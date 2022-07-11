Myrta Merlino
Biografia
Myrta Merlino nasce il 3 maggio del 1968 a Napoli, figlia di Annamaria Palermo, professoressa universitaria, sinologa e Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Laureatasi con lode in Scienze Politiche portando una tesi relativa alla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori in Diritto Internazionale, inizialmente lavora presso la Direzione Generale del Mercato Interno per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, nell'ambito dei Servizi Finanziari.
Poco dopo comincia a collaborare per il quotidiano di Napoli "Il Mattino", scrivendo contributi per la pagina economica ed avviandosi alla carriera giornalistica. Nel 1994 approda in televisione, realizzando servizi e inchieste per "Mixer", il rotocalco ideato e presentato da Giovanni Minoli su Raidue, sempre occupandosi di temi relativi all'economia.
Più tardi diventa responsabile economica di Raitre e lavora per "Italia Maastricht", talk show che parla di economia; è autrice, inoltre, di "Energia" e "La storia siamo noi", programma per il quale cura una serie intitolata "Il segno del comando", dieci puntate dedicate alla storia del Novecento analizzate attraverso la lente di ingrandimento dell'economia.
Gli anni 2000
Dopo avere co-condotto "Mister Euro", nel 2002 Myrta Merlino diventa responsabile dell'informazione per Rai Educational; nel 2004, invece, interviene spesso come ospite, in qualità di esperta di economia, nella trasmissione "Casa Rai Uno". Di nuovo su Rai Educational, a partire dal 2005 è autrice e presentatrice di "Economix", trasmissione di informazione in cui, in ogni puntata, intervista un grande protagonista dell'economia o della politica.
Nel 2006 pubblica per Sperling & Kupfer il libro "Gli affari nostri", una introduzione ai fondamenti dell'economia che vuole esplorare il mondo della finanza, delle imprese e dei mercati per far capire al lettore come funzionano e quali sono le regole che governano questi settori.
Myrta Merlino dalla Rai a La7
Nel 2009 Myrta Merlino lascia la Rai e si trasferisce a La7, dove presenta "Effetto Domino", programma di approfondimento economico di cui è anche autrice che va in onda in seconda serata fino al 2011. Quindi, passa a "L'aria che tira", talk show trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, da lei stessa ideato, scritto e condotto. Il programma all'inizio dura poco più di venti minuti, prima di lasciare la linea a "I menù di Benedetta", con Benedetta Parodi, ma con il passare del tempo e il crescere degli ascolti conquista sempre più spazio, arrivando a superare le due ore di diretta ogni giorno.
Nel 2013 (anno in cui apre un blog sull'"Huffington Post" diretto da Lucia Annunziata), nel corso di un'intervista rilasciata a Klaus Davi, Myrta Merlino racconta di essere stata oggetto di pesanti avances sessuali, alla fine degli anni Novanta, da Dominique Strauss-Kahn, ai tempi ministro delle Finanze in Francia, e di averle respinte decidendo poi di non denunciare il politico transalpino per non suscitare clamore e per evitare la fama che sarebbe seguita da un episodio del genere.
Nell'estate del 2014, in virtù del successo ottenuto dalla sua trasmissione del mattino, Myrta Merlino propone su La7 anche "L'aria che tira stasera", versione serale del programma in onda per quattro lunedì di seguito in prime time, che fa registrare risultati di ascolto più che soddisfacenti.
La seconda metà degli anni 2010
Nel 2015 la giornalista campana scrive per Rizzoli il libro "Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese", in cui raccoglie e racconta una serie di storie con protagoniste sia madri famose che madri sconosciute. Sull'onda del libro (mentre al mattino prosegue la versione tradizionale de "L'aria che tira"), nel febbraio del 2016 su La7 conduce in prima serata "Madri - Speciale L'aria che tira", con ospite Silvio Berlusconi, che ottiene ascolti deludenti ma che si fa notare per un intervento del filosofo Massimo Cacciari, il quale critica in modo molto pesante l'intervista della Merlino allo stesso Berlusconi.
Vita Privata
Myrta in passato è stata la compagna del manager Domenico Arcuri. Ha tre figli: Pietro e Giulio, gemelli avuti in gioventù, e la figlia Caterina avuta da Arcuri. Nel 2017 ha intrapreso una relazione sentimentale con l'ex calciatore ed allenatore Marco Tardelli.
Gli anni 2020
Nell'autunno 2021 esce il suo libro Donne che sfidano la tempesta .
Nel 2023, a partire dal mese di settembre, passa a Canale 5 per condurre Pomeriggio 5, la trasmissione che era di Barbara D'Urso.
Frasi di Myrta Merlino
Se coltivi te stesso invece di coltivare il tuo ruolo avrai una forza straordinaria.
Le donne non solo vanno rispettate. Vanno considerate totalmente alla pari.
Il mio libro ["Madri"] si apre con questa frase di Jill Churchill "There is no way to be a perfect mother... But a million ways to be a good one" [Non c'è alcun modo di essere una madre perfetta... Ma un milione di modi per essere una buona madre]: io ne sono profondamente convinta, perché ogni donna trova il modo di essere madre, anche chi decide di non esserlo biologicamente.
Detesto le donne che prendono le scorciatoie perché ci fanno un danno pazzesco. Penso che buttarsi via sia una furbizia con il fiato corto. Capisco che è più facile trovare la raccomandazione, avere l’amante importante, ma ce la possiamo fare molto bene da sole.
[Sul femminicidio] Mi hanno sempre colpito le vittime che non denunciano all'inizio atti violenti pensando che una scenata di gelosia sia amore. Poi diventa troppo tardi.
Faccio informazione e penso di avere il dovere di non essere cialtrona.
[Sulle avances subite da Dominique Strauss-Kahn] Io entrai un po' titubante, mi sedetti su una poltrona, e lui iniziò a fare una conversazione del tutto estranea all’intervista. Io cercai di cavarmela e lui iniziò a farmi spudoratamente la corte, mi disse che adorava le giornaliste.
Questo è un lavoro delicatissimo [quello di giornalista tv] perché si entra tutti i giorni in casa della gente e gli si racconta il mondo.
Sono una fan delle donne ma viviamo in un mondo in cui non fanno squadra e non si aiutano e questo mi dispiace molto.
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Foto e immagini di Myrta Merlino
Video Myrta Merlino
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Myrta Merlino. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Myrta Merlino.
Finalmente qualcuno chiede
Finalmente qualcuno chiede al Sig. Friedman che competenze ha per pontificare sulla guerra se non quella di essere americano, e come tale supportando tutte le convenienze che appartengono all'America stessa.
Parli di economia che forse dico forse si può ascoltare, di certo da parte mia non condividere
Voi signori siete lontani anni luce dal mondo reale relegati nei visti talk... venga il Sig. Friedman a parlare con gli imprenditori veneti delle sanzioni o embarghi e vedrà che scoprirà che succede nel mondo reale che voi compresa la signora Merlino non sapete cosa sia al di là delle convenienti lacrime di coccodrillo che sapete ben gestire alla bisogna.
Armi all'ucraina
A una trasmissione tv, ho sentito un esponente del governo dire che bisogna mandare armi all'ucraina perché possano.. difendersi e nello stesso tempo difendere anche la nostra libertà. Quello è un modo di pensare da vigliacchi, mandare delle persone a morire per difendere la nostra libertà. Se quella persona si sente minacciata, perché non imbraccia un fucile e si difende da solo.
Caro Dott. Parenzo,
Lei filosofeggia sulla democrazia che Il Dott. Sgarbi ha documentato con fatti inoppugnabili esista di striscio anche in Italia, visto il persistere del p. d al governo senza mai aver vinto una elezione negli ultimi 15 anni ma quando si tratta di parlare sopra gli altri o interrompere per declamare la sua stantia verità non è secondo a nessuno dimostrando quanto democratico lei sia se qualcuno la pensa diversamente da lei. Lei è più fastidioso di una zanzara in camera da letto...
Caro Gianrusso,
Le èi un grande opportunista vede la fine dei 5 stelle e taglia la corda... Rimanga in Sicilia con il suo 1% la politica italiana non la rimpiangera'.
Forse gli spettacoli tipo le iene la chiameranno ancora...
si dimetta da europarlamentare l'italia ne avrà tutto di guadagnato...
Telese e Friedman
Oggi con il confronto con Telese Friedmam ha finalmente detto fuori dai denti che il conflitto deve continuare e che nessuno può imporre la pace All' Ucraina... è evidente che gli interessi americani ed inglesi non sono quelli europei... molto più credibile se facesse il doppiatore di olio...
Come sempre il giornalista americano che imita indegnamente Oliver Hardy,
Parla di Conte di Salvini che vogliono raccattare voti con il loro pacifismo,
Confondendo il fatto che è il 55% degli italiani che non sono d'accordo all'invio di armi in Ucraina e non condividono di avere sanzioni che sono più contro loro stessi che contro i russi.
Agli americani le sanzioni non gli fanno un baffo... Dovrebbe trovarsi oggi mese con il problema bollette e con o prezzi alle stelle... Fare i fenomeni è facile con le spalle coperte... Cosa gli frega a Friedman se la benzina costa come l' oro? Chi ha i soldi problemi non ne ha... Con la vostra filosofia da salotto avete rotto gli zebafei...
Medioc per lk'aAmbiente Isde-Italia
Testo della mail (con breve allegato esplicativo) inviato il 14 maggio us: Mail sab14 mag, 14: 42 - ------- "Gentile dottoressa Merlino, anche questa mattina oltre al tema del nucleare è stato trattato in modo ampio il problema dei rifiuti mettendo in campo che la loro "termovalorizzazione" è la soluzione. SBAGLIATO! Se ha la voglia e la curiosità di sapere e capire il perché abbia la pazienza di leggere questo sintetico e breve documento allegato. E non si tratta della sindrome NIMBY!
Sperando in un suo cenno di riscontro la ringrazio per la sua eventuale attenzione.
Cordiali saluti Giovanni Vantaggi Medico per l'ambiente Isde-Italia (www. isde. it) - Gubbio via A. Volta 1 (Pg) - 338------- -------
Noto che sempre più spesso si usano termini quali “Nuovo Ordine” e “Nuovo Ordine Mondiale”. Sono parole che vengono ripetute come se fossero un mantra. Però non viene mai spiegato né il significato, né chi si arroga il diritto di decidere come deve essere questo “Nuovo Ordine”…addirittura “Mondiale”!
Il libro di Klaus Schwab “Il Grande Reset” spiega e inneggia a questa follia. Detto in breve, noi…TUTTI NOI…dovremmo essere “felici” senza più possedere nulla, e saranno degli sconosciuti (che al contrario possiederanno tutto…e con “tutto” intendo anche il cibo, l’acqua…ricordo che Draghi nel 2021 ha firmato per privatizzare l’acqua che è il bene essenziale per la vita) a decidere, “grazie” alla nostra Identità Digitale, se saremo meritevoli di avere qualche premio, come semplicemente alimenti vari, compresa l’acqua, poter mandare a scuola i nostri figli, oppure avere un certo quantitativo di carburante, oppure se potremo andare in vacanza qualche giorno…fino ad arrivare, nel caso in cui non ci piegassimo ai loro voleri, a privarci delle nostre proprietà o a bloccarci il conto in banca. Eh sì…perché vi sembrano oggi così comodi i bancomat e le carte di credito, ma rendetevi conto che se qualcuno decidesse che non potete più accedere al vostro c/c basterà solo un click per poterlo bloccare e non si avrà più nulla in meno di un secondo! Ricordatevi che già oggi nel silenzio più assordante si è impedito a persone oneste e sane di poter accedere alle proprie banche o alla posta per magari ritirare la pensione.
E chi si vuole arrogare questo insano potere? Potrebbero essere persone così ricche che hanno ormai tutto dalla vita e che quindi non trovando più alcuno stimolo, hanno ben pensato di costruirsi questo nuovo “videogioco”… ma stavolta con la vita di persone reali? ! ? !
Io non posso credere che chi aiuta e quindi alimenta il raggiungimento di questo “Nuovo Ordine” sia così SPROVVEDUTO da pensare di esserne esente, assieme ai propri figli, nipoti, cari amici, figli di amici ecc. nel prossimo futuro.
Prima di essere giudici, politici, medici, giornalisti, forze dell’ordine ecc. ricordo a tutti che siamo genitori e come tali abbiamo il profondo dovere di pensare al futuro dei nostri figli, dei nostri giovani. Quale società desideriamo per i nostri ragazzi? Vogliamo che diventino schiavi, che siano privati di una qualunque decisione per se stessi, dominati da entità mostruose che li vogliono privi di pensieri e di capacità critiche?
Proprio non riesco a capire come oggi qualche adulto, magari per una manciata di soldi, possa buttare la vita futura dei propri figli in questo inferno.
Ma vi rendete conto di come vogliono ingabbiarci??? e nessuno, MA PROPRIO NESSUNO, si senta al riparo da tutto ciò!!!
L’indifferenza delle persone che non hanno alzato un sopracciglio pur vedendo calpestare la nostra Costituzione per farne carta straccia e pur vedendo decadere diritti civili e umani, è incomprensibile.
E non voglio dilungarmi sul transumanesimo… solo la parola mi fa vomitare!!! Chi vuole arrivare a questo è già un transumano perché non ha più un briciolo di umanità, di rispetto della vita, è ormai vuoto e secco proprio come un automa.
Oggi bisogna uscire dall'Europa, dalla NATO e anche dall'OMS in quanto tutte queste sono diventate organizzazioni che operano contro l'umanità.
Basta guerra e basta invio di armi
La fregola del Sig. Friedmam nello sponsorizzare l'invio di armi guerra svolta per interposta persona dall'Ucraina tra gli Usa e la Russia si spiega facilmente con il fatto se escludo Pearl Harbor gli Usa un atto di guerra sul loro territorio non l'hanno mai avuta.
Le sanzioni che gli Usa vogliono più incisive non portano alcun danno agli Usa stessi viceversa colpiscono economicamente in modo importante l'Europa ed in particolare l'Italia... Facile fare i sisnori con i soldi degli altri... Il Sig Friedman non si è mai preoccupato delle 135 guerre che si combattono per il mondo come non credo che si debba preoccupare del pagamento delle bollette del gas o della luce... Facile fare spettacolo ma i problemi giornalieri son questi Basta guerra e basta invio di armi...
Che trasmissione di parte, mi sembravi equilibrata
Mamma mia che trasmissione di parte... Cara Myrta che delusione mi sembravi equilibrata ed equidistante ma vedo che non è così... La tua trasmissione è indirizzata verso la versione sinistroide che è un equivoco storico visto la voglia guerrafondaia ed atlantica che non è mai appartenuta alla sx stessa rispetto a quanto succede in Ucraina.
Noi italiani vogliamo la pace e non l' invio di armi continuo che non serve sicuramente alla pace stessa e le prediche di Capranica che avrà anche stretto la mano alla Regina di Inghilterra (e chi se ne frega) e di Parenzo confermano con la loro insopportabile idiosincrasia ad ascoltare qualsiasi parere diverso dal loro la faziosità della tua trasmissione... Sembra che stiate facendo un gioco di società...
Cara Myrta,
Una trasmissione così faziosa non si vedeva da tempo.
Solo chi è d'accordo con l'invio di armi in Ucraina ha la possibilità di argomentare ed interrompere chi ha visioni diverse,
Vedi Parenzo, Capranica, ed il giornalista americano che imita L'immenso Alberto Sordi in Oliver Hardy, a cui vorrei dire che le questioni di igiene a volte contemplano pure l'igiene mentale.
mi spiegate perché in tutte le altre guerre che ci sono nel mondo a nessun passa per la testa di inviare armi pur così dette di difesa? cosa significhi poi armi di difesa e di attacco me lo devono spiegare...
gli americani e gli inglesi per antonomasia sono per le guerre e per i loro interessi commerciali,
peccato che gli americani la guerra a casa loro non l'hanno mai vissuta... e le sanzioni le paghiamo solo noi...
Impariamo a evitare doppi standards?
Nella trasmissione "l'aria che tira" del 28 Aprile 2022 ho notato che gli interventi dell'ospite Nadana Fridrikhson venivano interrotti dalla conduttrice tramite l'immediato (e sembra automatico) silenziamento dell'audio dell'ospite russa appena la conduttrice la interrompeva cominciando parlare per contraddirla. Si vedeva la giornalista muovere le labbra ma il suo audio veniva reso muto.
Nella puntata del 29 Aprile 2022, cioe' il giorno dopo, l'ospite giornalista Ukraino Vladislav Maistrouk ha continuato a urlare insultando vari ospiti, con la conduttrice che cercava di calmarlo chiedendogli di fare silenzio, ma solo dopo molti minuti il suo audio e' stato RIDOTTO (mai silenziato).
Floris nella puntata del 25 Aprile 2022 di di Martedi e' arrivato persino a dire agli ospiti/platea che stavano applaudendo a seguito dell'intervento del giornalista Grimaldi, "non applaudite perche' io non sono daccordo con niente di quello che Grimaldi ha detto".
Ma vermanete voi conduttori di La7 volete rendervi cosi' insopportabili agli italiani, con questo atteggiamento antipatico di utilizzo di un doppio standard di comportamento e di racconto dogmatico sui buoni e sui cattivi?
Sorbitevelo voi... Io non vi guardo più
La prosopopea del Sig. Parenzo è insopportabile... Sembra il primo della classe che da lezione a tutti...
Chi non la pensa come lui viene trattato con un' aria di sufficenza e supponenza tipica dei comunisti con il Rolex...
Forse riesce a surclassare in questo territorio anche Cecchi Paone il che è tutto dire... Sorbitevelo voi... Io non vi guardo più...
Trasmissione del 22/04/22
Buongiorno Dott. Magnani,
sono sempre stato un elettore di centro-sinistra. Grazie all’attuale conflitto Russia Ukraina e ai dibattiti sull’argomento all’aria che tira (peraltro da lei ottimamente condotti), sentendo in particolare l’Onorevole Fassino, come altri parlamentari del PD, non avrò timore per votare alle prossime elezioni per altri partiti che in questo particolare momento si stanno dimostrando molto più concreti nel valutare i danni all’economia Italiana, presenti e futuri, sull’applicazioni di sanzioni che metteranno in ginocchio i cittadini e le imprese per giustificare un’improbabile senso di giustizia nei confronti di buoni e cattivi. Credo siano passati i tempi dei primi western americani.
Come sempre nella bagarre politica scatenata oggi dal Sig. Magnani,
L' europarlamentare Dino Gianrusso si conferma degno del movimento 5 stelle...
Peccato che l' avanspettacolo non esista più...
Politicamente parlando Sarebbero interpreti di primissimo. ordine...
Cara Myrta,
Il Sig. Vauro,
Paga il suo integralismo sinistroide anni 70 fuori dal tempo e a volte espresso con toni ed affermazioni forti per usare un eufemismo lessicalmente parlando, inviate a qualsiasi contrapposizione del suo sentire.
A volte può essere molto più utile usare toni ed espressioni meno caustiche e divisive.
Byden insegna...
Trasmissione del 12/04/22
Buongiorno dott. sa Merlino,
noto con piacere che questa rubrica raccoglie in maggioranza parere di utenti che discordano sulle opinioni espresse sia da lei che da parte dei suoi ospiti che la pensano come lei e che non vengono interrotti se la pensano diversamente. E’ evidente che la gente di buon senso sia la maggioranza in Italia e la distanza dai politici sia sempre più evidente. La seguo da anni, ora purtroppo non seguirò più la sua trasmissione. L’ imparzialità della sua conduzione nei dibattiti politici ante guerra era ammirevole, ora questo non avviene forse per motivi legati al suo editore. Mi dispiace, è probabile che torni a vedere la sua trasmissione a guerra finita… se finirà.
Io non sono nessuno, ma mi piace esprimere qual, è il mio pensiero. Tutto ciò che accade sulla faccia della terra ha una causa, o una ragione. Oggi è di moda la guerra russo/ucraina, tutti, politici, giornalisti, tecnici si accanciscano a dare un resoconto di ciò che succede, si parla di invasione, di massacri, bombardamenti, distruzioni di massa, ma non c, è un cane che spieghi (naturalmente a modo suo) le ragioni di tutto ciò.
Siamo sicuri che il vero carnefice sia Putin?
Consapevoli del fatto che una relativa (nel senso che non si ha accesso ai numeri reali del governo russo) potenza come la Russia avrebbe potuto aver fatto una guerra lampo ed "annientare" l' Ucraina se solo quest' ultima non avesse avuto i finanziamenti bellici della NATO (o dei paesi dell' Occidente), siamo sicuri che Putin sia il carnefice di tutta questa situazione assurda (mi schiero comunque a sfavore della guerra in generale) ? Quello che Putin sta dando, a mio modo di vedere, e' semplicemente un segnale di ripristino di equilibrio territoriale in Europa (continente). Se l' Ucraina fosse stata lasciata sola dal inizio di quest' invasione la guerra sarebbe finita in 4 giorni, semplicemente considerando che, non avendo la forza necessaria a contrastare una superpotenza, il Presidente Ucraino avrebbe immediatamente smesso qualsiasi tipo di resistenza che potesse mettere in pericolo la vita dei sui cittadini. Ma, dato il fatto che paesi come USA, Italia, Francia e Spagna, devono guadagnare con la vendita delle armi, Zelensky ha sperato bene di far valere i suoi diritti a discapito dei civili. Putin ha chiaramente intenzione di lasciare un equilibrio territoriale assicurandosi non solo la neutralità' dell' Ucraina, ma anche il guardarsi le spalle dal lato del mare annettendo (o dichiarando indipendenza) di paesi come il DONBASS e la Crimea. Neutralità alla quale si era arrivati con gli accordi di Varsavia del 2016. Riassumendo il mio pensiero, perche' l'Ucraina non cede questi Paesi i quali, chiaramente, sono di ideologia filo-russa e pone fine ad una guerra che, chiaramente, non può vincere?
È comodo fare dibattito di salotto senza rischiare nulla
Ogni giorno alla sua trasmissione si assiste, tra una pubblicità e l'altra, ad un diverbio tra i Suoi ospiti quasi sempre gli stessi fatta sulla pelle di altre persone. È comodo fare dibattito di salotto senza rischiare nulla. Taccio poi sulla qualità politica
Prigionieri
Salve. Si permettono accusare Ucraina. Prigionieri dovrebbero fare prigionieri! Non diventare diversivi !!! Che vadano via dal Ucraina i russi, esercito, governo russo con loro dittatura ! Avete visto apello di una donna? Dice: " ei... europei, non mandate gioccattoli ma tanto, tanto, tanto PANE, PANE, PANE... " E per colpa di finti prigionieri del esercito russo che soffrono civili. Nessuno russi ha chiamati, nessuno li vuole, CHE VADANO VIA E LASCIANO IN PACE UCRAINA E MONDO INTERO!!!
Sanzioni alla russia
Putin per controbattere le sanzioni applicate dall, occidente pretende che il gas gli venga pagato in rubli, subito gli occidentali si sono alterati, dicono che questo è una violazione dei contratti esistenti (ma per noi occidentali, che dobbiamo comunque pagarlo il gas, cosa cambia pagarlo in rubli anziche in euro), Anche le sanzioni violano i contratti, per esesmpio aziende italiane che avevano dei contratti con la russia, non possono consegnare i suoi prodotti, causa sanzioni, cosi rischiano anche di fallire.
Trasmissione del 28/3/22
Buongiorno Dott. sa Merlino quando posso vedo la sua trasmissione. In questo periodo dove l’argomento del giorno dovrebbe essere trattato con mille precauzioni e con un linguaggio all’altezza degli interlocutori che lei ospita, purtroppo la presunzione di qualcuno di loro squalifica la sua trasmissione. Non è possibile che il Dott. Alan Friedman dia dell’estremista e del professorino al Prof. Orsini affermando che in America sarebbe già stato licenziato. Il signore in questione dovrebbe immaginare che il pubblico che ascolta a volte misura le parole che vengono dette.
Mi sembra una vergogna
Mirta ascolto sempre il tuo programma. Oggi ho sentito che sei roca, mi dispiace Però devo dire una cosa chi invita quel professore che dice sempre male DELL'UCRAINA Ti ho ascoltavo fino alle 13, 30 oggi ho chiuso subito quando parlava quel cretino si CRETINO quella parole VI dovreste vergonare ad invitarlo
Giornalisti rai
Mi rivolgo ai giornalisti rai, perhè fate vedere sempre le stesse immagini, si vede quasi tutti i giorni un palazzo (mi riferisco alla guerra russo/ucraina) di diversi piani intatto, solo che mancano le finestre e la facciata è annerita dal fumo, ora io non sono un esperto di esplosivi, quindi non posso dare giudizzi, però sembra proprio ua ricostruzione fatta al compiuter.
Lessico
Cara Mirta Merlino, ti seguo spesso e gradisco il tuo programma… Mi permetto di chiederti se gentilmente 1) interrompessi meno bruscamente i tuoi ospiti
2) parlassi un tantino più lentamente, spesso ti mangi le parole e non si capisce bene quello che dici…
Grazie e scusa la franchezza
Sigla del mambo
Finalmente non si sente più quella fastidiosissimo sigla del mambo che mi costringeva a chiudere la TV. Spero non si torni indietro
Piccola precisazione per un ascolto migliore
Complimenti per il lavoro che svolge ! Solo un" consiglio " una richiesta, se può gentilmente trattenere la saliva dopo ogni sua chiusura di frase non si puo' sentire a ogni frase un" risucchio"!!! Capisco che ha il raffreddore ma mamma mia io metto muto quando parla lei poi devo riattivare l'audio quando parlano gli altri
Mi chiamo Mirella Porcelli. ho 78 anni e seguo la trasmissione da sempre. In questo periodo in cui il tema dominante è la guerra in Ucraina trovo insopportabile le continue interruzioni per la pubblicità passando da scene drammatiche degli inviati alle immagini patinate di prodotti della nostra società consumistica.
So che la pubblicità è fondamentale per la sopravvivenza della trasmissione, ma perché non pensare di scandirla in modo diverso?
Mirella Porcelli
Trasmissione del 14 marzo 2022
Buonasera dottoressa Merlino,
mi chiamo Lionello e sono un pensionato che quando ha tempo vede e segue da anni la sua trasmissione. L’ho da sempre stimata per il suo giusto equilibrio e la sua capacità di esprimere il suo pensiero con garbata fermezza e gentilezza.
Nelle sue ultime conduzioni di servizi inerenti alla guerra in Ucraina, in particolare nella giornata 14 e in quella precedente dove è stato intervistato un imprenditore italiano stabilitosi in Russia, esprimo il mio rammarico non nei suoi confronti, ma nelle persone che hanno partecipato al dibattito sugli avvenimenti in questione. Dato per certo che la verità in tasca non ce l’ha nessuno, da semplice utente mi piacerebbe capire per quanto possibile, le cause che portano alle scelleratezze umane. Non mi sembra corretto che quando si pensa in maniera diversa, gli ospiti del dibattito dissentano con sorrisetti e atteggiamenti di superiorità da chi esprime un parere che può essere diverso. Di solito le controversie si risolvono con delle trattative perché mai che io sappia la ragione è a senso unico. L’imprenditore italiano, che esprimeva il suo libero pensiero, praticamente è stato ignorato e oscurato. Di certo se i suoi commentatori saranno quelli di questi giorni, non potrò seguirla come spesso faccio. Un grande in bocca al lupo.
Pubblicità immorale
Cara mirta ti seguo, però ti considero immorale perché sfrutti le disgrazie per accusire pubblicità. Inviti ospiti per far titolo e no per il loro pensiero. Vergognati. Sono un pensionato di 75 anni
Nessuno acquista petrolio dalla Russia... ma stiamo scherzando... sono tutti la a comperare carichi di petrolio da Putin... a prezzi così stracciati... nessuno lo dirà mai... d'altronde il gas arriva... allora se arriva gas... arriva il petrolio
Ho ascoltato il suo intervento circa la moglie di bassetti aggredita ad un aperativo, premesso che la violenza che sia fisica o verbale va condannata sempre, avrei pero voluto che lei si fosse innorridita e criticato quando alcuni medici si sono lasciati andare parole gravissive, come dovete fare la vita dei sorci, vi renderemo la vita difficile, non cureremo i no vax, oppure quando un decreto del governo toglieva il pane ad una famiglia sospendendoli dal lavoro, quando mia figlia non poteva prendere un bus e vedere le sue amiche all interno ridere, un giorno la storia vi giudicherá, giornalisti compresi
Pannelli solari - intervista a Farinetti
Buongiorno, in merito alla dichiarazione rilasciata da Farinetti sull'incentivare sul territorio Italiano l'utilizzo dei pannelli solari per ovviare alla crisi energetica in atto, è condivisibile ma allo stato attuale non è molto conveniente per l'utente visti i costi di installazione, manutenzione e balzelli vari. Se esistesse un minimo di programmazione politica, invece di pensare a costose centrali nucleari o di estrarre metano su centrali dismesse, il molto denaro necessario a questi scopi potrebbe essere destinato dallo Stato a, come a prospettato dal dott. Farinetti, ad essere impiegato (a spese dello stato) a montare pannelli solari sui tetti in quelle aree (non centri storici) dove i proprietari si rendessero disponibili. Ovviamente a coloro che consentirebbero questa iniziativa potrebbe essere concessa qualche agevolazione come il blocco del prezzo dell'energia per un periodo di tempo. In sostanza immettere l'energia prodotta in rete e non per utilizzo personale e in parte in rete.
L'inconsistenza e la poca memoria dei grillini
Cara Myrta,
Il Sig. Gianrusso ora che sperimenta su se stesso i modi adottati dal suo movimento nel confronto politico con gli altri vedi partito di Bibbiano, i faffa e. E altre espressioni su scelte tipo tav Tab ora dimostratesi non felici ma necessarie,
Si inalbera e dimostra ancora una volta secondo me, l'inconsistenza e la poca memoria dei grillini che difatti si stanno sciogliendo come neve al sole.
Francamente inascoltabile... di Calenda ne troverà molti di più dell'originale.
La Spagna ha le nostre stesse restrizioni
Cara Mirta.. Le scrivo x mettere in evidenza una vostra notizia errata. I miei figli vivono in spagna.. e non è vero che non esiste il certificato vaccinale e che non ci sono le altre ristrettezze. Ogni regione fa quello che vuole. Oggi x esempio oggi lo hanno eliminato in Andalusia, Nella regione Valenziana sarà eliminato tra 15 giorni ecc. Solo a Madrid non hanno mai avuto ristrettezze. X il resto della Spagna, è stato tutto uguale a noi.. Mi scusi ma non posso sentire che la Spagna è sempre stata libera Saluti da una sua ammiratrice.. Rita Cavarra..
Puntata del 14/02/2022 Truffe 110
Credo sia necessario che il governo faccia dei controlli nel momento che propone delle agevolazioni.
Es. Quando siamo passati dalla lira all’euro mi ricordo che ho fatto fare un giro sulle giostre e costava 500 lire. Al passaggio con l’euro subito hanno messo 50cent di euro che equivaleva a 1000 lire e la settimana successiva sono passati a 1 euro. ZERO CONTROLLI
Altra situazione: faccio fare preventivo per installare i pannelli fotovoltaici l'incentivo in quel momento era di 55 cent al kw per una spesa di 27000€ Avrei ripagato l’impianto in 10 anni mentre gli altri 10 anno erano guadagno. Sconfortato per non avere la possibilità per la cifra alta di fare questo progetto, rinuncio. L’anno successivo ci riprovo perché sento amici che lo hanno fatto e mi convinco/decido e richiedo il preventivo. La ditta mi comunica che attualmente sono passati al conto energia 5 e non danno più 55cent al kw, ma 25, quindi, sapendo cosa costavano i pannelli l’anno precedente il primo istinto e stato quello di dire” allora non te lo ripaghi più l’impianto in 10 anni, sorpresa delle sorprese i pannelli costavano solo più la metà e mi costava solo 15000€. Non vi scrivo quello che che gli ho detto.
Adesso sto facendo il 110 e la cosa che mi fa arrabbiare è il fatto che lascino aumentare i prezzi dei materiali senza controllare. Non la bevo la questione che aumentano i prezzi perché manca la materia prima, con i pannelli non è stato così. Forse sarebbe sufficiente che si impongano dei margini agli aumenti
Non c'è due sunza il tre
Abbiomo visto medici, dottori e professori che sparavano di tutto su come curare i malati da covid.
Abbiamo i giornalisti o giornalai e conduttori di trasmissioni, fanno i saccenti
sperando che duri molto così noi lettori sappiamo che esistono
La politica coi suoi politicanti non si accorge che noi cittadini li guardiamo, poi arriva il voto e finalmente li possiamo cacciare, dal loro involucro ovattato.
Ora basta farci prendere x i fondelli.
Una frase storica diceva "che mi cacci? "
Si vi vogliamo cacciare.
Casini no!
Tutta Bologna ride alle sue spalle perche' e' un fedrifago! Chiedetelo alla madre Mirella!
Egregia
Merlino
È una indecenza vedere lo scollamento tra popolazione e i politicanti.
I cittadini, la maggioranza, vuole Draghi al Quirinale.
È pazzesco vedere la sinistra che non trova la quadra x non dare ok alla destra.
La destra bopo aver bruciato Silvio aspetta che la sinistra si esponga.
I giornalai che fanno bla- bla, pur di farsi notare sperano che duri molto questa partita quirinale.
È noi poveri cittadini, siamo in balia di questo sistema malsano.
Prima o poi anche Pappagone col Covid muore.
Contagiosita invilontaria
Buongiorno,
tramite tampone rapido effettuato in farmacia mia figlia è risultata positiva in data 29. 12. 2021, ha ripetuto il tampone in farmacia in data 08. 01. 2022 risultando negativa.
Faccio presenti che suddetti tamponi erano stati autorizzati tramite ordinanza del presidente della regione Toscana.
In conseguenza di quanto sopra è uscita dell'isolamento incontrando amici e amiche ed è andata anche a cena con alcuni parenti del fidanzato.
In data 13. 01. 2022 ha effettuato precauzionalmente un tampone molecolare in quanto dove lavora lo auspicavano per sicurezza, risultatato del molecolare: POSITIVA.
Ora io mi chiedo e vi chiedo, ma secondo voi mia figlia involontariamente quante persone ha contagiato?
Anche se francamente dubito che risponderete in quanto state dimostrando di non essere propriamente intellettualmente tanto corretti.
Cordialità
Gianluca Moretto
Draghi e fascismo
Buongiorno, mi chiedo cosa ancora deve succedere per non capire che siamo immersi in un'epoca fascista. Se veramente fosse la salute dei cittadini a preoccupare lo Stato, la nostra sanità non sarebbe tra le ultime come spesa pubblica. Mi chiedo anche se, questa sua cocciutaggine nel difendere ancora scelte devastanti per la popolazione italiana in nome di una pandemia molto discutibile, sia frutto di una sua incapacità ad ammettere quanto si sia sbagliata nei racconti e nel dare voce alle persone sbagliate in tutto questo arco di tempo. Riuscire a vedere il baratro in cui l'Italia è precipitata, grazie a personaggi quali Mattarella che ha voluto Draghi alla guida del nostro Paese, al silenzio assordante delle forze politiche, che tacciono solo per eventuali fini futuri, alla codardia della Magistratura, e alla sincera cecità di molti giornalisti, e comprendo anche lei tra questi, porta ad essere coscienti di una realtà terrificante della quale forse inconsapevolmente non ci si vuole rendere conto. In Italia stanno azzerando la piccola e media impresa a favore delle gigantesche multinazionali; guarda caso abbiamo enormi, ma veramente enormi, aumenti in ogni settore vitale a fronte di punizioni quali l'azzeramento degli stipendi. Quindi non solo gli stipendi non sono equilibrati agli aumenti, ma vengono completamente azzerati!!! QUI LA PANDEMIA NON C'ENTRA PROPRIO NIENTE!!!. .. ma dirò di più... la "vigile attesa e Tachipirina" è la causa dei morti.
Ora basta. Ci sono altri problemi. Non il vaccino
Carissima
Premetto ho fatto anche il terzo vaccino
Ora basta trasmissioni dove si parla solo di vaccini.
Parliamo di problemi sociali che stanno esplodendo.
Oppure la tua testata vuole parlare solo di vaccini.
Parlate dei provvedimenti del governo, così gli italiani si fanno una idea di quale governo ci hanno dato.
Verifica di questo video
Buongiorno Mirta,
ti seguo quasi tutti i giorni ti stimo per il grande lavoro imparziale che stai facendo. Vorrei inviarti un video che ho ricevuto da alcuni che sostengono che i nostri media ci propinano notizie false, per permetterti di fare le opportune verifiche. Come posso inviartelo?
Situazione covid e altro
Stim. ma Dr. ssa Merlino buonasera.
Mi perdoni l'ora ma ci ho pensato molto prima di scriverLe, vuoi per pudore, vuoi perché mi sono sempre detta che, con tutte le persone che La contattano, proprio io che sono un'infInitesimale goccia nell'immenso mare, possa dare udienza, poi, vuoi il periodo drammatico che sto attraversando, vuoi, la voglia di "urlare" al mondo intero ma soprattutto al nostro Paese, tante cose che mi sembrano cadute un po' nel dimenticatoio e... questo mi fa profondamente male.
Mi chiamo Laura scrivo da Torino, ho 53 anni compiuti il 1 dicembre, il 17 Marzo del 2021 ho perso mio padre di covid e, da quel momento la mia vita, quella di mia madre è un inferno. E' stato talmente repentino, talmente sconvolgente che, abbiamo avuto e continuiamo ad avere un choc tale che la nostra vita si è letteralmente fermata... Sopravviviamo ma, lo sa meglio di me che, la morte dell'anima, il dolore, non è vita. Non riusciamo ad elaborare nulla, (più io di tutti francamente) perché le morti di covid sono davvero traumatiche, troppo. Mi domando e domando a tutti quegli Italiani dov'erano quando Bergamo e tutte le bare di Bergamo sfilavano come in un corteo di guerra dei caduti, accatatastati, senza neppure avere degne sepolture, con forni crematori non sufficienti e molto altro... dov'erano? Cos'hanno provato? Perché io, scevra che il tutto avesse potuto colpire anche me, non Le dimentico e non dimentico le lacrime versate per loro, per le loro famiglie e il loro dolore, soprattutto per chi resta in questo viaggio terreno completamente istupidito e devastato dal dolore? Dov'erano quegli Italiani in quel momento? Si sono dimenticati tutto? Io no, e, oggi, ancor meno considerando che siamo state sempre persone che osservano e osservano con una diligenza quasi maniacale tutto ciò che era meglio per la collettività e per noi stessi. A Marzo c'era ancora Arcuri e con Speranza i vaccini hanno subito un blocco quando mio padre, in Dicembre avrebbe dovuto almeno aver già inoculate due dosi e, sono certa che sarebbe ancora qui con noi, con me... dopo due giorni dalla sua morte arriva il la telefonata che il Sig. Mario Borghino poteva presentarsi per la prima dose di vaccino... risposi che purtroppo il il Sig. Borghino non ce l'aveva fatta ed era deceduto due giorni prima... hanno biascicato qualcosa e si stavano congedando, ma, li ho fermati, piena di dolore e rabbia perché volevo sapere come, da dicembre che era in lista tra i soggetti fragilissimi solo ora ci contattavano ovvero il 19/03/2021... mi hanno risposto che non sapevano cosa dirmi, che non c'erano le squadre, che era tutto bloccato e bla bla bla ma; mio padre, se un OSS scellerata che non ha voluto neppure farsi regolarizzare perché preferiva lavorare in tante famiglie senza essere regolarizzata perché così il Suo ISEE risultava basso e poteva avere vantaggi considerevoli dallo Stato, non avesse avuto il covid, senza neppure dirlo, farsi regolarmente tamponi richiestigli e che con screnn shot falsificati fatti, auto refertandoseli; L'. ho sbattuta con veemenza fuori ma orami mio padre era intriso di covid, mia madre, mia sorella che aveva già una dose di pfizer perchè lavora in farmacia, mio marito... ed io che invece sino ad oggi sono sempre stata negativa ma, ho dovuto da remoto curare la mia famiglia, e, in quarantena a casa mia mio marito ormai quasi cadavere e, fortunatamente non andato in terapia intensiva. Ho sintetizzato questa vicenda orribile perché è molto più orribile di quanto la racconti. Attendevamo i vaccini come il pastore attende la stella cometa ma, sono arrivati troppo tardi in modo spettacolare con Draghi e il Gen. Figliulo. Ecco, Le scrivo questo perché mai potrò dimenticare nulla di tutta la mia vita, con un madre e un padre che ho amato e amo più di me stessa, di quando lo portavano via e urlava "voglio stare con la mia famiglia" e molto molto molto molto altro e mai più avrei pensato che, dopo tre giorni, dopo essere sempre ad osservare il telefono per una notizia mi si dicono il il Sig. BORGHINO non ce l'ha fatta... io e tutti quelli come me non li si può lasciare senza risposte perché abbiamo perso tutto, anche il lavoro perché quando si sta male e si cade in una depressione devastante che colpisce la volontà e con una madre che dallo choc ormai da nove mesi è invecchiata di 15 anni ed organicamente ha di tutto, io non ho paura di morire ma di sopravvivere ai miei cari si... ormai il tunnel nero è quello nonostante si sia tutti vaccinati anche con la dose booster, ci si faccia regolarmente dei tamponi e mai ci siamo sentiti privati della nostra libertà per un distanziamento, una mascherina, e l'igiene perché non ci voleva il covid per insegnarci quanto lavarsi le mani sia un gran piacere sempre e se dobbiamo farlo cinquanta volte in più ben venga... ecco... in virtù di tutto ciò mi domando, domando a una frangia di italiani, a Lei, e a tutti coloro che sono nella mia condizione se, tutto ciò che viene spocchiosamente, aggressivamente, sussiegosamente senza neanche una minima base scientifica, anzitutto sentirsi tanto tanto tanto tanto fortunati ma, soprattutto se non si sentono oltraggiosi e sacrileghi nei confronti di tutti coloro che quella benedetta dose se al tempo ci fosse stato Draghi e Figliuolo l'avrebbero voluta eccome senza se e senza ma... mi creda Dott. ssa Merlino, la rabbia è tanta e avrei dato la mia vita per salvare mio padre e ripeto, io ho bisogno di risposte ed ho bisogno di non sentire e che non diate più voce a chi il confronto lo rende cialtronesco, oltraggioso e sacrilego. Mi perdoni lo sfogo... ma la mia storia è molto più dolorosa e complicata di quanto in questo scritto mi sia permessa di scrivere e di sfogarmi. Si ha bisogno anche di questo e si ha bisogno di condividere con tutti coloro che vivono questo lo stesso sfregio e lo stesso dolore.
Con infinita stima
Laura BORGHINO - Torino 339 -------
Dopo la conferenza stampa governativa di oggi dimostra che il popolo italiano se ben rappresentato è pronto x il
presidenzialismo.
buone feste.
Ricordare a 2% Renzi
Buon giorno, ricordiamo all'ex presidente del consiglio dimissionario che:
Conte ha dovuto gestire la pandemia quando mancavano soluzioni, Draghi ha gestito
la soluzione vaccino.
Conte ha portato in Italia i 200 miliardi, Draghi li sta gestendo.
E ricordiamo che lui Chiacchera troppo.
Per cortesia smetti di invitare il sig. Borgonovo.
Non sò se "ci faccia o ci sia" Probabilmente è un emerito cretino anche pericoloso.
Le sue improbabili argomentazioni possono far breccia su molti dei cittadini ancora incerti sul vaccino.
Esclusione ragazzi dose booster
Buongiorno. Volevo mettere in evidenza la situazione di tutti quei ragazzi di 16/17 anni che si sono immunizzati quando è stata data loro la possibilità nei mesi di giugno/ luglio e che adesso, passati 5 mesi, non hanno accesso alla dose booster che è solo per i maggiorenni. Vista la situazione già critica nelle scuole temo per quello che potrebbe succedere alla ripresa in gennaio avendo questi ragazzi una ridotta protezione. Non capisco se sia una motivazione medica o una terribile dimenticanza. Mi rivolgo a voi nelle speranza che avendo la possibilità di contattare direttamente le autorità competenti la questione venga risolta al più presto.
Grazie Ramina Annalisa
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