affari nostri", una introduzione ai fondamenti dell'economia che vuole esplorare il mondo della finanza, delle imprese e dei mercati per far capire al lettore come funzionano e quali sono le regole che governano questi settori.

Myrta Merlino dalla Rai a La7

Nel 2009 Myrta Merlino lascia la Rai e si trasferisce a La7, dove presenta "Effetto Domino", programma di approfondimento economico di cui è anche autrice che va in onda in seconda serata fino al 2011. Quindi, passa a "L'aria che tira", talk show trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, da lei stessa ideato, scritto e condotto. Il programma all'inizio dura poco più di venti minuti, prima di lasciare la linea a "I menù di Benedetta", con Benedetta Parodi, ma con il passare del tempo e il crescere degli ascolti conquista sempre più spazio, arrivando a superare le due ore di diretta ogni giorno.

Nel 2013 (anno in cui apre un blog sull'"Huffington Post" diretto da Lucia Annunziata), nel corso di un'intervista rilasciata a Klaus Davi, Myrta Merlino racconta di essere stata oggetto di pesanti avances sessuali, alla fine degli anni Novanta, da Dominique Strauss-Kahn, ai tempi ministro delle Finanze in Francia, e di averle respinte decidendo poi di non denunciare il politico transalpino per non suscitare clamore e per evitare la fama che sarebbe seguita da un episodio del genere.

Nell'estate del 2014, in virtù del successo ottenuto dalla sua trasmissione del mattino, Myrta Merlino propone su La7 anche "L'aria che tira stasera", versione serale del programma in onda per quattro lunedì di seguito in prime time, che fa registrare risultati di ascolto più che soddisfacenti.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 la giornalista campana scrive per Rizzoli il libro "Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese", in cui raccoglie e racconta una serie di storie con protagoniste sia madri famose che madri sconosciute. Sull'onda del libro (mentre al mattino prosegue la versione tradizionale de "L'aria che tira"), nel febbraio del 2016 su La7 conduce in prima serata "Madri - Speciale L'aria che tira", con ospite Silvio Berlusconi, che ottiene ascolti deludenti ma che si fa notare per un intervento del filosofo Massimo Cacciari, il quale critica in modo molto pesante l'intervista della Merlino allo stesso Berlusconi.

Vita Privata

Myrta in passato è stata la compagna del manager Domenico Arcuri. Ha tre figli: Pietro e Giulio, gemelli avuti in gioventù, e la figlia Caterina avuta da Arcuri. Nel 2017 ha intrapreso una relazione sentimentale con l'ex calciatore ed allenatore Marco Tardelli.